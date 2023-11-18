Тарасова о короткой Гуменника под кавер Rammstein: «Мне программа Пети понравилась сразу. И сегодня он исполнил ее на высшем уровне»
Татьяна Тарасова оценила программу Петра Гуменника под кавер Rammstein.
Фигурист лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.
«Мне программа Пети Гуменника понравилась сразу, как только он ее презентовал. Причем очень! И сегодня он исполнил ее на высшем уровне.
Роман Савосин тоже шикарен. Он так никогда не катался, очень хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР.
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