«Сонечка привезла нам медалечки. Казань взяли». Плющенко и Рудковская вручили Муравьевой два денежных сертификата

Плющенко вручил Муравьевой денежные сертификаты за победу в Казани.

Фигуристка академии Евгения Плющенко Софья Муравьева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.

«Это медалечки. Сонечка привезла медалечки нам. Очень хорошо. Казань взяли. Шпака не брали», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«А мы Сонечке вручаем два сертификата, чтобы она обязательно себе что-нибудь классное приобрела на Новый год или на какие-то свои любимые праздники. Два сертификата, и там есть денежки.

Обнимаем. Спасибо за шикарные прокаты. Гордимся», – добавила жена Плющенко Яна Рудковская.