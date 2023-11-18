Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Ханна Лим и Е Куан, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы

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18 ноября на Кубке Варшавы танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 22:20 по московскому времени

Вторая разминка

5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Третья разминка

9. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

11. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Четвертая разминка

13. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

14. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

15. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

Пятая разминка

17. Оливия Оливер – Филип Бояновски (Польша)

18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

19. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

20.  Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

21. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)

Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо

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