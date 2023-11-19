Андрей Мозалев: «Итоги двух этапов – я умею катать обе программы хорошо. Сложить их вместе удачно – это уже следующая ступень»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Александр Галлямов Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление на Гран-при России в Самаре.

Мозалев занял четвертое место.

– Сегодня получше выступил, как видите. Итоги двух этапов – это то, что я умею катать обе программы хорошо. С таким настроем подойду к чемпионату России. Как их сложить вместе удачно, это уже следующая ступень.

Вчера я не остался без поддержки, она мне очень помогает. Старался отключить голову во время проката. Пытался развеселить себя и выходил уже с отключенной головой. Тело все знает, как выполнять все хорошо.

Галлямов – сын всех маминых подруг. А у вас тогда какое прозвище?

– А я тогда брат сына маминых подруг, – сказал Мозалев.

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16 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Андрей мне очень нравится. Стабильность, стабильность должна бы уже появиться у Андрея.Мало знать, что он может, хочется видеть в обеих прогах.
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N-fox
Все таки выбор музыки в этом году несколько депрессивный, и с костюмом намудрили. Но, возможно, Андрею это сейчас надо. Пусть получится сложить два хороших проката вместе!
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olvl
Ответ Мурманчанин37
Уже было в Питере в этом сезоне - все, норма выполнена. Ждем следующих сезонов((
Я всегда надеюсь на лучшее.
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Сладкий пончик
Это итоги последних лет четырех.
+6
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olvl
Желаю Андрею подняться на эту следующую ступень. Надеюсь увидеть чистые прокаты, и короткой, и произвольной. В одном соревновании.
+5
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Cler
Вооот с языка Андрей снял- и короткую и произвольную МОЖЕТ..теперь только «басы этого аккордеона» с соло- клавиатурой сложить и будет то что нужно👌
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Mariaku
А может, и правда не нужен Андрюше квадфлип. Спокойно может пробивать соточку в технике за пп и с нынешним контентом, катая чисто. Потому что насыщенная современная хореография, компонентное катание, понимание того, о чём программа, погружение в музыку оценивается высоко. Так и зарубежные судьи Андрюшу ценили, ставя его при лучших прокатах выше Кагиямы.
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Мурманчанин37
Из сегодняшних участников, кто претендовал на медали, Мозалеву поставили наиболее адекватные компоненты. Остальным на международке срезали бы много и очень много (просто позорищные оценки Самарина - надеюсь, как-нибудь болельщики забросают лед после его выступления игрушечными грибами). Плюс пошла тенденция, что Андрея строго судят на непрыжковых - малейший недочет стараются поставить. А сегодняшние медалисты, тоже не блистали в позициях, на смене ребра и дорожках - но судьи закрывали глаза и поставили больше
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4x Qqqq
Ответ Сладкий пончик
Это итоги последних лет четырех.
Вас минуснули, а ведь это не хейт, это факт( У Андрея последние несколько лет либо короткая в завал, либо произвольная. Иногда обе и один-два проката, где плюс-минус чистые обе программы.
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Тина_Тина
Ответ Дружба11
Молодец Андрей и не сомневался,что сегодня после такой поддержки и количества болеющих за тебя откатаешь достойно!Умница,умеешь собраться!!! Сегодня у тебя украли судьи бронзу для Самарина-это конечно ужасно не справедливая история, но Андрей-не расслабляйся-готовься усердно к ЧР.Будем ждать достойных прокатов!Успехов тебе и Тренеру, работайте командой-умеете вель!!!
согласна с Вами! спасибо за Ваш комментарий
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Sky Smoker
Если это называется "катать обе программы хорошо", то я, видимо, не знаю, как фигуристы по-настоящему катают хорошо 🤷‍♀️
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Оз
Ответ Sky Smoker
Если это называется "катать обе программы хорошо", то я, видимо, не знаю, как фигуристы по-настоящему катают хорошо 🤷‍♀️
А Вы только заголовки умеете читать и набросы делать!
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Мурманчанин37
Ответ olvl
Желаю Андрею подняться на эту следующую ступень. Надеюсь увидеть чистые прокаты, и короткой, и произвольной. В одном соревновании.
Уже было в Питере в этом сезоне - все, норма выполнена. Ждем следующих сезонов((
+1
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