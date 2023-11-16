Валиева cтанет участницей пути трофея «Игр будущего»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Камила Валиева cтанет участницей пути трофея турнира «Игры будущего».

21 ноября жители Ульяновска смогут посмотреть на приз в «Татьяна-Арене», где состоятся соревнования по фиджитал-дисциплине JustDancе, и на «Волга-Спорт-Арене», где пройдут шоу дронов и фиджитал-керлинг. Валиева станет гостем мероприятия. 

Путь трофея «Игр будущего» начался 14 ноября в Москве и завершится 1 декабря на Байконуре. Оттуда произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС.

Из космоса трофей вернется в 2024 году.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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6 комментариев

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Anna Morgan
Крепко окружили "кольцом любви" Камилу
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Sat397
Не понимаю, почему у неё перед этапом-гран при, и практически перед ЧР столько отвлекающих активностей. На фоне спада формы. Ей сейчас нужно над кардио целыми днями работать, а не вот это вот всё... Может есть уже какое-то решение суда по делу о допинге, о котором мы не знаем, или ещё что-то. В общем меня это все не радует. Тем более у Этери никто долго в спорте не задерживается.
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tanya_1111
Ответ Sat397
Не понимаю, почему у неё перед этапом-гран при, и практически перед ЧР столько отвлекающих активностей. На фоне спада формы. Ей сейчас нужно над кардио целыми днями работать, а не вот это вот всё... Может есть уже какое-то решение суда по делу о допинге, о котором мы не знаем, или ещё что-то. В общем меня это все не радует. Тем более у Этери никто долго в спорте не задерживается.
Когда твое тело растет так как это заложено биологией, ты можешь сколько угодно заниматься кардио, но ничего не изменится.
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