Тарасова о короткой Гуменника под кавер Rammstein: «Мне программа Пети понравилась сразу. И сегодня он исполнил ее на высшем уровне»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Роман Савосин Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила программу Петра Гуменника под кавер Rammstein.

Фигурист лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.

«Мне программа Пети Гуменника понравилась сразу, как только он ее презентовал. Причем очень! И сегодня он исполнил ее на высшем уровне.

Роман Савосин тоже шикарен. Он так никогда не катался, очень хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР.

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2 комментария

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Irina037
Тарасова всегда зрит в корень и талант чувствует
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private dancer
Прогрессивная какая Татьяна Анатольевна )
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