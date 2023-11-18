«Потом я у тебя возьму интервью». – «Это будет дорого стоить». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы в Самаре

Теги видео мужское катание Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Алина Загитова Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на этапе Гран-при России в Самаре.

После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с Романом Савосиным, Алексеем Ероховым, Петром Гуменником и Андреем Мозалевым.

«Мы раньше тренировались в одной группе, а теперь я беру у тебя интервью», – сказала Загитова Ерохову.

«Потом я у тебя возьму», – ответил Алексей.

«Это будет дорого стоить», – добавила Алина.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
у загитовой мозгов как у наваги, только на один заплыв)))
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Сколько стоят услуги? Прейскурант
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Если это не шутка, то....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юркин Клоп
Не могу понять кто кому платит, Алина спортсу или наоборот
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wintersun
Ответ Юркин Клоп
Не могу понять кто кому платит, Алина спортсу или наоборот
Спортс без разрешения Алины зарабатывает на ее имени.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Tchistyakov
Не надо интервьюировать Алина,задававшая вопросы журналистка прекрасно и без тебя справилась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий