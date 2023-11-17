Каори Сакамото: «С августа беспокоит правая нога. Приходится следить, чтобы не шнуровать ботинок слишком туго – иначе становится больно»

Теги Гран-при сборная Японии женское катание Каори Сакамото этап Гран-при в Финляндии Рион Сумийоши Фигурное катание

Каори Сакамото оценила прокат в короткой программе на Гран-при Финляндии.

Спортсменка идет первой с результатом 69,69 балла.

«Сегодня, конечно, удалось не все – в плане стоял каскад 3-3, но такое случается и на тренировках, поэтому я была к этому готова.

Баллы в короткой не позволяют допускать ошибки в произвольной программе. Так что я должна кататься чисто – других вариантов нет. Рион (Сумийоши) слишком близко.

Меня с августа немного беспокоит правая нога, приходится следить, чтобы не шнуровать ботинок слишком туго – иначе мне становится больно. Приходится делать паузы во время тренировок, годы идут – и тело уже не то, что раньше, оно требует больше внимания и заботы.

Почему я выбрала выступать в Финляндии, а не дома в Японии? Я специально так сделала, хотелось иметь возможность нормально восстановиться перед финалом Гран-при», – приводит слова Сакамото корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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2 комментария

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Аврора кубик
Удачи Каори в сезоне!! Пусть в ПП все получится!! И конечно здоровья!!! 😍
+11
-2
+9
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Lennuci
Сегодня она смотрелась крупнее обычного. Ботинки жмут может - кость у нее не тонкая.
Хотя, с 3-2 и 2-3 она не первый раз косячит.
+4
-1
+3
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