Валиева cтанет участницей пути трофея «Игр будущего»

Камила Валиева cтанет участницей пути трофея турнира «Игры будущего».

21 ноября жители Ульяновска смогут посмотреть на приз в «Татьяна-Арене», где состоятся соревнования по фиджитал-дисциплине JustDancе, и на «Волга-Спорт-Арене», где пройдут шоу дронов и фиджитал-керлинг. Валиева станет гостем мероприятия.

Путь трофея «Игр будущего» начался 14 ноября в Москве и завершится 1 декабря на Байконуре. Оттуда произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС.

Из космоса трофей вернется в 2024 году.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.