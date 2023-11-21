Радионова о победе Гуменника на Гран-при в Самаре: «С таким катанием он мог бы спокойно быть в тройке, а то и выигрывать международные соревнования»

Елена Радионова высказалась о победе Петра Гуменника на Гран-при России в Самаре.

Фигурист набрал больше 300 баллов по сумме двух программ.

«Петя был основным претендентом на победу на этапе Гран-при в Самаре, поэтому для меня стало абсолютно ожидаемым, что он выиграл. С таким катанием он мог бы спокойно быть в тройке, а то и выигрывать международные соревнования.

Уровень мужского фигурного катания у нас в стране вырос. Мне кажется, он будет расти и дальше. У нас очень классное поколение ребят, которые не просто делают сложные прыжки, но и имеют хорошую вторую оценку. Они очень артистичные. Да, иногда страдает стабильность, но они очень перспективные и их действительно много», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?