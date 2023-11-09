Шанаева о столкновении с Морозов: «Меня вообще не покачнуло. Потом я обернулась – что-то там произошло, ладно, поехали дальше, у нас времени мало»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Шанаева и Дрозд рассказали о столкновении с Аннабель Морозов на разминке.

На Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Морозов лезвием конька во время разминки. Из-за травмы Аннабель позже снялась с произвольного танца.

Елизавета Шанаева: Получается, Саша с Ваней (Степанова и Букин) зашли в твиззлы, мы зашли следом. Мы понимаем, что они чуть-чуть вправо уйдут, мы чуть-чуть влево уйдем, у нас заворот.

Мы такие: ну все хорошо, разъехались. И тут эта ситуация произошла. Мы выходили из элемента, вроде бы уже все. Стресс? Адреналин был, стресса не было.

Павел Дрозд: К сожалению, инцидент случился. Мы очень надеемся, что у Аннабель уже все зажило. Насколько мы знаем, там жизненно важных связок и сухожилий не задето – слава богу. Конечно, порез есть порез.

В любом случае жаль, что такое происходит. Но у нас и правда очень травмоопасный вид спорта. Надеемся, что она уже либо вернулась на тренировки, либо вот-вот вернется.

– А вы с ней общались?

Дрозд: Мы встречались в отеле. Как мы уже говорили, это было бы некорректно (разговаривать сразу). Изначально ты даже не понимаешь, что произошло.

Мы уже говорили про адреналин, перестроения, лампы и прочее. Когда видишь, что уже врачи пошли... Плюс у нее есть Игорь. Оказывается, он ее вынес со льда.

– Вы тоже уже этого не видели?

Дрозд: Во-первых, в танцах 5 минут разминка. Во-вторых, ты стараешься не убиться на этой разминке. Как мы видим, к сожалению, происходит такое, что травмы нельзя исключать.

И потом когда знали, что врачи пришли, куда лезть перед врачами? Это будет попахивать дешевым спектаклем – показывать это участие. Им в любом случае не до нас.

И уже как цивилизованные люди мы поговорили в отеле. Поинтересовались здоровьем: насколько глубокий порез, что конкретно произошло. Естественно, мы всех тонкостей не знали.

Шанаева: В моменте мне вообще показалось, что ботинок... что-то легонечко. Там даже видно: меня вообще не покачнуло. Потом я обернулась: что-то там произошло, ладно, поехали дальше, у нас времени мало.

Плюс еще другие пары – мы пока за ними следили. Там уже, оказывается, он ее уже вынес на руках, у нее там какие-то врачи. Я думаю: ладно, мне нужно в раздевалку.

Я взяла бутылку, ушла в раздевалку, посидела. Мы замечательно выступили, самим безумно понравилось. Вышли к журналистам, стали давать интервью – и там маленький телевизор.

– А вы не знали всего? До микст-зоны вы думали, что чуть-чуть ботиночками ударились?

Шанаева: Да, что там ничего серьезного. И это было так в моменте. Я еще люблю на разминки на трибуны посмотреть, кто сидит, какие люди, все такое.

Дрозд: Возвращаясь к этому моменту: видно было, что что-то с коленом. И думаешь: ну, возможно, поцарапали, но ты не знаешь всей серьезности.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки

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30 комментариев

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Лека-Лека
Шанаева до сих пор считает что там просто что-то произошло и ничего серьезного?
Конечно, лучше на трибуны посмотреть, чем на травмированную конкурентку, которую со льда на руках выносят и к которой врачи бегут.
+32
-5
+27
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ретроградный меркурий
Мерзкое интервью от первого до последнего слова. От обоих. Не видеть, что ты порезал другого человека коньком - невозможно. Не подойти, не извиниться, не поинтересоваться, все ли в порядке - максимально мерзко. А от Дрозд заявление из серии "так уж вышло, это спорт" - это трусливо и непорядочно. Это он ехал лицом, вёл партнёршу и фактически организовал наезд на другую пару. Пара едет на элемент - партнёр должен следить за траекторией и уберегать партнёршу от столкновения
+25
-4
+21
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
каждый раз когда она комментирует этот инцидент, она показывает себя с еще более худшей стороны
+21
-3
+18
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a71
Шанаева такая Шанаева.
+15
-2
+13
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Jessi
Шанаева просто фееричная… это наглость или глупость, понять не могу?
+15
-3
+12
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Revery
"Я, я, я, я..."- у Шанаевой всё та же песня.
+14
-4
+10
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Ayla
Шанаевой удается с каждым комментарием выглядеть все хуже))
+8
0
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Инна Мерзлякова
Непробиваемая просто…
Мда
+8
-1
+7
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Jessi
До этого мне казалось, что Дрозд как-то пытается сгладить ситуацию. Сейчас понимаю, что они друг друга стоят.
+8
-2
+6
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July Bell
Шанаева уже реально вызывает омерзение, а эти глупые оправдания на кого рассчитаны? На глупых, доверчивых и не смотревших видео? Или рассчитывала «случайно» избавиться от одной из пар-конкурентов и затем сделать оленьи глазки, с улыбочкой причитая «я ничего не знаю/не видела/не хотела»? В общем, фу фу фу
+9
-4
+5
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Назар Игорь
Считается что женщины более отзывчивые к чужой беде чем мужчины, но в этой паре всё с точностью до наоборот.
+9
-5
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alexnew
У меня после интервью один вопрос остался к Шанаевой. Морозова уже извинилась, что попалась под конек Шанаевой?
+5
-1
+4
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Лека-Лека
Ответ Мороженко
Посмотрите интервью лучше полностью
Посмотрела.
+6
-2
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IrinaKin
Ответ Назар Игорь
Считается что женщины более отзывчивые к чужой беде чем мужчины, но в этой паре всё с точностью до наоборот.
там Дрозд ничем не лучше, оказывается, подойти, поитересоваться и извиниться это означает "устраивать спектакль"
+4
0
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Маргарита В Сафронова
Моя твоя не понимать. Простая, как т...ы на заборе.
+5
-3
+2
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блОК
Вместо того, чтобы столько времени оправдываться, можно было просто одни раз извиниться
+2
0
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Anita Levchenko
Конечно, смотреть, какие люди сидят на трибунах, намного важнее🌚👍
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Сергей
Взяла бутылку, ушла в раздевалку
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Kareglazaya
Пожалуй, сейчас уже не стоило снова комментировать эту ситуацию. Тем более, что аргументы и фразы всё те же.
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Revery
Ответ Jessi
До этого мне казалось, что Дрозд как-то пытается сгладить ситуацию. Сейчас понимаю, что они друг друга стоят.
Дрозд тоже тот еще фрукт, те кто за ним давно следит, уже писали, что он нормально так конкурентам на разминке поджопников отвешивал.
+1
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Зиля Бадриева
Главное, у Аннабель все зажило, о чем был недавно пост. А Лизе стоило бы поговорить с ней, если этого не было.
+3
-3
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MARG-la
Ответ Shtirly
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Там не было столкновения. Там было просто касание. Но, конёк острый, да ещё ШД на скорости выходили из элемента. В общем, как всегда раздули хайп , да, на очень неприятной ситуации. Но это очень травмоопасный, спорт. Бывает. И льду надо не ворон считать, а смотреть и думать, что и как делаешь. Чтобы потом других не обвиняли в ошибках, которых они не совершали. И не клеймили позором неизвестно за что. Да и по - честному- то, Аннабель очень жёстко прошлась по карьере Лизы, просто внаглую с помощью папеньки отжав чужого перспективного партнёра. Что- то сожалений и извинений от Аннабель в этой ситуации не наблюдалось. А там перерывом в пару тренировочных недель дело явно могло не ограничиться. Там карьеру по новому пришлось перезапускать. Поэтому Аннабель явно не белая и пушистая. Та ещё акула. Взяла, поиграла, не понравилось- тут же выкинула посередине сезона. А чего, молодца, при таком папе всё можно. Что Аннабель и продемонстрировала- что хочу, то и ворочу.
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MARG-la
Ответ Зиля Бадриева
Главное, у Аннабель все зажило, о чем был недавно пост. А Лизе стоило бы поговорить с ней, если этого не было.
Они УЖЕ ПОГОВОРИЛИ. О чем и сообщили сразу.Причём уже на следующий день. Всё давно решено. Но кому-то опять скучно стало и давай опять крутить мочало.
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