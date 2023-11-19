Татьяна Тарасова: «Гуменник стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших»

Татьяна Тарасова считает Петра Гуменника одним из лучших фигуристов страны.

Гуменник одержал победу на этапе Гран-при России в Самаре, набрав больше 300 баллов по сумме двух программ.

«Я оцениваю его выступление очень высоко. Он и на прошлых соревнованиях короткую программу откатал блестяще. А сейчас и короткую, и произвольную. Он произвел на меня хорошее впечатление.

Петр очень повзрослел. Стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших», – сказала заслуженный тренер СССР.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?