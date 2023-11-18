Каори Сакамото: «Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Моя цель – и оттуда увезти золото»

Теги Мари-Франс Дюбрей Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Финляндии.

«Цель была отобраться в финал с двух первых мест на своих этапах Гран-при. Так что я, конечно, счастлива.

Еще мне было важно откататься без ошибок, так что и эта задача тоже достигнута.

Теперь все мои мысли – о финале Гран-при в Пекине. Могу сказать честно: моя цель – и оттуда увезти золото.

Мне очень нравится музыка для моей произвольной программы, ее выбрала Мари-Франс Дюбрей. Мы с ней много с занимались джазовыми моментами», – приводит слова Сакамото корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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15 комментариев

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Veronika spuria
Каори прекрасная фигуристка, всегда нравилась, но начинает бесить, как легко можно побеждать, брать золото всех турниров в отсутствии конкуренции. Интерес пропадает к соревнованиям без борьбы и азарта.
+16
-3
+13
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AllaS
Каори разошлась , какие у неё появились возможности без наших . Первое место 205 баллов. Такого не было в былые годы и даже без квадисток четыре года назад , баллы за 230 были обычное дело .
Так что конкуренток нет через чур сильных и стабильных. Так что все возможно .
+10
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+8
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Кэп
Я люблю Каори, но нужно худеть, товарищи - это правда!!!
+7
-1
+6
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Кэп
Ответ Юркин Клоп
И взвешивать ее 50 раз в день!
Хотя бы два раза в день, утром и вечером) Ну куда это годится, у мужиков фигура краше🤫
+6
0
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Рустем Галеев
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Увезешь,но помни что без российских девочек твоя медаль деревянная
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olvl
Конечно, надо собирать всё золото. Тем более, никто особо не мешает. Повезло. Только вот без конкуренции интереса к соревнованиям и их участникам убавилось. И пишут меньше, и смотрят. А так, удачи собрать всё золото.
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Юркин Клоп
Ответ Кэп
Я люблю Каори, но нужно худеть, товарищи - это правда!!!
И взвешивать ее 50 раз в день!
+5
-2
+3
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DOLj
Каори, приезжай к нам на Чемпионат России и ты поймешь цену своих "золотых" медалей
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Кэп
Ответ AllaS
Каори разошлась , какие у неё появились возможности без наших . Первое место 205 баллов. Такого не было в былые годы и даже без квадисток четыре года назад , баллы за 230 были обычное дело . Так что конкуренток нет через чур сильных и стабильных. Так что все возможно .
Кстати, Кореянки вообще мимо, видимо у них потух интузиазм)) А как Вам две бельгийки в Финале ГП, ну если всё сложится со второй?))
+2
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Кэп
Ответ DOLj
Каори, приезжай к нам на Чемпионат России и ты поймешь цену своих "золотых" медалей
Ой, десятки в компах будут, за то, что приехала))
+2
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Юркин Клоп
Ну просто не нужно больше дарить другим это золото
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SALMON
Не поняла что все так в коментах накинулись на Каори. Она чемпионка мира и бронзовый призер ОИ, было бы странно если бы она не ставила цель выиграть золото. Кому ей проигрывать, Луне?
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Den3Lo
Даже пиковая Слуцкая тут всех бы вынесла. Вот до чего докатились. Я уже молчу за наших топов. Как бы из олимпийских видов спорта не вылететь с такой деградацией.
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Кэп
Ответ SALMON
Не поняла что все так в коментах накинулись на Каори. Она чемпионка мира и бронзовый призер ОИ, было бы странно если бы она не ставила цель выиграть золото. Кому ей проигрывать, Луне?
Луна сдуется в этом сезоне, ЧМ будет Ноу Нэйм))
0
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