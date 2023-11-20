Александр Энберт: «Нет сомнений, что с такой формой Гуменник и на ЧМ мог бы претендовать на первые места»

Александр Энберт оценил шансы фигуриста Петра Гуменника выиграть чемпионат мира.

Накануне Гуменник занял первое место на этае Гран-при России с результатом 300,66 балла, что стало рекордом для внутренних стартов.

«Скажу честно, Петр впечатлил. Он долго готовил эти программы, все их ждали. Наконец ему удалось показать то, что он хотел. Это было действительно вау!

Он прекрасно готов функционально, отличный набор прыжков. Оценки, которые он получил, абсолютно заслуженные, Петя заявил о себе очень громко. Нет сомнений, что с такой формой он и на чемпионате мира мог бы претендовать на первые места, хотя борьба была бы очень тяжелой.

Тот же француз Адам Сяо Хим Фа показывает сложные элементы, набирает сумасшедшие баллы. Но пока они не встретятся, сложно предсказывать исход этой борьбы.

Что касается лидеров сезона, то, конечно, стоит отметить и Марка Кондратюка. На предыдущем этапе у него было не самое удачное выступление, но он себя еще покажет.

Также отметил бы Романа Савосина. У него не такие сложные элементы, зато два этапа кряду он откатал чисто и стабильно. Так что шорт-лист претендентов на пьедестал формируется», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?