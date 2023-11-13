Рудковская о сыне Александре: «Мы никуда не торопимся, у нас забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру»

Яна Рудковская оценила перспективы сына Александра в фигурном катании.

Ранее Александр Плющенко, сын и двукратного олимпийского чемпиона , выиграл соревнования по второму спортивному разряду на третьем этапе «Битвы школ» в Москве, установив личный рекорд в произвольной программе.

«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на «Битве школ» была хорошая организация, все было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему свое время.

Напоминает ли молодого Плющенко? Саша достаточно стабилен. Уже вторые соревнований откатал чисто, он любит кататься в шоу, очень артистичен. Саша получает удовольствие и поет вместе с Майклом Джексоном, получает удовольствие от прокатов. Для меня как продюсера очень важно, что он не только спортсмен, но и шоумен на льду. Мне нравится, что наш сын получает удовольствие от соревнований.

Как мама, я, конечно, переживаю, поэтому прокаты смотрю в повторе и на соревнования не езжу. У Саши есть талисман, мой средний сын – Николай. Тоже помогает его настроить.

Ребенку десять лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него свое видение процесса. Он считает, что медленно и верно идем к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру.

Наш фокус, чтобы Саша прошел долгий спортивный путь, хотя бы полпути, который прошел его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень. Это наша цель и мечта, как и у любого спортсмена в спорте наивысших достижений. У нас свой стратегический план. Мы четко следуем ему.

Саша – трудяга и очень харизматичный мальчик, за него вчера пришло поболеть много поклонников и посмотреть много журналистов! Рекорд по численности, поэтому груз ответственности очень большой. Надеюсь, что Саша сможет с помощью нашей поддержки с Евгением с ним справиться. Верим в него и помогаем во всем и как родители и как наставники», – сказала Рудковская.

Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла