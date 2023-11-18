«Потом я у тебя возьму интервью». – «Это будет дорого стоить». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы в Самаре
Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на этапе Гран-при России в Самаре.
После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с Романом Савосиным, Алексеем Ероховым, Петром Гуменником и Андреем Мозалевым.
«Мы раньше тренировались в одной группе, а теперь я беру у тебя интервью», – сказала Загитова Ерохову.
«Потом я у тебя возьму», – ответил Алексей.
«Это будет дорого стоить», – добавила Алина.
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