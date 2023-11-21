Андрей Мозалев: «Больше не хочу вспоминать свой прокат на Олимпиаде. Стараюсь о нем не думать»

Андрей Мозалев признался, что старается не вспоминать прокат в Пекине-2022.

На Олимпиаде в Пекине Мозалев занял 19-е место.

— Твои слова после короткой программы в Самаре «хочу счастливую радостную жизнь, а не вот это вот все» взбудоражили болельщиков. Что ты имел в виду?

— Я имел в виду, что «хочу счастливую жизнь», чтобы больше не обращать внимания, не зацикливаться на каких-то вещах, своих каких-то неудачах. Все равно, даже если что-то такое неприятное случилось, нужно хорошее настроение, хороший настрой, все равно жизнь продолжается — нужно жить и работать дальше.

— Хорошо, что тогда скажешь о в Самаре?

— Явно недоволен короткой. Без двух прыжков выступить — это было очень плохо и, конечно, сказалось на месте… В итоге стал четвертым — это, конечно, обидненько, но главный старт еще впереди, есть еще время подготовиться морально и физически.

Произвольная явно сложилась лучше. Но небольшой косячок сделал — аксель в степ-аут. В принципе всем остальным доволен, хотя можно, конечно, еще добавить — и в дорожке скорость, более все четко делать, и во вращениях скорость. Я над этим работаю, но буду еще больше работать!

— В одном из интервью ты сказал, что Олимпиада в Пекине осталась для тебя далеко в прошлом. Не вспоминаешь ту поездку на Игры?

— Наверное, больше я не хочу вспоминать свой прокат там. Само ощущение об Олимпиаде я вспоминаю хорошо, и мне очень там понравилось все. Но сам прокат… Стараюсь о нем не думать. Был и был, – рассказал Мозалев.