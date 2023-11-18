Рион Сумийоши ошиблась на четверном тулупе в произвольной программе на Гран-при Финляндии
Японка Рион Сумийоши ошиблась на четверном тулупе на Гран-при Финляндии.
Судьи также отметили на прыжке недокрут.
За произвольную программу Сумийоши получила 121,56 балла. С суммой 190,21 балла фигуристка заняла второе место на этапе.
Ранее Сумийоши чисто исполнила четверной тулуп на Гран-при Франции.
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