Стилист Ольга Ким: «В коллекции одежды Загитовой нет ничего особенного, кроме надписи на японском и милой собачки»
Стилист Ольга Ким оценила коллекцию одежды от Алины Загитовой.
«На мой взгляд, в этой коллекции нет ничего особенного, кроме надписи на японском «верь в себя» и милой собачки.
Во всех остальных аспектах – это по дизайну совершенно обычные джоггеры, худи и футболки.
Могу отметить бейсболки, которые весьма симпатичные. Для продажи и развития бренда эта коллекция подходит», – сказала Ким.
Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год
И где ее коллекции одежды?