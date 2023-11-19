Александр Самарин: «Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния»
Александр Самарин оценил выступление на Гран-при России в Самаре.
На турнире фигурист занял третье место.
«Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния, и я дотерпел без капитальных срывов.
Сегодня у меня не дышит нос, с этим было очень затруднительно исполнять произвольную программу, которую и в здоровом состоянии катать тяжело. Получился четверной лутц, но на второй четверной лутц я понял, что не стоит заходить.
Спасибо зрителям, очень тепло встречают, это приятно. Не понимаю, отчего такая любовь конкретно здесь.
Спасибо большое Стасу Захарову, он приехал сюда и многое сделал для того, чтобы мы дожали этот старт. Светлана Соколовская все мысли и энергию посылала ко мне, и мы справились», – сказал Самарин.
Абсолютное дерево, дубовые прыжки. Зато ЦСКА, федре ближе к сердцу.
Самарин, правда не понимаешь почему люди в Самаре так тепло приветствуют? Фамилия говорит сама за себя)))
Ну, и программы в этом году очень классные)) И исполняешь их с душой.