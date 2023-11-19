Роман Савосин: «После таких хороших прокатов понимаю, что не зря пропустил сезон, это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами»

Теги мужское катание Роман Савосин Р-Спорт Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Роман Савосин оценил выступление на Гран-при России в Самаре.

На турнире фигурист занял второе место, победил Петр Гуменник. 

«Очень рад результату, получил здесь огромное удовольствие. После таких хороших прокатов понимаю, что не зря пропустил сезон, это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами.

Было волнительно, сегодня когда встал в стартовую позу, увидел, что рука трясется. Надо с нервами бороться научиться, хотя когда музыка начинается, все становится нормально», – сказал Савосин. 

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10 комментариев

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Natasib88
Роман, молодец, вернулся и "навёл шороху"!)) Программа произвольная высший класс!
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Alia O
Рома, мы тоже очень рады видеть тебя таким воодушевленным и сильным спортсменом! Спасибо!
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LoRa
Роман произвёл сильное впечатление своим катанием! Классная ПП, хочется пересматривать) 👍🥈
+7
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Gemma157
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У него рука в прошлый раз сильнее тряслась
Классно исполняет он эту прогу
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Kareglazaya
После таких успешных выступлений на гран-при Роман кажется одним из самых явных претендентов на медали ЧР. Теперь главное - не сбавлять темп.
+4
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Док Аксель
Рома, не многим удаётся после годичного перерыва вернуться так как ты с такими шикарными прокатами и выступлениями. Надеюсь, что тебе также найдут место и роли в ледовых шоу. Удачи !
+3
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Залина Гайнанова
Может, Коляда, Трусова, Щербакова так перезагрузятся? Искренне на это надеюсь
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N-fox
Хочется поддержать Романа, безумно обаятельный фигурист, катит - любо-дорого смотреть. Такая перезагрузка вызывает большое уважение!
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dyglas
Парень кремень, не дрогнул, уважение!
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Manatusik
Ответ Gemma157
У него рука в прошлый раз сильнее тряслась Классно исполняет он эту прогу
она ему очень идет!
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