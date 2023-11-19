Мозалев об отстранении: «Надеюсь, еще застану международные старты. Хотя подзатянулось все это уже – думал, будет быстрее»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что ему не хватает международных соревнований.

– Вчера вы вскользь затронули тему внутреннего сезона – дескать, раз нет международных соревнований, надо себя немножко отпустить. А нет ли такого, что из-за внутреннего характера стартов недостает как раз-таки этого соревновательного адреналина?

– Есть, честно скажу. Все же когда у нас были международные соревнования, ощущения были совершенно другими. Едешь на чемпионат Европы, Олимпиаду или еще куда-нибудь – с тобой несколько наших ребят из сборной.

Там мы – команда, поддерживаем друг друга. Не словами даже – это какое-то другое чувство партнерства. Чувство локтя какое-то, что ли...

На внутренних стартах борьба совершенно другая, настрой другой. И интерес. Раньше надо было попасть в тройку чемпионата России, чтобы куда-то поехать. Не конечная цель это была.

А сейчас у нас на чемпионате России сезон, можно сказать, закончен. Потом еще будут старты – Спартакиада, Кубок Первого канала, но это больше как шоу. Сезон уже на спад идет.
 
– Не хватает статусных соревнований вам?

– Да, очень. Надеюсь, скоро все разрешится.

– По мотивации сильно бьет, что нет какой-то определенности?

– Есть такое. Но я все же надеюсь, что застану еще международные старты. Хотя подзатянулось это все уже... Думал, будет быстрее, а нет. Сейчас такие мысли появляются – а будут ли у меня еще международные старты?
 
Но я, слава богу, много где побывал. Олимпиада, чемпионат Европы, по юниорам был на всех стартах, включая юношескую Олимпиаду, это редкость. Челленджеры те же самые. Поездил по странам другим.

Обидно, что все так. Лично мне очень жаль наших юниоров, которые еще ни разу не были на этапах Гран-при и других стартах. Я-то повыступал, позанимал места, а они – нет. Они могут вообще все пропустить. Ну, как минимум юниорский возраст, который тоже очень важен. Это же рейтинг, опыт.

– Как вы считаете, может ли ФФКР сделать что-то еще, чтобы наши внутренние соревнования по накалу сравнялись с международкой? То есть понятно, что федерация очень старается, и не от них это все зависит, но тем не менее.

– Думаю, нет. Слишком трудно это, в итоге будет не то. Мы можем пригласить кого-то из дружественных стран, это да. Но там-то все страны, больше сильных спортсменов, с которыми интересно бороться.

Не скажу, что у нас слабые – наоборот, у нас во всех видах такой подбор ребят, что многие позавидуют. Просто международные старты – это совсем другое. Это обмен культур, общение, этого не хватает. Внутри страны-то мы уже друг друга с десяток лет знаем, – сказал Мозалев. 

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10 комментариев

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Анастасия Прудникова
Эх, Андрей, понимаю твои чувства. Не один ты такой без международке. Тоже жалею тех юниоров, кто ни разу не выступил на мировых стартах. 😢Смешали спорт и политику. Одни воюющие страны отстраняют, а другие - нет.
+12
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Виктория Обер
Да не будет ничего быстрее. Жаль, нынешнее поколение способных фигуристов. Мимо международных стартов. А виноват в этом конечно он: Бах.
+12
-8
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Алеся Ткаченко
Ну тогда понятно почему он в депрессии.На международку быстро не выпустили,только он и там мягко говоря не блистал
+4
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Оз
Ответ метель
Для чего Мозалеву МС, как он на них отбираться думает?
Так международные старты - это не только ГС. Есть этапы Гран-при вообще-то. Туда попадают по международным рейтингам, а не по итогу внутренних соревнований!
+5
-2
+3
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метель
Для чего Мозалеву МС, как он на них отбираться думает?
+7
-6
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Colob01
Отстранение рос. спортсменов от межд. стартов - такая же санкция против "ужасного агрессора" как отключение основных банков от SWIFT, в ряду тщательно продуманных и задействованных с начала сво. Бах и МОК по сути ни при чем, в реальности не они принимают решения. Вызвать недовольство общества властью не менее приоритетная цель, чем ослабление экономики. Несколько странно, когда вводят дополнительные санкции с той же очевидной целью (запрет въезда на авто с рос. номерами), надеяться на отмену первых. Чиновники наши, однако, поддерживают эти надежды.
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Инна Мерзлякова
Ответ Виктория Обер
Да не будет ничего быстрее. Жаль, нынешнее поколение способных фигуристов. Мимо международных стартов. А виноват в этом конечно он: Бах.
Только Бах ли виноват ..
+4
-3
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fewral
Спартакиада шоу)
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