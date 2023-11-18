Андрей Мозалев: «Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, но лучший способ вызвать их – это смех»

Теги сборная России видео мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о лучшем способе вызвать ангелов.

Мозалев занимает 7-е место после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.

«Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, но лучший способ вызвать их, сказали мне, это смех. Ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны», – написал Мозалев.

«Коротко о сегодняшнем дне😂», – добавил он, выложив отрывок из фильма «Такси 3».

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10 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Мне больше понравился залитое Андреем видео из «Такси» в его ТГ: с юмором и самоиронией.
P.S. А смотрю его тоже добавили))
+6
0
+6
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Алена Иванова
С Валерой что-ли переобщался
+4
-1
+3
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Оз
Видео из Такси 🔥 у Андрея отличное чувство юмора.
+1
0
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Julce
Ой
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T Z
Ответ imaxim
Видно, что Мозалев приучил уже себя к провалам
Глупость какая!
0
0
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T Z
Ответ Ирина2001
Пора заканчивать
Да, заканчивайте и не пишите больше
0
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