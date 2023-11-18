Андрей Мозалев: «Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, но лучший способ вызвать их – это смех»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о лучшем способе вызвать ангелов.

занимает 7-е место после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.

«Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, но лучший способ вызвать их, сказали мне, это смех. Ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны», – написал Мозалев.

«Коротко о сегодняшнем дне😂», – добавил он, выложив отрывок из фильма «Такси 3».