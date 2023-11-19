Мозалев об отстранении: «Надеюсь, еще застану международные старты. Хотя подзатянулось все это уже – думал, будет быстрее»

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что ему не хватает международных соревнований.

– Вчера вы вскользь затронули тему внутреннего сезона – дескать, раз нет международных соревнований, надо себя немножко отпустить. А нет ли такого, что из-за внутреннего характера стартов недостает как раз-таки этого соревновательного адреналина?

– Есть, честно скажу. Все же когда у нас были международные соревнования, ощущения были совершенно другими. Едешь на чемпионат Европы, Олимпиаду или еще куда-нибудь – с тобой несколько наших ребят из сборной.

Там мы – команда, поддерживаем друг друга. Не словами даже – это какое-то другое чувство партнерства. Чувство локтя какое-то, что ли...

На внутренних стартах борьба совершенно другая, настрой другой. И интерес. Раньше надо было попасть в тройку чемпионата России, чтобы куда-то поехать. Не конечная цель это была.

А сейчас у нас на чемпионате России сезон, можно сказать, закончен. Потом еще будут старты – Спартакиада, Кубок Первого канала, но это больше как шоу. Сезон уже на спад идет.



– Не хватает статусных соревнований вам?

– Да, очень. Надеюсь, скоро все разрешится.

– По мотивации сильно бьет, что нет какой-то определенности?

– Есть такое. Но я все же надеюсь, что застану еще международные старты. Хотя подзатянулось это все уже... Думал, будет быстрее, а нет. Сейчас такие мысли появляются – а будут ли у меня еще международные старты?



Но я, слава богу, много где побывал. Олимпиада, чемпионат Европы, по юниорам был на всех стартах, включая юношескую Олимпиаду, это редкость. Челленджеры те же самые. Поездил по странам другим.

Обидно, что все так. Лично мне очень жаль наших юниоров, которые еще ни разу не были на этапах Гран-при и других стартах. Я-то повыступал, позанимал места, а они – нет. Они могут вообще все пропустить. Ну, как минимум юниорский возраст, который тоже очень важен. Это же рейтинг, опыт.

– Как вы считаете, может ли ФФКР сделать что-то еще, чтобы наши внутренние соревнования по накалу сравнялись с международкой? То есть понятно, что федерация очень старается, и не от них это все зависит, но тем не менее.

– Думаю, нет. Слишком трудно это, в итоге будет не то. Мы можем пригласить кого-то из дружественных стран, это да. Но там-то все страны, больше сильных спортсменов, с которыми интересно бороться.

Не скажу, что у нас слабые – наоборот, у нас во всех видах такой подбор ребят, что многие позавидуют. Просто международные старты – это совсем другое. Это обмен культур, общение, этого не хватает. Внутри страны-то мы уже друг друга с десяток лет знаем, – сказал Мозалев.