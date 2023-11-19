Наталья Бестемьянова: «Гуменник еще будет прибавлять. Наверное, он сможет выйти на уровень Малинина»
Наталья Бестемьянова заявила, что Гуменник может еще прибавить в прокатах.
Фигурист Петр Гуменник занял первое место на Гран-при России в Самаре. Он набрал свыше 300 баллов.
«Все было прекрасно, я очень рада за Гуменника и Романа Савосина, который в этом году покоряет сердца болельщиков. Петя еще будет прибавлять, он способен на это.
Все мы смотрим и восхищаемся прокатами Малинина, у всех мужчин в одиночном катании он ориентир. Наверное, Гуменник сможет выйти на уровень Малинина», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?
Немного странно ориентироваться на бронзового призера ФГП и ЧМ, когда живы и катаются золотые и серебряные. :) Я-то думал, что ориентиром является действующий чемпион мира -- ну, как вариант. Все-таки удивительная вещь -- беспощадный пиар Ильи. Уже и ориентиром стал. :)
В компонентном плане Петя, к слову, сильнее уже здесь и сейчас. Но по технике там слишком большое отставание. Да и компонентное преимущество у него только в теории -- на практике никто сейчас ему PCS выше не поставит.
Очень щедрые 300 баллов на домашнем льду вызывает у некоторых слишком сильный восторг 😆
Семененко получил 38/81 на дебютном для себя ЧМ-21 (высокие 7ки-низкие 8ки) и 40/83 на ОИ-22 (то есть как раз в том самом коридоре 8 - 8.5). У Пети компы могли бы чуть выше, наверное. Но ненамного.