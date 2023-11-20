«Иди, душнила, иди». Загитова пообщалась с фигуристами на Гран-при в Самаре
Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Самаре.
Олимпийская чемпионка пообщалась с фигуристами после произвольной программы. У Александра Самарина она попыталась узнать цель на чемпионат России.
– Расскажи, пожалуйста, свои цели на чемпионат России.
– Остановимся на том, что как минимум одну я выполнил – я все-таки на него попал, уже достижение для начала сезона.
– Это маленькая мотивация. Челябинск. Место. Давай: от – до.
– Странный же вопрос.
– Да не странный вопрос. Ну понятное дело, меня он тоже бесил раньше.
– Некорректный.
– А как вот корректно?
– Лед скользкий, коньки острые.
– Давай корректнее. Как мне нужно задать тебе вопрос, чтобы ты на него ответил? Чтоб корректно было.
– На чемпионате России подойдешь после старта и спросишь: «Ну, как? Каким планировал стать?» А я тебе скажу, получилось стать или не получилось.
– Все, иди, пожалуйста. Иди, душнила, иди, – сказала Загитова.
Но, вы, видите другое). В силу своих личных достоинств)