Шанаева о столкновении с Морозов: «Меня вообще не покачнуло. Потом я обернулась – что-то там произошло, ладно, поехали дальше, у нас времени мало»
Шанаева и Дрозд рассказали о столкновении с Аннабель Морозов на разминке.
На Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Морозов лезвием конька во время разминки. Из-за травмы Аннабель позже снялась с произвольного танца.
Елизавета Шанаева: Получается, Саша с Ваней (Степанова и Букин) зашли в твиззлы, мы зашли следом. Мы понимаем, что они чуть-чуть вправо уйдут, мы чуть-чуть влево уйдем, у нас заворот.
Мы такие: ну все хорошо, разъехались. И тут эта ситуация произошла. Мы выходили из элемента, вроде бы уже все. Стресс? Адреналин был, стресса не было.
Павел Дрозд: К сожалению, инцидент случился. Мы очень надеемся, что у Аннабель уже все зажило. Насколько мы знаем, там жизненно важных связок и сухожилий не задето – слава богу. Конечно, порез есть порез.
В любом случае жаль, что такое происходит. Но у нас и правда очень травмоопасный вид спорта. Надеемся, что она уже либо вернулась на тренировки, либо вот-вот вернется.
– А вы с ней общались?
Дрозд: Мы встречались в отеле. Как мы уже говорили, это было бы некорректно (разговаривать сразу). Изначально ты даже не понимаешь, что произошло.
Мы уже говорили про адреналин, перестроения, лампы и прочее. Когда видишь, что уже врачи пошли... Плюс у нее есть Игорь. Оказывается, он ее вынес со льда.
– Вы тоже уже этого не видели?
Дрозд: Во-первых, в танцах 5 минут разминка. Во-вторых, ты стараешься не убиться на этой разминке. Как мы видим, к сожалению, происходит такое, что травмы нельзя исключать.
И потом когда знали, что врачи пришли, куда лезть перед врачами? Это будет попахивать дешевым спектаклем – показывать это участие. Им в любом случае не до нас.
И уже как цивилизованные люди мы поговорили в отеле. Поинтересовались здоровьем: насколько глубокий порез, что конкретно произошло. Естественно, мы всех тонкостей не знали.
Шанаева: В моменте мне вообще показалось, что ботинок... что-то легонечко. Там даже видно: меня вообще не покачнуло. Потом я обернулась: что-то там произошло, ладно, поехали дальше, у нас времени мало.
Плюс еще другие пары – мы пока за ними следили. Там уже, оказывается, он ее уже вынес на руках, у нее там какие-то врачи. Я думаю: ладно, мне нужно в раздевалку.
Я взяла бутылку, ушла в раздевалку, посидела. Мы замечательно выступили, самим безумно понравилось. Вышли к журналистам, стали давать интервью – и там маленький телевизор.
– А вы не знали всего? До микст-зоны вы думали, что чуть-чуть ботиночками ударились?
Шанаева: Да, что там ничего серьезного. И это было так в моменте. Я еще люблю на разминки на трибуны посмотреть, кто сидит, какие люди, все такое.
Дрозд: Возвращаясь к этому моменту: видно было, что что-то с коленом. И думаешь: ну, возможно, поцарапали, но ты не знаешь всей серьезности.
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«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки
Конечно, лучше на трибуны посмотреть, чем на травмированную конкурентку, которую со льда на руках выносят и к которой врачи бегут.
Мда