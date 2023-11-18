Тарасова о короткой Гуменника под кавер Rammstein: «Мне программа Пети понравилась сразу. И сегодня он исполнил ее на высшем уровне»

Татьяна Тарасова оценила программу Петра Гуменника под кавер Rammstein.

Фигурист лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.

«Мне программа понравилась сразу, как только он ее презентовал. Причем очень! И сегодня он исполнил ее на высшем уровне.

тоже шикарен. Он так никогда не катался, очень хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР.