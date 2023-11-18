Елизавета Худайбердиева поменяла наряд для ритм-танца. Теперь у нее ярко-синее платье с глубоким декольте
Елизавета Худайбердиева показала новый наряд для ритм-танца.
Худайбердиева и Егор Базин сегодня выступят на этапе Гран-при России в Самаре.
Новое платье фигуристки – ярко-синее с блестками и глубоким декольте.
Ранее Худайбердиева выступала в черном купальнике и серебристой юбке.
Бог с ним с платьем (хотя прошлая серебристая сетка поверх трусов, действительно, была плохой), я бы отметила, что Елизавета (слава богам!) поменяла прическу.