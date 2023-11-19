Гуменник о прозвище «Петр Первый»: «Это серьезное имя, большая историческая личность. Мне такое прозвище нравится»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Р-Спорт Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Петр Гуменник оценил победу на Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

«В произвольной программе была та же ситуация, что и в короткой – варианты с четверными сальховом и лутцем. Но (тренер) Вероника Анатольевна (Дайнеко) сказала, что не хочет лутц, и я не до конца понял почему.

На разминке он у меня не получился, Вероника Анатольевна сказала его убрать. И это в итоге было правильным. Так как ребята тоже выдали отличные прокаты, мне надо было работать по максимуму.

Когда я услышал оценки Ромы (Савосина), понял, что надо очень постараться и не допустить никаких ошибок», – сказал Гуменник. 

Также фигурист рассказал, как относится к прозвищу «Петр Первый», которое ему дали болельщики. 

«Это серьезное имя, большая историческая личность. Мне такое прозвище нравится», – сказал Гуменник.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
К Императрице добавился и Император?)))
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maalry
больше всего это прозвище нравится работнику стадиона, который объявляет результаты))
здорово Петр рассказал, как Дайнеко рукой махнула на лутц))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Петя, это всего лишь игра слов, относись с юмором)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
С одной стороны, правильно, потому что надо было после прошлого старта уверенно прокатать.
С другой стороны - а когда тогда тренировать луц? На ЧР?
В любом случае, поздравлю Петю) сегодня был шикарный прокат. На МС было бы около 270-280, что тоже неплохо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Для МО фигурного катания очень даже подойдёт. Как исторически так и по факту выступления, сочетания имён и города.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Вероника Анатольевна все правильно сделала. Уверена, что лутц мы увидим в сезоне в исполнении Петра. А так - да, Петр Первый!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manatusik
Ответ Sincere
К Императрице добавился и Император?)))
Получается так)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
Ответ Mion
С одной стороны, правильно, потому что надо было после прошлого старта уверенно прокатать. С другой стороны - а когда тогда тренировать луц? На ЧР? В любом случае, поздравлю Петю) сегодня был шикарный прокат. На МС было бы около 270-280, что тоже неплохо.
пусть на прыжковом турнире тренирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ответ Defender64
Даже без 4Л контент не самый оптимальный. Ну какой 2Р? У фигуриста такого уровня только аксели могут быть двойными. Надо 4С-3Т, 4Р, 4С, 3Ф, 3А-2А-2А, 3Л-3Р, 3А. На 2,73 база будет выше. А если 4Л, 4С-3Т, 4Р, 4С, 3А-2А-2А, 3Л-3Р, 3А - дальше уже вообще нет смысла что-либо менять, как-то усложнять.
Возможно, так комфортнее. Разница не такая и большая, хорошим исполнением можно перебить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий