Каори Сакамото: «Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Моя цель – и оттуда увезти золото»
Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Финляндии.
«Цель была отобраться в финал с двух первых мест на своих этапах Гран-при. Так что я, конечно, счастлива.
Еще мне было важно откататься без ошибок, так что и эта задача тоже достигнута.
Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Могу сказать честно: моя цель – и оттуда увезти золото.
Мне очень нравится музыка для моей произвольной программы, ее выбрала Мари-Франс Дюбрей. Мы с ней много с занимались джазовыми моментами», – приводит слова Сакамото корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Так что конкуренток нет через чур сильных и стабильных. Так что все возможно .