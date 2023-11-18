«Потом я у тебя возьму интервью». – «Это будет дорого стоить». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы в Самаре

Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на этапе Гран-при России в Самаре.

После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с , , и .

«Мы раньше тренировались в одной группе, а теперь я беру у тебя интервью», – сказала Загитова Ерохову.

«Потом я у тебя возьму», – ответил Алексей.

«Это будет дорого стоить», – добавила .