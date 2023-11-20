Александр Энберт: «Нет сомнений, что с такой формой Гуменник и на ЧМ мог бы претендовать на первые места»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Франции Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Роман Савосин Адам Сяо Хим Фа Марк Кондратюк Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Александр Энберт оценил шансы фигуриста Петра Гуменника выиграть чемпионат мира.

Накануне Гуменник занял первое место на этае Гран-при России с результатом 300,66 балла, что стало рекордом для внутренних стартов.

«Скажу честно, Петр впечатлил. Он долго готовил эти программы, все их ждали. Наконец ему удалось показать то, что он хотел. Это было действительно вау!

Он прекрасно готов функционально, отличный набор прыжков. Оценки, которые он получил, абсолютно заслуженные, Петя заявил о себе очень громко. Нет сомнений, что с такой формой он и на чемпионате мира мог бы претендовать на первые места, хотя борьба была бы очень тяжелой.

Тот же француз Адам Сяо Хим Фа показывает сложные элементы, набирает сумасшедшие баллы. Но пока они не встретятся, сложно предсказывать исход этой борьбы.

Что касается лидеров сезона, то, конечно, стоит отметить и Марка Кондратюка. На предыдущем этапе у него было не самое удачное выступление, но он себя еще покажет.

Также отметил бы Романа Савосина. У него не такие сложные элементы, зато два этапа кряду он откатал чисто и стабильно. Так что шорт-лист претендентов на пьедестал формируется», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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6 комментариев

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ретроградный меркурий
Кажется, кое-кому заоблачные домашние баллы начинают сносить крышу. При всем уважении к Пете, но речь идёт о 3 квадах в программе и одном полноценном каскаде с тройным, причём Петя откатал с 3 недокрутами. На международке стыдливые "кушки" обернутся полноценными "галками" с потерей базы и ГОЕ. 93 компов в ПП ему тем более не видать. Вычесть баллов 12 из второй оценки и баллов 15 из техники за две программы и посмотрите, где бы был Петя с результатом в 273-275 на ЧМ. Примерно 6-е место. Так что на уровень последней разминки ЧМ - да, накатал. Для борьбы за пьедестал нужно усложнять контент либо катать свой идеально чисто, а скорее и то, и другое
+8
-1
+7
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Аля Иванова
Нет сомнений, что вы уже с ним надоели.
+7
-1
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Sincere
А что значит "у Савосина не такие сложные элементы"? он же вроде прыгнул такое же число квадов, что и Петя.
+2
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Elena S
Ответ ретроградный меркурий
Кажется, кое-кому заоблачные домашние баллы начинают сносить крышу. При всем уважении к Пете, но речь идёт о 3 квадах в программе и одном полноценном каскаде с тройным, причём Петя откатал с 3 недокрутами. На международке стыдливые "кушки" обернутся полноценными "галками" с потерей базы и ГОЕ. 93 компов в ПП ему тем более не видать. Вычесть баллов 12 из второй оценки и баллов 15 из техники за две программы и посмотрите, где бы был Петя с результатом в 273-275 на ЧМ. Примерно 6-е место. Так что на уровень последней разминки ЧМ - да, накатал. Для борьбы за пьедестал нужно усложнять контент либо катать свой идеально чисто, а скорее и то, и другое
Каждый год - новый спаситель МО.
При всем уважении к Пете, да, он молодец, но не надо сносить крышу человеку дифирамбами.
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Howard Norfolk
Ответ Аля Иванова
Нет сомнений, что вы уже с ним надоели.
Скажу честно, так и есть.
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Manatusik
Ответ ретроградный меркурий
Кажется, кое-кому заоблачные домашние баллы начинают сносить крышу. При всем уважении к Пете, но речь идёт о 3 квадах в программе и одном полноценном каскаде с тройным, причём Петя откатал с 3 недокрутами. На международке стыдливые "кушки" обернутся полноценными "галками" с потерей базы и ГОЕ. 93 компов в ПП ему тем более не видать. Вычесть баллов 12 из второй оценки и баллов 15 из техники за две программы и посмотрите, где бы был Петя с результатом в 273-275 на ЧМ. Примерно 6-е место. Так что на уровень последней разминки ЧМ - да, накатал. Для борьбы за пьедестал нужно усложнять контент либо катать свой идеально чисто, а скорее и то, и другое
при чистом прокате, в случае если бы у конкурентов были бы косяки теоретически медаль возможна, но это из серии "если бы бабушка была бы дедушкой"
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