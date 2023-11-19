Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Лим и Куан, Дюпайяж и Набе покажут произвольные танцы
19 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Кубке Варшавы.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:15 по московскому времени.
Третья разминка
9. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
11. Лейла Карнес – Лиам Карр (Великобритания)
12. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
Четвертая разминка
13. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
14. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
15. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
16. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
Пятая разминка
17. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
18. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
19. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
21. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,94
2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 73,76
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 72,18
4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,89
5. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,78
6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,83
7. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 61,77
8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 61,69
9. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 61,68
10. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 60,62
Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо
Комментарии