Этери Тутберидзе: «Мне очень странно, что были интервью Медведевой про новую семью. Трусова сейчас тоже рассказывает про это»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Брайан Орсер сборная Казахстана женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Александра Трусова Сергей Дудаков Коммент.Шоу Фигурное катание

Этери Тутберидзе объяснила, что удивило ее в словах Медведвеой и Трусовой.

Фигуристка Евгения Медвева уходила из группы Тутберидзе в 2018 году к Брайану Орсеру. Александра Трусова с 2022-го тренировалась у Светланы Соколовской.

– Ни одна ваша подопечная, которая ушла, ничего нигде никогда не добилась. И Женя Медведева на ЧМ-2019 так радовалась бронзе, как она не радовалась золотым медалям.

– Хотя она проиграла казахской спортсменке.

– Вы (спортсменки) не понимаете, что вы с этим тренером растете? Что он вам дает? Родители должны понимать.

– Я даже не знаю. В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли. Я почти уверена, что если искренне Женя Медведева покопается у себя в голове… Эту правду знаем она и я, мы вдвоем знаем. Даже, может, Дудаков и остальные это не знают.

Какие-то вещи мы вместе с ней достигали. Нужно отдать ей должное, что свои проблемные зоны она отлично понимала. Если кому-то говоришь: вот здесь коряво, другой спортсмен это не воспринимает – Женя тут же все понимала, с ней не надо было размусоливать.

Поэтому мне очень странно, что были интервью про новую семью или вообще про семью, что она ее обрела. Ну ладно. Они все уходят, когда у них индивидуальный подход и новые семьи, их любят. Сашку (Трусову) вон тоже там в семье любили. До сих пор, наверное, любят. Сейчас она тоже рассказывает про новую семью.

Во-первых, любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям.

Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто не восполнит.

– Так надо определиться: или ты просто хочешь кататься…

– Так они этого не понимают! Думают, что вот там он ее обнял, что-то ей сказал, и улыбается ей. А тут вот не улыбаются. Значит, не любят, наверное, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

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62 комментария

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Black&White
Ох не удержалась, кое-что так и прет из нее.
+43
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Lana Kazakova
По мнению Этери любит та, что доводит сначала до стрессового перелома ноги, потом до хронической травмы позвоночника, а потом поливает помоями в каждом своем интервью. Специфическое понятие любви у Этери, что-то из БДСМ 😂
+35
-18
+17
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Katerina Sunny
Как же Тутберидзе задевает, когда хорошо говорят про других. Ладно с Медведевой был конфликт, но Трусова просто поменяла тренера и никогда не была любимицей Тутберидзе.
+25
-11
+14
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Игорь Новиков
"В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли".

А что, за них кто-то достиг? Понятно, что роль тренера важна, но никак не выше спортсмена.
+21
-8
+13
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Фатима Кочкарова
Жене тогда было почти 20. Я не помню, чтобы у Тутберидзе кто-то занимал призовые места в 20 лет. Во-вторых, Тутберидзе ей сломала спину и её бронза была дороже золота. В-третьих, такие грибища в спортсменки из Казахстана было бы трудно перебить. Мама этой спортсменки рассказала про ресурс
+22
-9
+13
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Е...С
Подумаешь через боль покатаются и травмируются окончательно, другие на подходе есть.
+21
-9
+12
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Туц
Странное у Тутберидзе понятие любви. Это понятие побед, понятие результата а никак не любви. Почему она отказывает им в праве так говорить о новой команде если они так чувствуют? Почему считает что так не может быть.
+22
-10
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Not a crime
Этери лучше бы рассказала, какая спортсменка у неё добилась чего-то в 20 лет. Ах, так нет же таких! А девочек весом в 40кг и без страха и мыслей в голове-то конечно легко дрессировать.
+24
-12
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Александр Константинов
Ответ Black&White
Ох не удержалась, кое-что так и прет из нее.
имеет право. достали.
+15
-4
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ретроградный меркурий
Ответ Not a crime
Этери лучше бы рассказала, какая спортсменка у неё добилась чего-то в 20 лет. Ах, так нет же таких! А девочек весом в 40кг и без страха и мыслей в голове-то конечно легко дрессировать.
Чего же остальные не дрессируют, если это так легко?
+15
-4
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anyen
Всем сёстрам по серьгам :)
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Иван Иванов
Что с Акатьевой?
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+14
-5
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russalka
Да уж, не может понять, что спортсмену может быть просто приятно, когда с ним работают, как с человеком, когда к нему прислушиваются. А не просто как со средством для достижения результата: не важно болит/не болит, устал/не устал, можешь/не можешь. Когда есть уважение со стороны штаба, а не "ты без нас никто". Вообще-то это всегда работа 50/50.
+9
-1
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russalka
Ответ Игорь Новиков
"В какой-то момент они начинают думать, что это они все сами достигли". А что, за них кто-то достиг? Понятно, что роль тренера важна, но никак не выше спортсмена.
Согласна, сами спортсмены и достигают с помощью тренеров. Сколько бы Петросян не пыжылась, второй Косторной ей не стать, например. С теми же тренерами.
+10
-2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
надо же сколько обид у этери. вроде заслуженная-перезаслуженная, а все таит обиды на девочек, которые ей в дочки годятся
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Флер де Лис
Думаю, тут под каждым словом ЭГ многие тренеры подпишутся.
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ЮИ
Теперь понятно, что фрагмент про Алину, которая много работает, был очень-очень милым 😉
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Туц
Мне кажется она им завидует. Своим же девочкам, всем. И чем большего достигла ученица тем сильнее зависть. При этом если ученица еще и уходит от нее крышу вообще срывает ведь пока рядом то как бы это ее победы, ее медли а не девочек, так ей легче.
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hotveins
Этери все по полочкам разложила
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elmih
Ответ Black&White
Ох не удержалась, кое-что так и прет из нее.
Ну, конечно.Девчонки же ходят по интервью и рассказывают весь этот бред..Почему бы ей не высказаться.
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Gelios77
О-О-О))) Спортсу хватит на неделю жареных новостей. А если выдергивать по 1 фразе... ,а если по половинке фразы, то можно и на 2 растянуть. Этери Георгиевна, жгите. Жалеть тут уже не кого, да и незачем.
+6
-1
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Olga1212
Полностью верно сказано, тренер неблагодарная работа.
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Даня Чебыкин
Ответ Туц
Странное у Тутберидзе понятие любви. Это понятие побед, понятие результата а никак не любви. Почему она отказывает им в праве так говорить о новой команде если они так чувствуют? Почему считает что так не может быть.
это любовь. настоящая чистая искренняя. любовь тутберидзе к тутберидзе.
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Gelios77
Ответ Katerina Sunny
Как же Тутберидзе задевает, когда хорошо говорят про других. Ладно с Медведевой был конфликт, но Трусова просто поменяла тренера и никогда не была любимицей Тутберидзе.
Трусова считала, что с Этери имеет бронзу, а с другим будет золотая. В итоге с другим слила ЧМ даже Туктамышевой (чуть Хендрикс не слила) , а на ОИ вообще бы не поехала. Корона Трусовой голову сдавила , как и всем остальным до Трусовой.
+11
-7
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Luisa Vi
Этери бы психотерапию пройти да комплексы свои унять. Глядишь, добрее станет и терпимее.
Где победы - там я я я я, где проблемы и травмы - виновата Манька, Санька, Олька и их мамка, но не я!
+11
-7
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