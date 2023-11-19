Гуменник и Савосин чисто откатались с тремя квадами в произвольной на Гран-при в Самаре, Самарин сделал четверной лутц, но упал с тройного акселя

Мужчины выступили с произвольными программами на Гран-при в Самаре.

исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный тройной лутц, секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер. Во второй половине – каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, упал с тройного акселя и сделал тройной флип.

начал программу с чистого четверного сальхова, но потом ошибся на четверном тулупе и сделал «бабочку» на акселе. Далее исполнил тройной флип, на четверном тулупе коснулся рукой льда, упал на тройной лутце и допустил ошибку на выезде с тройного риттбергера.

чисто исполнил произвольную программу. Он сделал четверной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Во второй половине – тройной лутц, а также каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов.

также справился со всеми прыжками. Он исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов, секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине – тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер – двойной риттбергер.