Елизавета Худайбердиева поменяла наряд для ритм-танца. Теперь у нее ярко-синее платье с глубоким декольте

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева показала новый наряд для ритм-танца.

Худайбердиева и Егор Базин сегодня выступят на этапе Гран-при России в Самаре.

Новое платье фигуристки – ярко-синее с блестками и глубоким декольте. 

Ранее Худайбердиева выступала в черном купальнике и серебристой юбке. 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sky Smoker
Симпатичное платье, но оно теперь вообще не монтируется с костюмом партнёра.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блОК
Было лучше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Летний мальдивский купальник был получше. Хоть и тоже не в тему и не к рубахе Базина.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшее_враг_хорошего
Теперь бы еще рубаху партнеру поменять.
Бог с ним с платьем (хотя прошлая серебристая сетка поверх трусов, действительно, была плохой), я бы отметила, что Елизавета (слава богам!) поменяла прическу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
как то то оно совсем не сочетается с костюмом Егора.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Красивое платье! Намного лучше предыдущего костюма
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
Ответ Оскар Муравьёв
Комментарий скрыт
у Сони такой масштаб, что и карьеру топ модели и фигурную сложно представить....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий