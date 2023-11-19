Гуменник о прозвище «Петр Первый»: «Это серьезное имя, большая историческая личность. Мне такое прозвище нравится»

Петр Гуменник оценил победу на Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

«В произвольной программе была та же ситуация, что и в короткой – варианты с четверными сальховом и лутцем. Но (тренер) Вероника Анатольевна (Дайнеко) сказала, что не хочет лутц, и я не до конца понял почему.

На разминке он у меня не получился, Вероника Анатольевна сказала его убрать. И это в итоге было правильным. Так как ребята тоже выдали отличные прокаты, мне надо было работать по максимуму.

Когда я услышал оценки Ромы (Савосина), понял, что надо очень постараться и не допустить никаких ошибок», – сказал Гуменник.

Также фигурист рассказал, как относится к прозвищу «Петр Первый», которое ему дали болельщики.

«Это серьезное имя, большая историческая личность. Мне такое прозвище нравится», – сказал .