Стилист Ольга Ким: «В коллекции одежды Загитовой нет ничего особенного, кроме надписи на японском и милой собачки»

Стилист Ольга Ким оценила коллекцию одежды от Алины Загитовой.

«На мой взгляд, в этой коллекции нет ничего особенного, кроме надписи на японском «верь в себя» и милой собачки.

Во всех остальных аспектах – это по дизайну совершенно обычные джоггеры, худи и футболки.

Могу отметить бейсболки, которые весьма симпатичные. Для продажи и развития бренда эта коллекция подходит», – сказала Ким.

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