Радионова о победе Гуменника на Гран-при в Самаре: «С таким катанием он мог бы спокойно быть в тройке, а то и выигрывать международные соревнования»

Теги сборная России мужское катание Елена Радионова Петр Гуменник Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о победе Петра Гуменника на Гран-при России в Самаре.

Фигурист набрал больше 300 баллов по сумме двух программ.

«Петя был основным претендентом на победу на этапе Гран-при в Самаре, поэтому для меня стало абсолютно ожидаемым, что он выиграл. С таким катанием он мог бы спокойно быть в тройке, а то и выигрывать международные соревнования.

Уровень мужского фигурного катания у нас в стране вырос. Мне кажется, он будет расти и дальше. У нас очень классное поколение ребят, которые не просто делают сложные прыжки, но и имеют хорошую вторую оценку. Они очень артистичные. Да, иногда страдает стабильность, но они очень перспективные и их действительно много», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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10 комментариев

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Ритт
Ленаааа, что ты несешь? С таким катанием он мог выиграть, только если Шома, Илюша, Адам сорвали всё в своих программах. А еще на этапах неплохо выступили японцы Миура, Сато, да и Кагияма неплох.. Наши парни могли бы быть в тройке на этапах и ЧЕ, но уж точно не в финале и не на ЧМ
Ощущение, что никто из специалистов не смотрит международку
+8
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Gemma157
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С такими недокрутами его техоценку на международке техпанельщики нещадно резали бы. Да и компов и гое таких ему, не имеющего международной репутации в ФК, было бы не видать..
300 баллов на домашнем льду всех так окрыляет..
+8
-3
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Dimashmelev
Я неплохо отношусь к Лене, но никак не понимаю, почему ее об этом спрашивают, она выдающийся эксперт или медиаперсона популярная?
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Виктория Обер
Ответ Ритт
Ленаааа, что ты несешь? С таким катанием он мог выиграть, только если Шома, Илюша, Адам сорвали всё в своих программах. А еще на этапах неплохо выступили японцы Миура, Сато, да и Кагияма неплох.. Наши парни могли бы быть в тройке на этапах и ЧЕ, но уж точно не в финале и не на ЧМ Ощущение, что никто из специалистов не смотрит международку
Смотрят. Просто такое указание с верхних этажей поддерживать и восхвалять наших лучших спортсменов, чтобы создалось впечатление: они лучше самых лучших заграничных.
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Девушка Безимени
если
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Светлана Романова
Радионова имела в виду,что с таким катанием Гуменник мог бы побороться на международном соревновании Памяти Дениса Тена с самим Никой Егадзе за призовое место.
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Irina037
Люблю Петю,но у него квадов пока не хватает,да и физики на последнюю минуту не ного не достаточно,вращения замедлены в конце
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Флер де Лис
Ответ Виктория Обер
Смотрят. Просто такое указание с верхних этажей поддерживать и восхвалять наших лучших спортсменов, чтобы создалось впечатление: они лучше самых лучших заграничных.
- Плисецкая, зачем вы восхищаетесь заграничной собакой? Советские собаки не хуже (Плисецкая вспоминала, как их "пасли" на зарубежных гастролях).
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missis-Zima
Ответ Gemma157
С такими недокрутами его техоценку на международке техпанельщики нещадно резали бы. Да и компов и гое таких ему, не имеющего международной репутации в ФК, было бы не видать.. 300 баллов на домашнем льду всех так окрыляет..
Вы специалист по недокрутам? много лет уже попадаются ваши комментарии,казалось,вы больше по троллингу.
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missis-Zima
Ответ Светлана Романова
Радионова имела в виду,что с таким катанием Гуменник мог бы побороться на международном соревновании Памяти Дениса Тена с самим Никой Егадзе за призовое место.
Хватит бред писать.
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