«Сонечка привезла нам медалечки. Казань взяли». Плющенко и Рудковская вручили Муравьевой два денежных сертификата

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская деньги Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Плющенко вручил Муравьевой денежные сертификаты за победу в Казани.

Фигуристка академии Евгения Плющенко Софья Муравьева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.

«Это медалечки. Сонечка привезла медалечки нам. Очень хорошо. Казань взяли. Шпака не брали», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

«А мы Сонечке вручаем два сертификата, чтобы она обязательно себе что-нибудь классное приобрела на Новый год или на какие-то свои любимые праздники. Два сертификата, и там есть денежки. 

Обнимаем. Спасибо за шикарные прокаты. Гордимся», – добавила жена Плющенко Яна Рудковская. 

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80 комментариев

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Жесть. Просто жесть.
+69
-2
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Lilia Sadykova
медалечки, денежки... просто слух режет от этих уменьшительно- ласкательных.
+46
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Oleandra
Казаньку взяли, Шпачика не брали)
+40
-1
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FlowerF
Ощущение, что Соне вот это вот всё - неудобно и стыдно.
Выиграла - молодец, умница!
Наградить от АкадЭмии - почему бы и нет? Имеют право.
Но не такое вот... прилюдное позорище...
+36
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Маргарита В Сафронова
так пренебрежительно к успнху Сони, ласкательно-уменьшительно, как будто Соне 5 лет и она с детского утренника шоколадную медальку принесла.
+35
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ретроградный меркурий
На видео видно, как Соне не по себе от этой дешёвой показухи на камеру. Просто стыдобища. "Медалечки" от тренеришки и продюсишки
+34
-3
+31
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Док Аксель
Какие в академичке заботливенькие и щедренькие начальнички...
+23
-1
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Svetlana Yablonskaya
А где геличек?
+21
-2
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tanya_1111
С одной стороны приятно что поощряют девушку, видимо они и в правду рады этой победе. Ну почему, почему так крижово. Ну отдали бы ей потихоньку эти призы, если так сильно хочется похвалиться ну можно фото в своем инстаграмме выставить этих подарков и подписать что это для Сони. Ну почему так топорно-то?
+17
-1
+16
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lepestok
я прекрасно понимаю маму Сони, которая запретила публиковать ее в соцсетях академии)))) Конечно, Плющу она запретить не может, даже если сильно хочется....
+15
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alexnew
Сумму что-то постеснялась назвать.
+14
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nina1212
Заметили, как в этом видео тренер с женой похожи на кота Базилио и Алису?)) А Мура как бедный одураченный буратино
+12
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Ответ Elenstvo
А что будет если ЧР выиграет? Подарят квартиру?))
Не квартиру, а "квартирочку, вот какие ключики"
+12
-1
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Оз
Мда уж. И родители разрешают своим детям участвовать в этой кринжатине. Печально.
+11
-2
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smoky eyes
Ответ tanya_1111
С одной стороны приятно что поощряют девушку, видимо они и в правду рады этой победе. Ну почему, почему так крижово. Ну отдали бы ей потихоньку эти призы, если так сильно хочется похвалиться ну можно фото в своем инстаграмме выставить этих подарков и подписать что это для Сони. Ну почему так топорно-то?
А как же реклама бренда, который на видео отметили, который и сертификаты дал и за рекламу доплатил ?)
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Sivl
Как в детском саду. Рассказал стишок - держи конфетку))
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Lilia Sadykova
Ответ Док Аксель
Какие в академичке заботливенькие и щедренькие начальнички...
При этом дарят денежки спонсора ( Борк);))) Рудковские себе точно в минус не сделают
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Рябиновые бусы
грустно видеть Соню в роли придворного шута в этом балагане.
если акадэмия гордится рядовыми прокатами с контентом 80-х, то дела там видимо совсем плохи.
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MyCA
Ответ FlowerF
Ощущение, что Соне вот это вот всё - неудобно и стыдно. Выиграла - молодец, умница! Наградить от АкадЭмии - почему бы и нет? Имеют право. Но не такое вот... прилюдное позорище...
Контракт от этого не уйти, тем более ей комфортно с Михайловым работать
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Lilia Sadykova
Ответ Оз
Мда уж. И родители разрешают своим детям участвовать в этой кринжатине. Печально.
кстати мать Муры не разрешает. Она запрещает постить видео Сони с тренировок на страницах Академии, посты и фото с Соней. Это видио видимо в качестве исключения записали, так как это видео от спонсора ( Борк) соответственно банкет ( т.е. финансовую помощь)оплачивает Борк и видимо по контракту нежно иногда постить подобные видео.
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11111-1111
Бедная Соня, быть объектом пиара Яны-такое себе зрелище.Так унижать своего спортсмена может наверное только Яна. это жесть
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Утренняя Аврора
Не Академия, а балаган. Кукольный театр. Куклы, зайцы, тигр в,клетке, все они марионетки, в ловких и натруженных руках
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Mira Val
Кринджатинька.
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Александр Шульгин
Медалички, денюжки их похоже кто один покусал
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Евгений, ну зачем о деньгах? Это унижает.
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Какой контент был у соперниц? Невидимый квад? Ждём битву ультра си в Самаре, ага
при чем тут соперницы? если тренеры гордятся "чистейшими блестящими великолепными сногсшибательными" прокатами уровня 12-летних детей от сильнейшей спортсменки группы, годом ранее выполнявшей 3 трикселя, то это печальная тенденция.
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Elenavasilevna
Ответ Lennuci
Кофеварка Борк очень сейчас нужна Сонечке. Помогает. От гриппа. Кофеварка.
Кофеварочка, от грипчика.... ))
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AtAmI
Ответ Himmelge
Комментарий удален модератором
Кстати, мама по максимуму просила оградить Соню от публикаций в соц сетях АП. В этом случае она наверное бессильна, тут спонсоры завязаны.
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АНтошка
Медалечки у Саши Плющенко
+6
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Elenstvo
А что будет если ЧР выиграет? Подарят квартиру?))
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Lilia Sadykova
Ответ ретроградный меркурий
На видео видно, как Соне не по себе от этой дешёвой показухи на камеру. Просто стыдобища. "Медалечки" от тренеришки и продюсишки
ещё денежки на подарочки, между прочим:) к Новому Годику от дедушки Морозика
+6
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Lennuci
Кофеварка Борк очень сейчас нужна Сонечке. Помогает. От гриппа. Кофеварка.
+6
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Храбрая виолончелистка
Два сертификатика...
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MyCA
Ответ alexnew
Сумму что-то постеснялась назвать.
Да странно обычно не стесняются
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Инга Минутка
Медалечки...денежки... тьфу
Акселёк где?!
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Lilia Sadykova
Ответ lepestok
я прекрасно понимаю маму Сони, которая запретила публиковать ее в соцсетях академии)))) Конечно, Плющу она запретить не может, даже если сильно хочется....
Так это же видео от спонсора. Видимо периодически надо подобные видео по контракту снимать. Наверное или минутное видео от Борк или неустойка.
+4
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фуфырка
Что я сейчас прочитала?
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Ramyen
Ответ Lennuci
Кофеварка Борк очень сейчас нужна Сонечке. Помогает. От гриппа. Кофеварка.
Кофеварочка
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Валентина Ryaboshapka
Кровь из глаз... Отключите Яне интернет, это уже слишком. Бедная Соня, в таком дурдоме тренироваться.
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Ostinato
Почему такой испанский стыд?

Просто на заметку акадЭмии: нужно снимать не процесс дарения сертификатов. Соня на своей странице пишет: «я выиграла этап и мне подарили сертификаты и я приобрела вот это и это»
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lepestok
Ответ Lilia Sadykova
Так это же видео от спонсора. Видимо периодически надо подобные видео по контракту снимать. Наверное или минутное видео от Борк или неустойка.
дело же не в видео, а в поведении взрослых людей. можно вручить подарки так, чтобы девочке не было неловко
+4
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nina1212
А медалечки тренер сразу себе забрал))
Какой кринж!
В сети ходит старое видео, где Плющ орет на Титову "Мне нужны медали!! Мне нужны ультра си" Ничего не изменилось
В АП все работают на Плюща, получают медали и сдают ему
Поэтому у него нет результатов нормальных, с точки зрения психологии они выходят на соревнования только чтобы тренеру и его жене угодить
+4
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Riabchik
Сонечке медальку за прыжочки, а за медальку денежку от начальничка😎
+3
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Yasenka
Публичным людям подобным можно только позавидовать - такой уверенности в себе. Хотя правильнее сказать, остолобости)) Что у Алины - ну понятно же, что курс ведёт ну совсем не туда, но продолжает. Что у этих товарищей…Все подобные видео вызывают тошнотворный эффект, все об этом пишут, но нет)) снова медалечки и денежки. А ведь людской любовью очень просто управлять. Но ребята никогда не подводят, подбросив дровишек)🤦🏾‍♀️
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Утренняя Аврора
Сонечка взяла медалечки, а мы Сонечке сертификаточки с денежками Обязательно кадрик надо сделать, и в прессочку пустить. . Ну, скажите, такой тренер внушает доверие? Все на рельсы шоу бизнеса поставлено.Даже победы и медали.
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Ответ Инга Минутка
Медалечки...денежки... тьфу Акселёк где?!
Акселек у нее на месте, трикселька нет.
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Лакс
явно передарили серты.
А за "взяли" не дадут шоу проводить в Казани.
И где акселек то?
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katanie-na-ldu
Зачем они это снимают?.. Какое-то неприятное послевкусие от этого действа напоказ. А Соня вынуждена еще и в этом участвовать.
+2
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Lasto
Вернули 1552г?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ ретроградный меркурий
На видео видно, как Соне не по себе от этой дешёвой показухи на камеру. Просто стыдобища. "Медалечки" от тренеришки и продюсишки
Скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты.
+5
-3
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