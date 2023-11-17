«Сонечка привезла нам медалечки. Казань взяли». Плющенко и Рудковская вручили Муравьевой два денежных сертификата
Плющенко вручил Муравьевой денежные сертификаты за победу в Казани.
Фигуристка академии Евгения Плющенко Софья Муравьева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.
«Это медалечки. Сонечка привезла медалечки нам. Очень хорошо. Казань взяли. Шпака не брали», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«А мы Сонечке вручаем два сертификата, чтобы она обязательно себе что-нибудь классное приобрела на Новый год или на какие-то свои любимые праздники. Два сертификата, и там есть денежки.
Обнимаем. Спасибо за шикарные прокаты. Гордимся», – добавила жена Плющенко Яна Рудковская.
Выиграла - молодец, умница!
Наградить от АкадЭмии - почему бы и нет? Имеют право.
Но не такое вот... прилюдное позорище...
если акадэмия гордится рядовыми прокатами с контентом 80-х, то дела там видимо совсем плохи.
Акселёк где?!
Просто на заметку акадЭмии: нужно снимать не процесс дарения сертификатов. Соня на своей странице пишет: «я выиграла этап и мне подарили сертификаты и я приобрела вот это и это»
Какой кринж!
В сети ходит старое видео, где Плющ орет на Титову "Мне нужны медали!! Мне нужны ультра си" Ничего не изменилось
В АП все работают на Плюща, получают медали и сдают ему
Поэтому у него нет результатов нормальных, с точки зрения психологии они выходят на соревнования только чтобы тренеру и его жене угодить
А за "взяли" не дадут шоу проводить в Казани.
И где акселек то?