Гуменник и Савосин чисто откатались с тремя квадами в произвольной на Гран-при в Самаре, Самарин сделал четверной лутц, но упал с тройного акселя

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Мужчины выступили с произвольными программами на Гран-при в Самаре.

Александр Самарин исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный тройной лутц, секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер. Во второй половине – каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, упал с тройного акселя и сделал тройной флип.  

Алексей Ерохов начал программу с чистого четверного сальхова, но потом ошибся на четверном тулупе и сделал «бабочку» на акселе. Далее исполнил тройной флип, на четверном тулупе коснулся рукой льда, упал на тройной лутце и допустил ошибку на выезде с тройного риттбергера. 

Роман Савосин чисто исполнил произвольную программу. Он сделал четверной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Во второй половине – тройной лутц, а также каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов. 

Петр Гуменник также справился со всеми прыжками. Он исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов, секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине – тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер – двойной риттбергер. 

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Я видела самого молодого Челентано на льду. Пластика, харизма. Ну Рома артист!
А в Петре я сегодня увидела чемпиона России.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Ответ veramarso
С самого начала болела за двух первых парней, очень рада такому результату. Саше повезло оказаться третьим. Андрею не хватило до подиума одного сорванного в короткой программе прыжка.
Нет. Андрей без медали из-за грибов Самарина. У Самарина намного легче контент, нет хореографии. А баллы он получает огромные. Грибник Самарин!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg152762
Савосин и Гуменник - браво! Остается только сожалеть, что на мировом льду пока что им не покрасоваться! Уровень есть. И сейчас бы в самый раз им в это пекло. Бороться с американцами и азиатами.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Маргарита В Сафронова
Я видела самого молодого Челентано на льду. Пластика, харизма. Ну Рома артист! А в Петре я сегодня увидела чемпиона России.
В Петре чемпион России был и в прошлом году, жаль ювелиры-судьи зрением слабы были. Устроили трэш с вытаскиванием Семененко,который ни разу не блатной
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
veramarso
Ответ Оз
Нет. Андрей без медали из-за грибов Самарина. У Самарина намного легче контент, нет хореографии. А баллы он получает огромные. Грибник Самарин!
У Самарина вообще первая половина программы это заезды на лутцы🙄, никогда такого раньше не видела, как на разминке, просто едет и всё.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Грибной Самарин с одним квадом на 2 проги с сорванным трикселем втащен не справедливо на бронзу.Никакущий прокат,просто разъезжал на льду,завалил все что мог и блатного наградили бронзой.
Позор судьям за беспредел судейский.Хорошо вчера погуляли.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
В этом году два новых героя - Савосин и Дикиджи. Петя - просто герой, который должен был быть первым и на прошлом ЧР. Вот эти трое - пьедестал моей мечты в этом сезоне на ЧР.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
вот это заруба будет на ЧР в мужской одиночке. Гуменник, Дикиджи, Савосин, Семененко, надеюсь ещё и Андрей Мозалев соберётся и откатает по максимуму, ещё и Алиев может себя показать. Наша мужская одиночка становиться интересной
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
veramarso
С самого начала болела за двух первых парней, очень рада такому результату. Саше повезло оказаться третьим. Андрею не хватило до подиума одного сорванного в короткой программе прыжка.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Gladkia
Ответ Оз
Нет. Андрей без медали из-за грибов Самарина. У Самарина намного легче контент, нет хореографии. А баллы он получает огромные. Грибник Самарин!
Да ..и это уже много лет продолжается! Просто представьте его в классике на льду, вот где вылезет вся его угловатость и деревянность! Ему и программы такие ставят ..где не нужны линии тк их- нет, там подскок здесь- прискок и все для публики, особенно если она не разбирается в ФК, для показательных самое то, а так ... езда на двух ногах плохое владение шагами, корпус вообще не сдвигается, все как закостенело ну и выезды ...лишь бы не упасть и на 2 программы- 1 четверной , ну и сколько можно за это так тянуть , а где его настоящие компоненты- драйв, это не компоненты, все как и у Кондратюка,вероятно это уже целая тенденция " приглаживание корявости" !?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Gladkia
Ответ N-fox
В этом году два новых героя - Савосин и Дикиджи. Петя - просто герой, который должен был быть первым и на прошлом ЧР. Вот эти трое - пьедестал моей мечты в этом сезоне на ЧР.
Согласна- это просто прорыв в нашем мужском ФК ! Очень удивил и обрадовал Савосин еще на предыдущем этапе, такой легкий искрометный и настоящий Челентано на льду у нас ...впервые, в этом аспекте он очень мне напомнил танцующего на льду Фернандеса, просто- артист! Успехов ему и стабильности, в дальнейшем! Ну ,а Петр он все показал в двух своих программах, что он и правда- Петр -1 как было начетрано на банерах на трибунах, хорош и убедителен во всем , особенно покорил его Дориан Грей, да...очень хорош, заслуженная, настоящая победа! Ну и прекрасный, удивительный Дикиджи, жду только повторения его шикарных прокатов, очень интересный и самобытный фигурист!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivera
Спасибо фигуристам, жару дали по полной, я даже не ожидала такого! Браво Петр первый, браво Роман за челентано, браво Самарин за смелость !!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Ответ angelbf@mail.ru
Андрей ромашка, Коляда 2.0 ...Сам завалил КП, справедливо не в тройке.
А Самарин в программе с 1недокрученным квадом, и то умудрился упасть. Уже и техники нет. Вообще тупик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий