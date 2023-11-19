Андрей Мозалев: «Когда у меня появится девушка, тогда конкретно в жизни пойдет белая полоса»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев выразил надежду, что у него наладится личная жизнь.

– Что должно произойти за оставшееся до конца сезона время, чтобы вы в спортивном плане смогли себе сказать, что у вас началась белая полоса?

– Для начала – не думать ни о чем. И не быть...

– ...«в дерьме»?

– Вот это точно. На самом деле очень хочу в Челябинск на чемпионат России. Очень люблю этот город, мне там все нравится. Когда был там на чемпионате России – 2021, мне так все понравилось.

А сейчас мне говорят, что они там готовят что-то еще более классное. Казалось бы, куда еще лучше? А вот готовят. Надеюсь, трибуны полные будут, и все получат удовольствие. Новый год же еще все-таки. Так что пусть будет праздник.

– А в обычной жизни что должно для этого произойти?

– Наверное, чтобы в личной жизни все наладилось. Когда девушка появится, тогда конкретно в жизни пойдет белая полоса, – сказал фигурист. 

«Я устал расстраиваться. Хочу счастливую радостную жизнь, а не это все». Мозалев после 7-го места в короткой программе

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62 комментария

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kost68
наивный! когда появится девушка ты поймешь, что белая полоса была сейчас ))
+50
-4
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Дружба11
Пожелаем Андрюхе девушку хорошую,чтобы больше не унывал.
+33
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Zooey Glass
Вчера белую полосу сдерживали международные старты, сегодня девушка, потом будет велосипед... Андрей, белая полоса начнется, когда ТЫ ее начнешь!

А так пожелаю Анрюше удачи в личной жизни)
+33
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Дружба11
Ответ метель
Комментарий удален модератором
а вам неискренний и неприятный прищур Самарина, и его влажные бегающие глаза с готовностью принять с Соколовской любимые незаслуженные грибы-более по нраву.Андрей откровенно общается-период такой,что не так?Ну нет девушки -будет.
+24
-7
+17
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tim55555
Девушки уже выстроились в очередь )
+17
-1
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Анаис_Анаис
Ах вот оно, оказывается, в чём дело, девушки нет... Ох не знаю, всё это напоминает Диму Алиева и его страдания, искания и что там ещё. Всё это спортивной жизни не на пользу.
+16
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Karamazoff
Чисто конкретно.
Нужна не девушка, нужен дедушка - с ремнем. Чтобы гонял, пока в кайф это не стало.
+17
-3
+14
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FlowerF
Ой, Андрей, не факт - спроси у Ханю ))
+14
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elenaa
Ответ метель
Комментарий удален модератором
каждый видит что хочет, он пишет еще и про прекрасный ЧР в Челябинске и вполне на позитиве при этом
+13
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Дружба11
Ответ elenaa
каждый видит что хочет, он пишет еще и про прекрасный ЧР в Челябинске и вполне на позитиве при этом
Андрей все более к себе располагает-искренний парень, простой и с юмором,Диму Алиева напоминает.....
+10
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Revery
Андрюша толсто намекает)
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Mion
Когда девушка появится, будет не до спорта 😁
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taisiahajrullina@gmail.com
когда появится девушка тогда поймёт, что белая полоса была сейчас🤣
+10
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Kristine Kristine
Андрей за 2 дня умудрился наговорить на целый месяц:)
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Мурманчанин37
То есть с Гущиной по театрам больше не ходит?))
+8
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Дружба11
Ответ kost68
наивный! когда появится девушка ты поймешь, что белая полоса была сейчас ))
)))
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Мурманчанин37
Ответ Роман Лазуревич
Позвони Нугумановой
Дважды в одну реку?
+6
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метель
Ответ lan9aden
Самарин веселый и позитивный публие хоть приятно, а баллы Андрюши всегда завышенные нет ни одной программы чистой,заламывание рук уже не впечатляет.
да, то что веселый,этого не отнять, я так не и не смогла понять, что он в начале программы Яблочко изображает, тошнит его что ли?
+6
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Зиля Бадриева
Бывает такая полоса жизни, надо перетерпеть. Да и постоянно кататься на отлично невозможно. Удачи здоровья Андрею! И конечно найти свою любимую.
+4
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Lennuci
Ответ метель
да, то что веселый,этого не отнять, я так не и не смогла понять, что он в начале программы Яблочко изображает, тошнит его что ли?
Я вообще думала он челюсть с полки вставлял.
+4
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Elena Savanuk
Девушки питерские и не только, не медля (промедление смерти подобно), все кто может вперед на кастинг ! :)
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Anneta28
Кстати, да. Когда он с Нагумановой встречался, результат у него был намного лучше.
+3
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Lennuci
Ответ Роман Лазуревич
Позвони Нугумановой
Он ее запросы не потянет.
+3
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Angry_bear
Вот уж кому бы переживать об отсутствии девушки - то только не Андрюше...!) у него небось фанаток тьма, только пальцем щелкнуть...))) но кроме шуток, парень приятный во всех отношениях, думаю вообще не проблема найти свою девушку. Главное сейчас не на этом заморачиваться, а сезон вырулить на хороший уровень, а то как-то стабильности не хватает.
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Соль.
Эх, Андрюша... Девушка - это тебе не квады крутить! Тут уметь надо!
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Оз
Ответ lan9aden
182 с падением и программой на тоненько,федра пока тянет Андрюшу но уж как то это не очень,подвинул других только из за того что натянули такие баллы после провального КП.А каково другим они же все видят
А где у Андрея падение в произвольной? Вы зачем набрасываете? Некрасиво. У Андрея вообще-то сегодня шикарная произвольная!
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Девочка с севера
Ответ Мурманчанин37
То есть с Гущиной по театрам больше не ходит?))
А что, ходил?
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метель
Ответ lan9aden
Яблочко вынимает изо рта,у ансамбля Моисеева это обыграно лучше,но суть не в этом,Андрюшеньку еще труднее понять чего это он так ломается
ладно обьяснили, а я думала блевать хочет, прости господи
+2
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Мурманчанин37
Ответ Девочка с севера
А что, ходил?
https://vk.com/wall-218482055_1
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Zooey Glass
Ответ Karamazoff
Чисто конкретно. Нужна не девушка, нужен дедушка - с ремнем. Чтобы гонял, пока в кайф это не стало.
Со стаканом😏

(Извините, я любя. Не сдержалась.)
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Блин, вот где оказывается собака порылась! Это вообще несложно, при таком-то списке поклонниц. Я уверена, что среди неоголтелых фанаток тоже найдется милая добрая девушка, с которой и искра случится, и поговорить будет о чем.
+2
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lan9aden
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Ответ Дружба11
а вам неискренний и неприятный прищур Самарина, и его влажные бегающие глаза с готовностью принять с Соколовской любимые незаслуженные грибы-более по нраву.Андрей откровенно общается-период такой,что не так?Ну нет девушки -будет.
Самарин веселый и позитивный публие хоть приятно, а баллы Андрюши всегда завышенные нет ни одной программы чистой,заламывание рук уже не впечатляет.
+3
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Дружба11
Ответ метель
да мне вообще у Соколовской никто не нравится, в том числе Самарин, я давно писала про него, умеет делать квадлутц, на этом развитие остановилось
здравствуй Друг!
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Маргарита В Сафронова
Андрей, начинать надо с себя.
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pas33pas
Прикиньте девушка ревнивая, а он на Русский Вызов?
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метель
Ответ Дружба11
а вам неискренний и неприятный прищур Самарина, и его влажные бегающие глаза с готовностью принять с Соколовской любимые незаслуженные грибы-более по нраву.Андрей откровенно общается-период такой,что не так?Ну нет девушки -будет.
да мне вообще у Соколовской никто не нравится, в том числе Самарин, я давно писала про него, умеет делать квадлутц, на этом развитие остановилось
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Оз
Ответ lan9aden
В Юниорах многие блистали,зачем об этом писать.Вы в восторге от всех его программ,но эта не очень,повторяющиеся движения,а по сравнению с его прошлогодней даже рядом не стояла.
А при чем здесь юниоры? Я по фактам Вам ответила вообще-то, что на взрослом этапе Гран-при у Андрея за произвольную 179.77 баллов. А Ваши комментарии получается сплошной наброс! Какие- то падения, которых не было приписываете. Не красиво.
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Оз
Ответ Zooey Glass
Вчера белую полосу сдерживали международные старты, сегодня девушка, потом будет велосипед... Андрей, белая полоса начнется, когда ТЫ ее начнешь! А так пожелаю Анрюше удачи в личной жизни)
Так это кусок из огромного интервью. И там также про международные старты Андрей говорил. Так что всё в совокупности: девушка, старты и т. д.
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taisiahajrullina@gmail.com
Ответ Lennuci
Он же Гущину в прошлом году окучивал? Уже все?
гущина молодая ещё)))
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Оз
Ответ lan9aden
Набрасывать на Андрюшу?Да вы что,182 балла ну наверное катал как мировые лидеры,главное себе это внушить,с чем вас и поздравляю
Так а что не так? Андрей на международных стартах оценки за технику такие уже набирал вообще-то. У него 179.77 в произвольной на этапе во Франции уже были между прочим. Википедия Вам в помощь!Что Вас не устраивает? И компоненты ему на том же ЧЕ и ОИ в КП выше наших других мальчиков ставили.
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Девочка с севера
Ответ Мурманчанин37
https://vk.com/wall-218482055_1
Ну может, он имеет ввиду девушку в более физиологическом значении? Гущиной лет-то сколько?
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Gemma157
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Не нужно тебе это, Андрейка. Любовь это больно.. Никакой белой полосы не будет
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lan9aden
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
182 с падением и программой на тоненько,федра пока тянет Андрюшу но уж как то это не очень,подвинул других только из за того что натянули такие баллы после провального КП.А каково другим они же все видят
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метель
Ответ Lennuci
Я вообще думала он челюсть с полки вставлял.
ой , вообще это какой то жуткий момент, для чего они в программу вставили?
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Βадим Μамонтов
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метель
Ответ lan9aden
Яблочко вынимает изо рта,у ансамбля Моисеева это обыграно лучше,но суть не в этом,Андрюшеньку еще труднее понять чего это он так ломается
а Андрющенька все время ломается,это у него загадочность и индивидуальность такие
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Lennuci
Он же Гущину в прошлом году окучивал? Уже все?
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Роман Лазуревич
Позвони Нугумановой
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метель
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lan9aden
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ метель
да, то что веселый,этого не отнять, я так не и не смогла понять, что он в начале программы Яблочко изображает, тошнит его что ли?
Яблочко вынимает изо рта,у ансамбля Моисеева это обыграно лучше,но суть не в этом,Андрюшеньку еще труднее понять чего это он так ломается
+1
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