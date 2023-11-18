Рион Сумийоши ошиблась на четверном тулупе в произвольной программе на Гран-при Финляндии

Теги Гран-при сборная Японии женское катание этап Гран-при в Финляндии Рион Сумийоши Фигурное катание

Японка Рион Сумийоши ошиблась на четверном тулупе на Гран-при Финляндии.

Судьи также отметили на прыжке недокрут.

За произвольную программу Сумийоши получила 121,56 балла. С суммой 190,21 балла фигуристка заняла второе место на этапе.

Ранее Сумийоши чисто исполнила четверной тулуп на Гран-при Франции.

Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

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8 комментариев

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Алеся Ткаченко
Мне вот это нравится в новостях спортса,не в первый раз они уже так пишут ошиблась на кваде,ошиблась на трикселе.Что значит ошиблась?Недокрутила,на 2 ноги приземлила,степ-аут допустила, почему пояснить лень?
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Храбрая виолончелистка
Да, а всё остальное на ура у Рион ? Вопрос риторический.
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Прошлый прокат с 4Т был тоже с недокрутом минимум на галку, но выехала хорошо, а техпанель закрыла глаза чтобы показать - и без россиянок мы могём.
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tim55555
Ответ Алеся Ткаченко
Мне вот это нравится в новостях спортса,не в первый раз они уже так пишут ошиблась на кваде,ошиблась на трикселе.Что значит ошиблась?Недокрутила,на 2 ноги приземлила,степ-аут допустила, почему пояснить лень?
Судя по протоколу прокат был грязный. Дидакшн за упаденный тройной риттбергер - все судьи поставили -5, за 4Т< пять судей поставили -4, один -5 и трое судей поставили -3 (видимо был не просто степ-аут, но и опора на руку/руки). Недокрут на лутце сольном, на каскаде флип-тулуп недокрут на тулупе и q на флипе.
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Алеся Ткаченко
Ответ tim55555
Судя по протоколу прокат был грязный. Дидакшн за упаденный тройной риттбергер - все судьи поставили -5, за 4Т< пять судей поставили -4, один -5 и трое судей поставили -3 (видимо был не просто степ-аут, но и опора на руку/руки). Недокрут на лутце сольном, на каскаде флип-тулуп недокрут на тулупе и q на флипе.
Я в целом про то что новости надо писать более информативно
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Kareglazaya
Ответ Алеся Ткаченко
Мне вот это нравится в новостях спортса,не в первый раз они уже так пишут ошиблась на кваде,ошиблась на трикселе.Что значит ошиблась?Недокрутила,на 2 ноги приземлила,степ-аут допустила, почему пояснить лень?
Наверное, сами не смотрели, просто по баллам догадались)))
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tim55555
Ответ Алеся Ткаченко
Я в целом про то что новости надо писать более информативно
Согласен. Лучше самому посмотреть, но не могу найти трансляции из Эспо.
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