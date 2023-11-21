Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что результаты Садковой и Хромых связаны с тем, что ухудшилась работа штаба Тутберидзе. Просто другие подтянулись»

Наталья Бестемьянова высказалась о поражении учениц Тутберидзе на Гран-при в Самаре.

заняла второе место, – пятое. Победу одержала Ксения Синицына, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой.

«Никто из фигуристок ведь не стоит на месте. Я не думаю, что результаты Садковой и Хромых связаны с тем, что как-то ухудшилась работа штаба . Просто другие подтянулись.

И к тому же на этом этапе не было Аделии Петросян, а у Софьи Акатьевой такая серьезная травма. Разные этапы, разные спортсменки, по составу этот этап был, как мне кажется, самым слабым среди всех соревнований девушек.

Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.