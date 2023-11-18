Петр Гуменник: «За неделю до Гран-при в Самаре начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать»
Петр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на Гран-при в Самаре.
– За неделю до старта я начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать. Доводы за лутц, за сальхов были.
Тренер сказал: давай сальхов. Лутц сейчас в хорошем состоянии, просто сальхов лучше. На этап в Самару ехал с настроем показать все, что натренировал.
– Показалось, что у вас музыка была потише, чем у остальных.
– Музыка нормальной громкости была. На тренировках я привык к умеренной громкости, – сказал Гуменник.
по недочетам только ку на ритте и выход с колеса, но это если придираться
с лутцем надо бы где то поэкспериментировать, но не на чр
Люблю умных спортсменов.