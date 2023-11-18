Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Ханна Лим и Е Куан, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
18 ноября на Кубке Варшавы танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Варшава, Польша
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 22:20 по московскому времени
Вторая разминка
5. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Третья разминка
9. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
11. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Четвертая разминка
13. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
14. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
15. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Пятая разминка
17. Оливия Оливер – Филип Бояновски (Польша)
18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
19. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
21. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо
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