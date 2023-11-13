Рудковская о сыне Александре: «Мы никуда не торопимся, у нас забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Яна Рудковская Гном Гномыч Кубок Московского спорта Фигурное катание

Яна Рудковская оценила перспективы сына Александра в фигурном катании.

Ранее Александр Плющенко, сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл соревнования по второму спортивному разряду на третьем этапе «Битвы школ» в Москве, установив личный рекорд в произвольной программе.

«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на «Битве школ» была хорошая организация, все было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему свое время.

Напоминает ли молодого Плющенко? Саша достаточно стабилен. Уже вторые соревнований откатал чисто, он любит кататься в шоу, очень артистичен. Саша получает удовольствие и поет вместе с Майклом Джексоном, получает удовольствие от прокатов. Для меня как продюсера очень важно, что он не только спортсмен, но и шоумен на льду. Мне нравится, что наш сын получает удовольствие от соревнований.

Как мама, я, конечно, переживаю, поэтому прокаты смотрю в повторе и на соревнования не езжу. У Саши есть талисман, мой средний сын – Николай. Тоже помогает его настроить.

Ребенку десять лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него свое видение процесса. Он считает, что медленно и верно идем к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру.

Наш фокус, чтобы Саша прошел долгий спортивный путь, хотя бы полпути, который прошел его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень. Это наша цель и мечта, как и у любого спортсмена в спорте наивысших достижений. У нас свой стратегический план. Мы четко следуем ему.

Саша – трудяга и очень харизматичный мальчик, за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности, поэтому груз ответственности очень большой. Надеюсь, что Саша сможет с помощью нашей поддержки с Евгением с ним справиться. Верим в него и помогаем во всем и как родители и как наставники», – сказала Рудковская.

Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла

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34 комментария

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Алё? Алёна
Саша очень артистичен, мммм....так пусть не скрывает этого!
+23
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Самая цитируемая и вообще недура
"У Саши есть талисман-мой средний сын" 🙈
Сказала, как о полезной вещи в хозяйстве.
+23
-5
+18
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Lennuci
"за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности, поэтому груз ответственности очень большой."

Так вот чего в Казани полупустые трибуны были. Все уехали в Москву на Гнома смотреть.
+20
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+16
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4AIKA
Хочу быстрее постареть, чтобы почитать откровенные интервью взрослого Гном Гномыча
+18
-4
+14
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Утренняя Аврора
Ответ Александр Константинов
Там у них все кроме Муравьёвой и Жилиной чисто ради шоу. Гном Гномыч тем более. Будет просто числиться в любительском спорте и всё. Зачем ему медали, если мама может сто таких купить.
Шоколадных?😁😁😁😁😁
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FlowerF
У всех обычных спортсменов - обычные талисманы. Всякие там глупые игрушки, салфетницы. А у Гнома - аж целый живой человек.
Так и представляю - у среднего сына Николая дела какие-то свои, планы. Но звонит маменька - и приходится всё бросать и ехать талисманить к Гному.
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Александр Константинов
Там у них все кроме Муравьёвой и Жилиной чисто ради шоу. Гном Гномыч тем более. Будет просто числиться в любительском спорте и всё. Зачем ему медали, если мама может сто таких купить.
+8
0
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Vendetta4111323
Саша угловатый и уже длинноногий, он выше среднего будет, и в Яну фигурой, не представляю, что ему надо сделать, чтобы пробиться в топ хотя бы по стране, в каком угодно возрасте. Как в свое время говорила ТАТ, надо «успевать». А он даже от сверстников отстает по контенту
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Tzaichiha
Мне кажется, что чемпионский характер формируется если нет давления со стороны амбиций родных. Пока впечатление, что это проект Яны, а не самого Саши. Я ему желаю успеха и найти свой путь. Позиция родителей Ани Щербаковой, которые всегда опирались именно на ее желания, мне кажется во многом сформировали ее чемпионский характер. Она делала то, что хотела сама и несла за это ответственность. При понятной поддержке родителей во всех ЕЁ делах
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Olga.t
Средний сын идёт как приложение к основному сыну? Как-то уничижительно звучит...
Ага. Средний сын сам по себе бабла не приносит, так яна нашла ему коммерческое применение..
#Матьгода.
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Oleandra
Мелет, что хочет.. знает, что никто её речь разбирать по частям не будет, ёрничать над ними и в заголовки на главные ветки выносить)
+5
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Утренняя Аврора
Саша? Уже хоть не Гном. Уже прогресс. Я как продюсер...
Ой, я угораю......
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Елена Дементьева
Боже, какие оды...Не будь он Рудковским, никто б и не читал это славословие.
Середняк и им останется всю дорогу.
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ретроградный меркурий
Из всех детей спортсменов, на которых отдохнула природа, Плющенко-младший - безусловно, самый неадекватно распиаренный. Крошка Цахес фигурного катания. Яна и рада бы выжать побольше инфоповодов, чтобы распиарить сыночка, да только - упс, незадача - несмотря на ранний старт, неограниченное количество льда, кучу тренеров, включая папу-олимпийского чемпиона, и халявные участие в шоу, Саша Плющенко с каждым годом все сильнее отстаёт от сверстников по уровню. Его сверстники уже контент КМС катают, пока он тройные осваивает. Вот и приходится рассказывать сказки о том, что "мы никуда не торопимся, главное - сохранить здоровье, рассчитываем на долгую карьеру". Вот только нацеленность на долгую карьеру такая, что к 10 годам у него уже перелом руки и травма колена в анамнезе, причём его с переломом руки на лёд отправляли. Так себе забота о здоровье, честно говоря
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Самая цитируемая и вообще недура
Яна, шли бы вы вместе с мужем и Сашей, под другой флаг. И ехала бы на свои "несколько олимпиад".
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Хрустальный Гусенок
Ответ Алё? Алёна
Саша очень артистичен, мммм....так пусть не скрывает этого!
все еще маленький деревянный мальчик с неуклюжими ногами, трясущимися бедрами и хватающимися за промежность, как его отец в его лучших выступлениях
пусть его родители не задушат его в своих амбициях победить систему
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Рябиновые бусы
Яна случайно не сестра Ирине Костылевой? слово в слово за ней повторяет про талантливого ребенка у которого куча поклонников и которого ждет очень долгий путь в спорте...но Лена хотя бы реально талантлива.
В целом интервью звучит как оправдание низкого технического уровня Саши и неумения как-то это исправить.
Год назад то же слышали от родителей Поли Тихоновой-у нее все впереди,мы не спешим, мы не форсируем, мы за долгую карьеру без травм, квады подождут и прочее, в итоге девочка в 14 лет с хронически недокрученными тройными и без перспектив выйти в топ.
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Lana74
"за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов!" Ну и где вал публикаций? Гном Рудковский должен быть из каждого утюга, а там пока всё про Валиеву
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ВИван
Саша замечательный, пусть у него всё будет хорошо!
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Олег Васильев
отдайте Сашу в футбол, как он хочет, на шоу можно и так кататься
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flyhigh
Ответ Lana74
"за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов!" Ну и где вал публикаций? Гном Рудковский должен быть из каждого утюга, а там пока всё про Валиеву
Рекорд по численности🤣🤣🤣
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Лакс
Похоже Яна прочитала подобный моему коммент, что его ровесники младшие Воронов и Федотов сильно опережают его.)
И захочет ли потом Саша долгую как у папы карьеру с шурупами. Он то все-таки мягко говоря более балованный и изнеженный чем его папа в детстве.
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Мороженко
Ну Малинин запрыгал квады в 16-17, если не ошибаюсь. Он не блистал в юниорах, только провёл один сезон уже в 17-18 лет и перешёл во взрослые.
Так что мальчики могут стрельнуть резко, так у многих бывает. Пример тому ещё и Дикиджи.
У Саши есть шанс, но волнует больше его психологическое состояние, с такими амбициями родителей. Казалось бы, всего добились, но зачем-то надо сделать сына чемпионом и вдолбили ему это. А сам то хочет он или нет?
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Olga.t
Средний сын идёт как приложение к основному сыну? Как-то уничижительно звучит...
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Elena Savanuk
"...за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности..."

Только многочисленные поклонники Гном Гномыча составили большинство болельщиков, и журналисты пришли тоже только ради него...
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