Александр Самарин: «Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния»

Александр Самарин оценил выступление на Гран-при России в Самаре.

На турнире фигурист занял третье место.

«Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния, и я дотерпел без капитальных срывов.

Сегодня у меня не дышит нос, с этим было очень затруднительно исполнять произвольную программу, которую и в здоровом состоянии катать тяжело. Получился четверной лутц, но на второй четверной лутц я понял, что не стоит заходить.

Спасибо зрителям, очень тепло встречают, это приятно. Не понимаю, отчего такая любовь конкретно здесь.

Спасибо большое Стасу Захарову, он приехал сюда и многое сделал для того, чтобы мы дожали этот старт. все мысли и энергию посылала ко мне, и мы справились», – сказал .