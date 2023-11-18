Каори Сакамото: «Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Моя цель – и оттуда увезти золото»

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Финляндии.

«Цель была отобраться в финал с двух первых мест на своих этапах . Так что я, конечно, счастлива.

Еще мне было важно откататься без ошибок, так что и эта задача тоже достигнута.

Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Могу сказать честно: моя цель – и оттуда увезти золото.

Мне очень нравится музыка для моей произвольной программы, ее выбрала . Мы с ней много с занимались джазовыми моментами», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.