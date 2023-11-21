Елена Радионова: «Уверена, что Хромых сможет собрать все тройные и каскады три-три, а четверные уже будут зависеть от ее желания»

Елена Радионова оценила выступления фигуристки Майи Хромых в текущем сезоне.

Хромых заняла пятые места на этапах Гран-при России в Красноярске и Самаре.

« выросла. Она уже не девочка, а девушка. Ей сложно привыкать к новому телу. Пока она набирает форму. Да, тяжело. Но если у нее будет огромное желание, она с этим справится. Трудно сказать, сможет ли Майя вернуться на тот же уровень. Мы видели много примеров: все хотят, но не получается. Я так же пыталась, не получилось.

Уверена, что она сможет собрать все тройные и каскады три-три, а четверные уже будут зависеть от ее желания. В любом случае, я желаю ей удачи на соревнованиях и чтобы она как можно быстрее набрала форму. Мне нравится, как она катается, она очень артистичная фигуристка», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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