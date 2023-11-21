Андрей Мозалев: «Больше не хочу вспоминать свой прокат на Олимпиаде. Стараюсь о нем не думать»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Андрей Мозалев признался, что старается не вспоминать прокат в Пекине-2022.

На Олимпиаде в Пекине Мозалев занял 19-е место.

— Твои слова после короткой программы в Самаре «хочу счастливую радостную жизнь, а не вот это вот все» взбудоражили болельщиков. Что ты имел в виду?

— Я имел в виду, что «хочу счастливую жизнь», чтобы больше не обращать внимания, не зацикливаться на каких-то вещах, своих каких-то неудачах. Все равно, даже если что-то такое неприятное случилось, нужно хорошее настроение, хороший настрой, все равно жизнь продолжается — нужно жить и работать дальше.

— Хорошо, что тогда скажешь о Гран-при в Самаре?

— Явно недоволен короткой. Без двух прыжков выступить — это было очень плохо и, конечно, сказалось на месте… В итоге стал четвертым — это, конечно, обидненько, но главный старт еще впереди, есть еще время подготовиться морально и физически.

Произвольная явно сложилась лучше. Но небольшой косячок сделал — аксель в степ-аут. В принципе всем остальным доволен, хотя можно, конечно, еще добавить — и в дорожке скорость, более все четко делать, и во вращениях скорость. Я над этим работаю, но буду еще больше работать!

— В одном из интервью ты сказал, что Олимпиада в Пекине осталась для тебя далеко в прошлом. Не вспоминаешь ту поездку на Игры?

— Наверное, больше я не хочу вспоминать свой прокат там. Само ощущение об Олимпиаде я вспоминаю хорошо, и мне очень там понравилось все. Но сам прокат… Стараюсь о нем не думать. Был и был, – рассказал Мозалев.

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7 комментариев

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CrazyAboutFS
Давай, Андрей, собирайся уже. Надо катать чисто две проги. Пора уже. Болею. За тебя.
+4
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Оз
Ответ Irina037
Лучше бы делом доказал,а потом говорил ,пока словам веры нет
Так его журналисты вообще-то спросили. У него взяли интервью. Почему он должен молчать?
Вы статью как-то странно читали. Там же написано, что и болельщики спрашивают.
+1
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Залина Малина
ну.. мы тоже
0
0
0
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