«Иди, душнила, иди». Загитова пообщалась с фигуристами на Гран-при в Самаре

Теги сборная России Первый канал мужское катание женское катание Александр Самарин Алина Загитова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Самаре.

Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после произвольной программы. У Александра Самарина она попыталась узнать цель на чемпионат России. 

– Расскажи, пожалуйста, свои цели на чемпионат России. 

– Остановимся на том, что как минимум одну я выполнил – я все-таки на него попал, уже достижение для начала сезона.

– Это маленькая мотивация. Челябинск. Место. Давай: от – до.

– Странный же вопрос. 

– Да не странный вопрос. Ну понятное дело, меня он тоже бесил раньше. 

– Некорректный. 

– А как вот корректно?

– Лед скользкий, коньки острые. 

– Давай корректнее. Как мне нужно задать тебе вопрос, чтобы ты на него ответил? Чтоб корректно было. 

– На чемпионате России подойдешь после старта и спросишь: «Ну, как? Каким планировал стать?» А я тебе скажу, получилось стать или не получилось.

– Все, иди, пожалуйста. Иди, душнила, иди, – сказала Загитова. 

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37 комментариев

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natali5228
Самарин терпеливым оказался
+29
-8
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Тайга86
Сейчас Самарина распнут) Как он посмел вообще покуситься на святое...Алинка всю ночь учила, дальше бумажки не могёт, а Александр с ней поимпровизировать пожелал. Надо его наказать - пусть самый главный журналист вселенной больше у него не берет вью, не заслужил)
+35
-18
+17
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Amneris
Удивительно, как быстро люди забывают, как совсем недавно сами не любили такие вопросы про цели на главные старты.
+24
-7
+17
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Ебздрогыч
Тарантино переписал диалог себе в блокнот для следующего фильма
+20
-6
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UserFreud
Ответ Tatuana
Комментарий скрыт
Самарин с 15-ти лет катается у Соколовской, до этого его тренировали Любовь Федорченко и Инна Гончаренко. В группе Этери Георгиевны никогда не был :)
+13
0
+13
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Revery
Один и тот же неуместный вопрос продавливает Загитова, а душнила в итоге Самарин? 🤨
+26
-14
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Утренняя Аврора
Алина была и прекрасной спортсменкой. Но после большого спорта , это просто, кринж, мрак .И все это, с короной на голове.
+20
-11
+9
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Amneris
Ответ Утренняя Аврора
Иди, душнила, иди. Это вообще что такое? Если даже с юмором. А если бы ей так сказали после соревнований? Вообще то это спортсмен. А не где нибудь в компании Милохина. Это ни в какие ворота. Гнать надо за такие слова из журналистики навсегда. Хабалки вокруг. Еще одна с микрофоном.
Ну, вообще да, это обидно слышать, даже если как бы "в шутку" от своих. Про профессиональную этики даже говорить не стоит.
+14
-6
+8
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Kareglazaya
Какой высокоинтеллектуальный диалог) Самарину - плюсик в кармк за терпение))
+17
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Железная Леди
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Ответ Утренняя Аврора
Иди, душнила, иди. Это вообще что такое? Если даже с юмором. А если бы ей так сказали после соревнований? Вообще то это спортсмен. А не где нибудь в компании Милохина. Это ни в какие ворота. Гнать надо за такие слова из журналистики навсегда. Хабалки вокруг. Еще одна с микрофоном.
Мы с Алиночкой считаем, с Душнила" присходит отт души ,душевный человек . Или это другое ?
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Утренняя Аврора
Иди, душнила, иди. Это вообще что такое? Если даже с юмором. А если бы ей так сказали после соревнований? Вообще то это спортсмен. А не где нибудь в компании Милохина. Это ни в какие ворота. Гнать надо за такие слова из журналистики навсегда. Хабалки вокруг. Еще одна с микрофоном.
+22
-17
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Оксана Иванова
Блондинка в шоколаде
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REA-13
Ответ UserFreud
Самарин с 15-ти лет катается у Соколовской, до этого его тренировали Любовь Федорченко и Инна Гончаренко. В группе Этери Георгиевны никогда не был :)
Не обращайте внимания. У поклонниц Загитовой одна песня - "они раньше были в одной группе и сейчас хорошо общаются и шутят. И вообще, ребята обожают Алину и очень с ней раскованы.". Не корректировать же этот выдержанный текст ради фигуристов, которые в ТШТ вообще не тренировались.
+9
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Утренняя Аврора
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Это видимо высокий уровень современной журналистики и общения в принципе.
Рядом с журналистикой не стояли. Дворовое общение дворовых ребят.
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Утренняя Аврора
Иди, душнила, иди. Это вообще что такое? Если даже с юмором. А если бы ей так сказали после соревнований? Вообще то это спортсмен. А не где нибудь в компании Милохина. Это ни в какие ворота. Гнать надо за такие слова из журналистики навсегда. Хабалки вокруг. Еще одна с микрофоном.
Это видимо высокий уровень современной журналистики и общения в принципе.
+8
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Charliz
Ответ Тайга86
Сейчас Самарина распнут) Как он посмел вообще покуситься на святое...Алинка всю ночь учила, дальше бумажки не могёт, а Александр с ней поимпровизировать пожелал. Надо его наказать - пусть самый главный журналист вселенной больше у него не берет вью, не заслужил)
Никто его распинать не будет). Видно что у ребят отличные взаимоотношения). Он не захотел отвечать на вопрос, Алина перешла на компромисс. Ребята посмеялись))
Но, вы, видите другое). В силу своих личных достоинств)
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Утренняя Аврора
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Это видимо высокий уровень современной журналистики и общения в принципе.
Рядом с журналистами не стояли
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Olga Tchistyakov
Ответ Утренняя Аврора
Иди, душнила, иди. Это вообще что такое? Если даже с юмором. А если бы ей так сказали после соревнований? Вообще то это спортсмен. А не где нибудь в компании Милохина. Это ни в какие ворота. Гнать надо за такие слова из журналистики навсегда. Хабалки вокруг. Еще одна с микрофоном.
А когда тебя абьюзером называют(обращение к Майе Хромых),это как?
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Gaga Gaga
Ответ Утренняя Аврора
Рядом с журналистикой не стояли. Дворовое общение дворовых ребят.
а тебя кто то заставляет так не смотрите
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Любитель_ФК
Ответ Enchanter WIZZARD
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Вы сильно ошибаетесь, таких как вы единицы, а Самарин как раз из числа миллионов, которым такое даже в голову не взбредет.
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Charliz
Ответ REA-13
Не обращайте внимания. У поклонниц Загитовой одна песня - "они раньше были в одной группе и сейчас хорошо общаются и шутят. И вообще, ребята обожают Алину и очень с ней раскованы.". Не корректировать же этот выдержанный текст ради фигуристов, которые в ТШТ вообще не тренировались.
У поклонниц Загитовой с Самариным проблем нет никаких))). Либо все равно, либо как Алина - по-доброму). Есть проблемы у тех, кто везде видят … что то нехорошо пахнущее)))
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Charliz
Ответ zyzs
Спрашивала про жизнь на ОП - плохо, спрашивает про цели на главные старты - плохо. Что спросить?
Для них нельзя не то что спрашивать, а существовать как-то так, чтобы вся эта диванная клика как то прослышала, что она есть еще на этом свете. Такой ненавистью прет от некоторых комментаторов, что непонятно как живое рядом с ними еще есть.
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zyzs
Ответ Amneris
Удивительно, как быстро люди забывают, как совсем недавно сами не любили такие вопросы про цели на главные старты.
Спрашивала про жизнь на ОП - плохо, спрашивает про цели на главные старты - плохо. Что спросить?
+5
-5
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Darth_Pershman
Спортс в своем духе. Хоть бы фото добавили, как Майю с Дашей подбадривала, или с вещами Даши у бортика стояла.
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Enchanter WIZZARD
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