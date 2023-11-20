Стилист Ольга Ким: «В коллекции одежды Загитовой нет ничего особенного, кроме надписи на японском и милой собачки»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Стилист Ольга Ким оценила коллекцию одежды от Алины Загитовой.

«На мой взгляд, в этой коллекции нет ничего особенного, кроме надписи на японском «верь в себя» и милой собачки.

Во всех остальных аспектах – это по дизайну совершенно обычные джоггеры, худи и футболки.

Могу отметить бейсболки, которые весьма симпатичные. Для продажи и развития бренда эта коллекция подходит», – сказала Ким.

Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год

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31 комментарий

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Чёрный тюльпан
Качественная утренняя аналитика подъехала на наш электронный журнал моды!
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chespo
А будет ли анализ мерча всех других фигуристов, или только Загитова интересна ))
+23
-6
+17
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ВИван
Очередная ноунейм) Коллекция классная, одежда для каждого дня не обязана быть из ряда вон выходящей.
+21
-7
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Natalia Bagaeva
Хорошие сапоги. Надо брать.)
+17
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Туц
Можно подумать у других мерчи прям отличаются оригинальностью фасонов. Только к Алине докопались.
+14
-7
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Lana-shu
Ответ Oleandra
Особенное есть только в коллекциях ЕМ и Трусовой.. да-да, кто бы сомневался)
Особенные нитки, которые Медведева подбирала сама! Смешно. У Алина отличная коллекция, хорошее качество!
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Юлия
А что особенного она хотела там увидеть? Одежда и одежда, не лучше, не хуже, чем у остальных. Кому интересно тот купит.
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Слончик
Спорц, зачем тащить этого ноунейма из спорт24? Можно ведь самим позвонить какому-нибудь дизайнеру, вот и материал будет на тысячу каментов. Можно даже сравнить с коллекциями МЖ и Трусовой.
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margo98
Ответ Юлия
А что особенного она хотела там увидеть? Одежда и одежда, не лучше, не хуже, чем у остальных. Кому интересно тот купит.
По дизайну спортивная одежда у всех, плюс - минус, одинаковая, у известных брендов в том числе. А дальше уже надо смотреть на качество пошива, качество материалов и т. п. Ну, и 30% цены - исключительно за бренд. Что уж там кардинально другого хотела увидеть "известный" дизайнер - непонятно
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Oleandra
Особенное есть только в коллекциях ЕМ и Трусовой.. да-да, кто бы сомневался)
+15
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Маргарита В Сафронова
Коллекция Алины ценна историей и олимпийским блеском., в ней есть энергетика Алины, такая одежда заряжает на энергичную, радостную жизнь. Вот в этом её особенность.
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margo98
Ответ Туц
Можно подумать у других мерчи прям отличаются оригинальностью фасонов. Только к Алине докопались.
Барахло других вообще никому не сдалось
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Инга Яковлева
Кто такая госпожа Ким вообще не знаю, эксперт видимо) летят как мухи на .....мед)) похайпить и нарисоваться
+3
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Тихонида
Ответ margo98
Барахло других вообще никому не сдалось
Просто у Алины реальные поклонники, которые ходят на её шоу и покупают что она рекламирует. А кого-то только боты в интернете и победы в голосовалках.
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Туц
Ответ margo98
Барахло других вообще никому не сдалось
Ну разве что поэтому...
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альфия пахина
Ответ chespo
А будет ли анализ мерча всех других фигуристов, или только Загитова интересна ))
ни кому не интересно у других
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Lubov Anikina
Ответ RusVector
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Так не покупайте, вас же никто не заставляет, купить на рынке, там ещё дешевле
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Особенное есть только в коллекциях ЕМ и Трусовой.. да-да, кто бы сомневался)
Особенно у ЕМ. Тщательный подбор китайского дешевого ширпотреба
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Lubov Anikina
Ответ Gemma157
Спасибо стилисту за профессиональное мнение и что открывает глаза наиввным покупателям. Алинка просто хотела сбагрить втридорога какие-то шмотки, но нашлись умные и добрые люди, подсказали 😆
А вы купили штаны с медведем на з...це?
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альфия пахина
Ответ Gemma157
Спасибо стилисту за профессиональное мнение и что открывает глаза наиввным покупателям. Алинка просто хотела сбагрить втридорога какие-то шмотки, но нашлись умные и добрые люди, подсказали 😆
так люди разобрали , все довольны качеством. Алина всё делает идеально 👌 и красиво. Рекомендуем
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Маргарита Михайловна
Это не простая одежда. Алина всегда приносит удачу. Поэтому обладатели этого мерча всегда будут успешны в делах и будут пребывать в прекрасном настроении. Даже для здоровья одежда от Алины очень полезна!
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На Пекин
Спортивная одежда вся плюс минус одинаковая, отличие в качестве, деталях, бренде. Качество хорошее, детали симпатичные, имя известное, так что начало неплохое.
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Лека-Лека
Кто такая эта Ким?
И где ее коллекции одежды?
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БезызбежноНаКрасный
"вот сейчас начнётся")) ©
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