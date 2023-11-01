Этери Тутберидзе: «Мне очень странно, что были интервью Медведевой про новую семью. Трусова сейчас тоже рассказывает про это»

Этери Тутберидзе объяснила, что удивило ее в словах Медведвеой и Трусовой.

Фигуристка Евгения Медвева уходила из группы Тутберидзе в 2018 году к . с 2022-го тренировалась у Светланы Соколовской.

– Ни одна ваша подопечная, которая ушла, ничего нигде никогда не добилась. И Женя Медведева на ЧМ-2019 так радовалась бронзе, как она не радовалась золотым медалям.

– Хотя она проиграла казахской спортсменке.

– Вы (спортсменки) не понимаете, что вы с этим тренером растете? Что он вам дает? Родители должны понимать.

– Я даже не знаю. В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли. Я почти уверена, что если искренне Женя Медведева покопается у себя в голове… Эту правду знаем она и я, мы вдвоем знаем. Даже, может, Дудаков и остальные это не знают.

Какие-то вещи мы вместе с ней достигали. Нужно отдать ей должное, что свои проблемные зоны она отлично понимала. Если кому-то говоришь: вот здесь коряво, другой спортсмен это не воспринимает – Женя тут же все понимала, с ней не надо было размусоливать.

Поэтому мне очень странно, что были интервью про новую семью или вообще про семью, что она ее обрела. Ну ладно. Они все уходят, когда у них индивидуальный подход и новые семьи, их любят. Сашку (Трусову) вон тоже там в семье любили. До сих пор, наверное, любят. Сейчас она тоже рассказывает про новую семью.

Во-первых, любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям.

Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто не восполнит.

– Так надо определиться: или ты просто хочешь кататься…

– Так они этого не понимают! Думают, что вот там он ее обнял, что-то ей сказал, и улыбается ей. А тут вот не улыбаются. Значит, не любят, наверное, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.