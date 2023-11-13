Рудковская о сыне Александре: «Мы никуда не торопимся, у нас забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру»
Яна Рудковская оценила перспективы сына Александра в фигурном катании.
Ранее Александр Плющенко, сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл соревнования по второму спортивному разряду на третьем этапе «Битвы школ» в Москве, установив личный рекорд в произвольной программе.
«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на «Битве школ» была хорошая организация, все было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему свое время.
Напоминает ли молодого Плющенко? Саша достаточно стабилен. Уже вторые соревнований откатал чисто, он любит кататься в шоу, очень артистичен. Саша получает удовольствие и поет вместе с Майклом Джексоном, получает удовольствие от прокатов. Для меня как продюсера очень важно, что он не только спортсмен, но и шоумен на льду. Мне нравится, что наш сын получает удовольствие от соревнований.
Как мама, я, конечно, переживаю, поэтому прокаты смотрю в повторе и на соревнования не езжу. У Саши есть талисман, мой средний сын – Николай. Тоже помогает его настроить.
Ребенку десять лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него свое видение процесса. Он считает, что медленно и верно идем к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру.
Наш фокус, чтобы Саша прошел долгий спортивный путь, хотя бы полпути, который прошел его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень. Это наша цель и мечта, как и у любого спортсмена в спорте наивысших достижений. У нас свой стратегический план. Мы четко следуем ему.
Саша – трудяга и очень харизматичный мальчик, за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности, поэтому груз ответственности очень большой. Надеюсь, что Саша сможет с помощью нашей поддержки с Евгением с ним справиться. Верим в него и помогаем во всем и как родители и как наставники», – сказала Рудковская.
Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла
Сказала, как о полезной вещи в хозяйстве.
Так вот чего в Казани полупустые трибуны были. Все уехали в Москву на Гнома смотреть.
Так и представляю - у среднего сына Николая дела какие-то свои, планы. Но звонит маменька - и приходится всё бросать и ехать талисманить к Гному.
#Матьгода.
Ой, я угораю......
Середняк и им останется всю дорогу.
пусть его родители не задушат его в своих амбициях победить систему
В целом интервью звучит как оправдание низкого технического уровня Саши и неумения как-то это исправить.
Год назад то же слышали от родителей Поли Тихоновой-у нее все впереди,мы не спешим, мы не форсируем, мы за долгую карьеру без травм, квады подождут и прочее, в итоге девочка в 14 лет с хронически недокрученными тройными и без перспектив выйти в топ.
И захочет ли потом Саша долгую как у папы карьеру с шурупами. Он то все-таки мягко говоря более балованный и изнеженный чем его папа в детстве.
Так что мальчики могут стрельнуть резко, так у многих бывает. Пример тому ещё и Дикиджи.
У Саши есть шанс, но волнует больше его психологическое состояние, с такими амбициями родителей. Казалось бы, всего добились, но зачем-то надо сделать сына чемпионом и вдолбили ему это. А сам то хочет он или нет?
Только многочисленные поклонники Гном Гномыча составили большинство болельщиков, и журналисты пришли тоже только ради него...