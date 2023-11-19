Татьяна Тарасова: «Гуменник стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает Петра Гуменника одним из лучших фигуристов страны.

Гуменник одержал победу на этапе Гран-при России в Самаре, набрав больше 300 баллов по сумме двух программ.

«Я оцениваю его выступление очень высоко. Он и на прошлых соревнованиях короткую программу откатал блестяще. А сейчас и короткую, и произвольную. Он произвел на меня хорошее впечатление.

Петр очень повзрослел. Стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших», – сказала заслуженный тренер СССР.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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6 комментариев

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Iren
Да лучший, что уж душой кривить, лучший!
Грибами не избалованный, всё получает по делу!
Награда тренерскому штабу за терпение и труд.
+9
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+9
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Skyolker
Я Петю заметила еще на этапах кубка России в пандемийный год с его Призраком Оперы. Тогда сразу понравилось его катание.
+7
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+7
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Katerina Sunny
А ничего, что Петр с Евгением ещё на прошлом ЧР боролись за победу?
+4
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ribikorto
Ответ Katerina Sunny
А ничего, что Петр с Евгением ещё на прошлом ЧР боролись за победу?
У ТАТ Петя на прошлых соревнованиях короткую хорошо откатал хотя на самом деле ее завалил. А вы хотите чтобы она прошлый сезон помнила. У нее есть в голове список типа лидеров и Петя туда не входил. Напоминать что было на турнирах уже бесполезно.
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+3
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WeraDN
Ответ Iren
Да лучший, что уж душой кривить, лучший! Грибами не избалованный, всё получает по делу! Награда тренерскому штабу за терпение и труд.
Шикарно катался на этом этапе. Дай Бог, чтобы к нему пришли уверенность и стабильность. А таланта Петру не занимать.
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Elizaveta Queen
Гуменник всегда был интересным и ярким,даже когда и не получалось что-то.
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