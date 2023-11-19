Александр Самарин: «Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Р-Спорт Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Александр Самарин оценил выступление на Гран-при России в Самаре.

На турнире фигурист занял третье место. 

«Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния, и я дотерпел без капитальных срывов.

Сегодня у меня не дышит нос, с этим было очень затруднительно исполнять произвольную программу, которую и в здоровом состоянии катать тяжело. Получился четверной лутц, но на второй четверной лутц я понял, что не стоит заходить.

Спасибо зрителям, очень тепло встречают, это приятно. Не понимаю, отчего такая любовь конкретно здесь.

Спасибо большое Стасу Захарову, он приехал сюда и многое сделал для того, чтобы мы дожали этот старт. Светлана Соколовская все мысли и энергию посылала ко мне, и мы справились», – сказал Самарин.

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11 комментариев

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Екатерина Ивановская
Да ты всегда заболеваешь. За что Самарину ставят такие компоненты? Судя по баллам, катается сам Юзуру Ханю.
Абсолютное дерево, дубовые прыжки. Зато ЦСКА, федре ближе к сердцу.
+14
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Чулпан Гараева
Понял, что на второй лутц не нужно заходить, ведь и так грибами на подиум вытянут
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Лиза Михайлова
"Не понимаю, отчего такая любовь конкретно здесь."

Самарин, правда не понимаешь почему люди в Самаре так тепло приветствуют? Фамилия говорит сама за себя)))

Ну, и программы в этом году очень классные)) И исполняешь их с душой.
+7
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Оз
Ответ vanessa2021
Какие грибы? Все парни стоят на своих местах. У Самарина программа очень ему идет. Выкатал почти все чисто, с эмоциями, зажигательно. . Все справедливо. Или вы когото другого видите на бронзу?
Я не вижу зажигательности. Он либо стоит на месте, либо едет на 2 ногах. У нас ФК, здесь нужна работами ногами, хореография, а не дёрганье руками и плечами.
+4
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Olga.t
Вышел на соревнования, забудь о болячках и никому о них не рассказывай. Или займись своим здоровьем, пропускай соревнования.
+5
-3
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Manatusik
Ответ Екатерина Ивановская
Да ты всегда заболеваешь. За что Самарину ставят такие компоненты? Судя по баллам, катается сам Юзуру Ханю. Абсолютное дерево, дубовые прыжки. Зато ЦСКА, федре ближе к сердцу.
четверной лутц у него все-таки красивый, пролетный
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Дружба11
Грибной позорник
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