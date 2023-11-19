Роман Савосин: «После таких хороших прокатов понимаю, что не зря пропустил сезон, это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами»

Роман Савосин оценил выступление на Гран-при России в Самаре.

На турнире фигурист занял второе место, победил Петр Гуменник.

«Очень рад результату, получил здесь огромное удовольствие. После таких хороших прокатов понимаю, что не зря пропустил сезон, это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами.

Было волнительно, сегодня когда встал в стартовую позу, увидел, что рука трясется. Надо с нервами бороться научиться, хотя когда музыка начинается, все становится нормально», – сказал Савосин.