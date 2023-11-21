Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что результаты Садковой и Хромых связаны с тем, что ухудшилась работа штаба Тутберидзе. Просто другие подтянулись»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Майя Хромых Дарья Садкова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о поражении учениц Тутберидзе на Гран-при в Самаре.

Дарья Садкова заняла второе место, Майя Хромых – пятое. Победу одержала Ксения Синицына, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой.

«Никто из фигуристок ведь не стоит на месте. Я не думаю, что результаты Садковой и Хромых связаны с тем, что как-то ухудшилась работа штаба Этери Тутберидзе. Просто другие подтянулись.

И к тому же на этом этапе не было Аделии Петросян, а у Софьи Акатьевой такая серьезная травма. Разные этапы, разные спортсменки, по составу этот этап был, как мне кажется, самым слабым среди всех соревнований девушек.

Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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18 комментариев

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Марина Марина
И какое же поражение у спортсменки ТШТ Дарьи Садковой? Сходу во взрослом сезоне заняла 3 и 2 место на этапах.
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-7
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Anatiana
О, дааа. Подтянулись и сигают по 4 квада и два трикселя
+20
-6
+14
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Anna
Куда они подтянулись то? Скорее, наоборот, упростили контент по сравнению с собой же прежними
+13
-1
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Светлана Гаврилова
Сначала спортс перемыл кости Майе и Даше сам, теперь начал обзвон на эту тему, никак не отпускает
+13
-1
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polinarmax
какой там подтянулись? у победителей контент 20 летней давности
+13
-4
+9
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Алена Иванова
Так у всех девушек ультраси просело. Ну либо тренеры особо и не гонят , смысл убиваться на своих же стартах. Ну для Садковой которая только вышла из юниоров 2 и 3 место очень даже неплохо. Ну про Хромых так думаю большинство квадов и не ждали.
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Anna
Ответ Мороженко
Никто не говорил о проигрыше. Но результат обычный. Маша Агаева тоже вошла во взрослый сезон и взяла две бронзы. Если Даша сделает два тулупа и выдаст чистый прокат, заняв место на пьедестале ЧР, то вот это будет уже заявкой. А пока падение с тройного в пп и ни одного квада. После Акатьевой и Петросян нельзя назвать выдающимся результатом, а уж тем более сравнить с ТЩК.
У неё и по юниорам не сказать, что выдающиеся результаты были. Вряд ли перед сезоном от неё кто-то ждал 2 и 3 места гп. И это успех, даже с учетом просевшей конкуренции.
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Марина Марина
Ответ Мороженко
Никто не говорил о проигрыше. Но результат обычный. Маша Агаева тоже вошла во взрослый сезон и взяла две бронзы. Если Даша сделает два тулупа и выдаст чистый прокат, заняв место на пьедестале ЧР, то вот это будет уже заявкой. А пока падение с тройного в пп и ни одного квада. После Акатьевой и Петросян нельзя назвать выдающимся результатом, а уж тем более сравнить с ТЩК.
Прочитайте первое предложение
новости. Там ясно просят прокомментировать поражение Садковой и Хромых.
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Мороженко
Ответ Марина Марина
И какое же поражение у спортсменки ТШТ Дарьи Садковой? Сходу во взрослом сезоне заняла 3 и 2 место на этапах.
Никто не говорил о проигрыше. Но результат обычный. Маша Агаева тоже вошла во взрослый сезон и взяла две бронзы. Если Даша сделает два тулупа и выдаст чистый прокат, заняв место на пьедестале ЧР, то вот это будет уже заявкой. А пока падение с тройного в пп и ни одного квада. После Акатьевой и Петросян нельзя назвать выдающимся результатом, а уж тем более сравнить с ТЩК.
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tim55555
Сейчас наступает время, когда кроме прыжков нужно показывать настоящее умение скользить и технично работать коньком. Новый возрастной ценз делает не возможным так активно использовать допубертатные кондиции как раньше.
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Gilonjon862
Ответ RusVector
Просто уже неинтересно на мордовских узорах фигуристам участвовать, вот и мотивации нет!
Единственная мотивация сейчас - деньги. Кто поизвестнее зарабатывают рекламой, шоу и телевидением, а девочки поскромнее получили мотивацию заработать большие для себя призовые и действительно стараются показать своё лучшее катание. Для Фроловой, Синицыной и Муравьёвой это значимые старты, что видно по их искренним эмоциям
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Леличек
Какие другие? Что, кто-то там прыгал квады или триксели? Даша не справилась с тулупом, а Майя вообще еле прыгала. Это именно они сами не справились. Но ничего страшного, со всеми бывает.
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Lapo Elkann
Наталья Филимоновна никто не подтянулся, нет межд. стартов -- нет сложного контента. Верните межд. старты, Тутберидзе вернет квады.
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Ad notam
Профессионал, а пишет ну совершеннейшую пургу. Кто там куда подтянулся - у победителя 216.08 по сумме. По факту у Хромых после травмы началось взросление и рост, вес и ширина корпуса не дают стабильно выполнять даже тройные. У 15-летней в детском теле Садковой проблемы с психологией - ромашка, нет чемпионского характера, подвела себя, ТШТ и Хрустальный. IMHO
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Юра Плисецкий
Ответ RusVector
Просто уже неинтересно на мордовских узорах фигуристам участвовать, вот и мотивации нет!
Кому интересно, тот и выигрывает.
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Юра Плисецкий
Ответ polinarmax
какой там подтянулись? у победителей контент 20 летней давности
Вы так опускаете победившую на Этапе Синицыну, но совсем не думаете, что тем самым опускаете и Садкову с Хромых. Получается они проиграли оба Этапа контенту 20- ей давности.
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