Наталья Бестемьянова: «Гуменник еще будет прибавлять. Наверное, он сможет выйти на уровень Малинина»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Роман Савосин Илья Малинин Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова заявила, что Гуменник может еще прибавить в прокатах.

Фигурист Петр Гуменник занял первое место на Гран-при России в Самаре. Он набрал свыше 300 баллов.

«Все было прекрасно, я очень рада за Гуменника и Романа Савосина, который в этом году покоряет сердца болельщиков. Петя еще будет прибавлять, он способен на это.

Все мы смотрим и восхищаемся прокатами Малинина, у всех мужчин в одиночном катании он ориентир. Наверное, Гуменник сможет выйти на уровень Малинина», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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18 комментариев

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Mikhail Lopatin
"Все мы смотрим и восхищаемся прокатами Малинина, у всех мужчин в одиночном катании он ориентир"
Немного странно ориентироваться на бронзового призера ФГП и ЧМ, когда живы и катаются золотые и серебряные. :) Я-то думал, что ориентиром является действующий чемпион мира -- ну, как вариант. Все-таки удивительная вещь -- беспощадный пиар Ильи. Уже и ориентиром стал. :)
В компонентном плане Петя, к слову, сильнее уже здесь и сейчас. Но по технике там слишком большое отставание. Да и компонентное преимущество у него только в теории -- на практике никто сейчас ему PCS выше не поставит.
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Mikhail Lopatin
Ответ Oleg152762
Ну как знать? Раньше наша Федерация считалась очень влиятельной. Так что при хорошем пракате там было кому компоненты "выбить". Другое дело, как это всё будет после возвращения. Да и когда нас вернут? Тоже сложный вопрос.
У Пети никакого международного опыта, фактически, нет. Если чисто гипотетически представить себе его старт на этапах Гран-при прямо здесь и сейчас, даже с самой мощной поддержкой федры компоненты у него будут в коридоре 8 - 8.5. Скорее 8, чем 8.5, причем. К концу сезона, при условии хороших и стабильных выступлений, может и до 8.75 довели бы, но это при самом оптимистичном раскладе. 9 -- точно нет. 9 у нас только Миша Коляда получал в лучших прокатах, но там и уровень был повыше.
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Ирина2001
Странное сравнение! малинину еще сильно далеко по компонентам до Гуменника
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Gemma157
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Гуменник компонентнее, но в МФК все решает техника и тут преимущество у Малинина просто огромное. У Малинина 6-7 квадов на две проги, из которых три старших зубцовых квада, секвенция с трикселем во второй половине в ПП. А у Гуменника большинство прыжков на тоненького, порой на очень тоненького
Очень щедрые 300 баллов на домашнем льду вызывает у некоторых слишком сильный восторг 😆
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Афигеть, что я только сейчас прочитала? Можт непластичный деревянный Малинин будет тянуться до уровня Пети?!
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miladoc1
Ответ Ирина2001
Странное сравнение! малинину еще сильно далеко по компонентам до Гуменника
А Гуменнику очень далеко до техники Малинина!
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Mikhail Lopatin
Ответ Инь
"9 у нас только Миша Коляда получал в лучших прокатах, но там и уровень был повыше" - О, если бы :)) Кондратюк с еще меньшим международным опытом, чем у Пети, получал в олимпийском сезоне девятки. На ЧЕ получил гроссмейстерские 42 и 90)) Понятно, что тот ЧЕ был филиалом российской водокачки, но на ОИ девятки из протоколов не испарились, хотя их стало поменьше, конечно.
Да, в Марка наша федра вложилась мощно. Олимпийские игры были на носу, командник близился. Мне кажется, сейчас это невоспроизводимо было бы.
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miladoc1
Ответ Ирина2001
Малинин всего лишь деревяшка пока, хоть и техничная.
О Чене тоже так писали поначалу, так что посмотрим. Уверена, он очень способный, а деревянный фигурист - это Самарин и это непоправимо.
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Oleg152762
Ответ Mikhail Lopatin
"Все мы смотрим и восхищаемся прокатами Малинина, у всех мужчин в одиночном катании он ориентир" Немного странно ориентироваться на бронзового призера ФГП и ЧМ, когда живы и катаются золотые и серебряные. :) Я-то думал, что ориентиром является действующий чемпион мира -- ну, как вариант. Все-таки удивительная вещь -- беспощадный пиар Ильи. Уже и ориентиром стал. :) В компонентном плане Петя, к слову, сильнее уже здесь и сейчас. Но по технике там слишком большое отставание. Да и компонентное преимущество у него только в теории -- на практике никто сейчас ему PCS выше не поставит.
Ну как знать? Раньше наша Федерация считалась очень влиятельной. Так что при хорошем пракате там было кому компоненты "выбить". Другое дело, как это всё будет после возвращения. Да и когда нас вернут? Тоже сложный вопрос.
+1
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Инь
Ответ Mikhail Lopatin
У Пети никакого международного опыта, фактически, нет. Если чисто гипотетически представить себе его старт на этапах Гран-при прямо здесь и сейчас, даже с самой мощной поддержкой федры компоненты у него будут в коридоре 8 - 8.5. Скорее 8, чем 8.5, причем. К концу сезона, при условии хороших и стабильных выступлений, может и до 8.75 довели бы, но это при самом оптимистичном раскладе. 9 -- точно нет. 9 у нас только Миша Коляда получал в лучших прокатах, но там и уровень был повыше.
"9 у нас только Миша Коляда получал в лучших прокатах, но там и уровень был повыше" - О, если бы :)) Кондратюк с еще меньшим международным опытом, чем у Пети, получал в олимпийском сезоне девятки. На ЧЕ получил гроссмейстерские 42 и 90)) Понятно, что тот ЧЕ был филиалом российской водокачки, но на ОИ девятки из протоколов не испарились, хотя их стало поменьше, конечно.
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Mikhail Lopatin
Ответ miladoc1
А мне не странно - парень, который сделал невозможное, как казалось до этого. Да и сейчас только прогрессирует. Как его можно с кем-то сравнивать, таких еще не было). Пожалуй, можно сравнить с Ченом, который от прыжков смог прогрессировать и в компонентах.
Ну судьи, тем не менее, сравнивали весь прошлый сезон: по сумме составляющих, а не одному прыжку. Результат, как говорится, на табло. :)
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Kristine Kristine
Это Малинину Петю еще догонять и догонять. Странное сравнение.
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Oleg152762
Ответ Mikhail Lopatin
У Пети никакого международного опыта, фактически, нет. Если чисто гипотетически представить себе его старт на этапах Гран-при прямо здесь и сейчас, даже с самой мощной поддержкой федры компоненты у него будут в коридоре 8 - 8.5. Скорее 8, чем 8.5, причем. К концу сезона, при условии хороших и стабильных выступлений, может и до 8.75 довели бы, но это при самом оптимистичном раскладе. 9 -- точно нет. 9 у нас только Миша Коляда получал в лучших прокатах, но там и уровень был повыше.
Ну Вы сравнили с Колядой. Ему в принципе там мало кто мог конкуренцию составить. Ну Семененко нормально набирал. И Кондратюку в командном турнире насыпали неплохо (тут, правда, стоит оговориться, что это был только лишь командный турнир). При условии высокой технической оценки и поддержки ФФКР можно и за 5 место побороться на ЧМ. А на этапах ГП и в 3-ку заскочить.
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Mikhail Lopatin
Ответ Oleg152762
Ну Вы сравнили с Колядой. Ему в принципе там мало кто мог конкуренцию составить. Ну Семененко нормально набирал. И Кондратюку в командном турнире насыпали неплохо (тут, правда, стоит оговориться, что это был только лишь командный турнир). При условии высокой технической оценки и поддержки ФФКР можно и за 5 место побороться на ЧМ. А на этапах ГП и в 3-ку заскочить.
Да, это вполне реальные ориентиры. Я, собственно, на другой ветке как раз писал про борьбу за топ-6 (то бишь последнюю разминку).
Семененко получил 38/81 на дебютном для себя ЧМ-21 (высокие 7ки-низкие 8ки) и 40/83 на ОИ-22 (то есть как раз в том самом коридоре 8 - 8.5). У Пети компы могли бы чуть выше, наверное. Но ненамного.
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miladoc1
Ответ Mikhail Lopatin
Ну судьи, тем не менее, сравнивали весь прошлый сезон: по сумме составляющих, а не одному прыжку. Результат, как говорится, на табло. :)
Вас понятно. Мне лично Малинин очень нравится. А Гуменник пока даже до международного уровня не добрался (не по баллам).
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miladoc1
Ответ Gemma157
Гуменник компонентнее, но в МФК все решает техника и тут преимущество у Малинина просто огромное. У Малинина 6-7 квадов на две проги, из которых три старших зубцовых квада, секвенция с трикселем во второй половине в ПП. А у Гуменника большинство прыжков на тоненького, порой на очень тоненького Очень щедрые 300 баллов на домашнем льду вызывает у некоторых слишком сильный восторг 😆
Ему дома и 400 можно поставить и восхищаться)))
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