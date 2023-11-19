Андрей Мозалев: «Итоги двух этапов – я умею катать обе программы хорошо. Сложить их вместе удачно – это уже следующая ступень»

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление на Гран-при России в Самаре.

занял четвертое место.

– Сегодня получше выступил, как видите. Итоги двух этапов – это то, что я умею катать обе программы хорошо. С таким настроем подойду к чемпионату России. Как их сложить вместе удачно, это уже следующая ступень.

Вчера я не остался без поддержки, она мне очень помогает. Старался отключить голову во время проката. Пытался развеселить себя и выходил уже с отключенной головой. Тело все знает, как выполнять все хорошо.

– – сын всех маминых подруг. А у вас тогда какое прозвище?

– А я тогда брат сына маминых подруг, – сказал Мозалев.