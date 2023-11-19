Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Лим и Куан, Дюпайяж и Набе покажут произвольные танцы

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19 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Кубке Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:15 по московскому времени.

Третья разминка

9. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

11. Лейла Карнес – Лиам Карр (Великобритания)

12. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

Четвертая разминка

13. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

14. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

15. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

16. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Пятая разминка

17. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

19. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

21. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Положение после ритм-танца

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,94

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 73,76

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 72,18

4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,89

5. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,78

6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,83

7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 61,77

8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 61,69

9. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 61,68

10. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 60,62

Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо

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