Андрей Мозалев: «Итоги двух этапов – я умею катать обе программы хорошо. Сложить их вместе удачно – это уже следующая ступень»
Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление на Гран-при России в Самаре.
Мозалев занял четвертое место.
– Сегодня получше выступил, как видите. Итоги двух этапов – это то, что я умею катать обе программы хорошо. С таким настроем подойду к чемпионату России. Как их сложить вместе удачно, это уже следующая ступень.
Вчера я не остался без поддержки, она мне очень помогает. Старался отключить голову во время проката. Пытался развеселить себя и выходил уже с отключенной головой. Тело все знает, как выполнять все хорошо.
– Галлямов – сын всех маминых подруг. А у вас тогда какое прозвище?
– А я тогда брат сына маминых подруг, – сказал Мозалев.
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