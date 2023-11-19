Ксения Синицына: «Вера Арутюнян ставила мне скольжение. Мы могли час отрабатывать одну тройку, чтобы правильно ее делать»

Ксения Синицына рассказала о короткой программе и работе с Верой Арутюнян.

– У тебя очень интересная последовательность в программе.

– Мне программу поставила Вера Анатольевна Арутюнян, она из Америки прилетала. Она ставит так, что элементы должны ложиться под музыку. Не ты выбираешь, как элементы прыгать, а она выбирает: «Вот здесь ложится вращение, здесь будет дорожка, а флип – в конце, по музыке так лучше».

– У тебя очень мягкое кошачье катание, ты дополнительно занимаешься скольжением?

– Вера Анатольевна ставила скольжение, мы часами отрабатывали. Могли час отрабатывать одну тройку, чтобы правильно ее делать.

– Мне кажется, что тебя в начале программы чуть-чуть потряхивало.

– Я стала в начальную позу и поняла, что у меня изнутри идет мандраж. Я такая: «Так, выключили все. Голову выключили. Все, что я делала на тренировках, надо повторить». И на дорожке я сама это понимала: «Так, Ксюша, на двух ногах стой. Аккуратно, а то щас на попу бахнешься», – сказала Синицына в интервью Алине Загитовой для Первого канала.