Елена Радионова: «Уверена, что Хромых сможет собрать все тройные и каскады три-три, а четверные уже будут зависеть от ее желания»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Майя Хромых Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Елена Радионова оценила выступления фигуристки Майи Хромых в текущем сезоне.

Хромых заняла пятые места на этапах Гран-при России в Красноярске и Самаре.

«Майя выросла. Она уже не девочка, а девушка. Ей сложно привыкать к новому телу. Пока она набирает форму. Да, тяжело. Но если у нее будет огромное желание, она с этим справится. Трудно сказать, сможет ли Майя вернуться на тот же уровень. Мы видели много примеров: все хотят, но не получается. Я так же пыталась, не получилось.

Уверена, что она сможет собрать все тройные и каскады три-три, а четверные уже будут зависеть от ее желания. В любом случае, я желаю ей удачи на соревнованиях и чтобы она как можно быстрее набрала форму. Мне нравится, как она катается, она очень артистичная фигуристка», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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11 комментариев

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Katerina Sunny
С ростом Майи для квадов одного желания маловато будет.
Ей нужно и прыжки восстановить, и форму набрать к ЧР, а ждать её никто не будет, потому что конкуренция.
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asusp527
Добрая Леночка...Ничего она не соберет...
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Мороженко
До ЧР ещё месяц, есть время. Но сомневаюсь, что она откатает пп чисто с тройными. А вот на кп есть шас, если переставить каскад и нарабатывать. Если Майя хочет вернуться и пройти пубертат, то надо идти маленькими шагами. Хотя бы собрать чистую и красивую КП ей по силам. А дальше нарабатывать и нарабатывать физику.
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esctyyyyy
Четверные Майи зависят уже далеко не от ее желания, с ростом 170 стабильно прыгать квады это не то же самое, что делать их будучи 155-158. Да и с формой у Майи сейчас откровенно говоря беда, если она сможет стабилизировать свой набор тройных, то это уже будет очень хорошо, чего я ей и желаю
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Anneta28
Ответ Мороженко
До ЧР ещё месяц, есть время. Но сомневаюсь, что она откатает пп чисто с тройными. А вот на кп есть шас, если переставить каскад и нарабатывать. Если Майя хочет вернуться и пройти пубертат, то надо идти маленькими шагами. Хотя бы собрать чистую и красивую КП ей по силам. А дальше нарабатывать и нарабатывать физику.
А кто всем этим будет с ней заниматься? Гоговна это не любит. Там Ваганыч у нее пока квады шпарит, зачем ей какая-то Майя.
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tim55555
Доброе слово и кошке приятно. Но Лена сама всё это прошла и должна помнить, что в 18+ быть конкурентоспособной удаётся одной из ста. Тем более с ростом 170 см. Если Майю будут гнать на квады, то мы её скорее всего уже не увидим на соревнованиях. ФК весьма травматичный вид.
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unknownman
Если только захочу, я и горы сворочу. Свороти же! Не хочу.
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Anatiana
Что Радионова, что Энберт... Розовые пони на радуге
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