Каори Сакамото: «С августа беспокоит правая нога. Приходится следить, чтобы не шнуровать ботинок слишком туго – иначе становится больно»
Каори Сакамото оценила прокат в короткой программе на Гран-при Финляндии.
Спортсменка идет первой с результатом 69,69 балла.
«Сегодня, конечно, удалось не все – в плане стоял каскад 3-3, но такое случается и на тренировках, поэтому я была к этому готова.
Баллы в короткой не позволяют допускать ошибки в произвольной программе. Так что я должна кататься чисто – других вариантов нет. Рион (Сумийоши) слишком близко.
Меня с августа немного беспокоит правая нога, приходится следить, чтобы не шнуровать ботинок слишком туго – иначе мне становится больно. Приходится делать паузы во время тренировок, годы идут – и тело уже не то, что раньше, оно требует больше внимания и заботы.
Почему я выбрала выступать в Финляндии, а не дома в Японии? Я специально так сделала, хотелось иметь возможность нормально восстановиться перед финалом Гран-при», – приводит слова Сакамото корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Хотя, с 3-2 и 2-3 она не первый раз косячит.