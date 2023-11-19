Наталья Бестемьянова: «Гуменник еще будет прибавлять. Наверное, он сможет выйти на уровень Малинина»

Наталья Бестемьянова заявила, что Гуменник может еще прибавить в прокатах.

Фигурист Петр Гуменник занял первое место на Гран-при России в Самаре. Он набрал свыше 300 баллов.

«Все было прекрасно, я очень рада за Гуменника и , который в этом году покоряет сердца болельщиков. Петя еще будет прибавлять, он способен на это.

Все мы смотрим и восхищаемся прокатами Малинина, у всех мужчин в одиночном катании он ориентир. Наверное, Гуменник сможет выйти на уровень », – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?