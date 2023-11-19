Андрей Мозалев: «Когда у меня появится девушка, тогда конкретно в жизни пойдет белая полоса»

Андрей Мозалев выразил надежду, что у него наладится личная жизнь.

– Что должно произойти за оставшееся до конца сезона время, чтобы вы в спортивном плане смогли себе сказать, что у вас началась белая полоса?

– Для начала – не думать ни о чем. И не быть...

– ...«в дерьме»?

– Вот это точно. На самом деле очень хочу в Челябинск на чемпионат России. Очень люблю этот город, мне там все нравится. Когда был там на чемпионате России – 2021, мне так все понравилось.

А сейчас мне говорят, что они там готовят что-то еще более классное. Казалось бы, куда еще лучше? А вот готовят. Надеюсь, трибуны полные будут, и все получат удовольствие. Новый год же еще все-таки. Так что пусть будет праздник.

– А в обычной жизни что должно для этого произойти?

– Наверное, чтобы в личной жизни все наладилось. Когда девушка появится, тогда конкретно в жизни пойдет белая полоса, – сказал фигурист.

«Я устал расстраиваться. Хочу счастливую радостную жизнь, а не это все». Мозалев после 7-го места в короткой программе