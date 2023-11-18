Петр Гуменник: «За неделю до Гран-при в Самаре начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Петр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на Гран-при в Самаре.

– За неделю до старта я начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать. Доводы за лутц, за сальхов были.

Тренер сказал: давай сальхов. Лутц сейчас в хорошем состоянии, просто сальхов лучше. На этап в Самару ехал с настроем показать все, что натренировал.

– Показалось, что у вас музыка была потише, чем у остальных.

– Музыка нормальной громкости была. На тренировках я привык к умеренной громкости, – сказал Гуменник.

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4 комментария

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maalry
молодец Петр. Каскад-заглядение, программа звучит, все очень уверенно. Красота, мощь, драйв👏
по недочетам только ку на ритте и выход с колеса, но это если придираться
с лутцем надо бы где то поэкспериментировать, но не на чр
+8
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+8
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private dancer
Петя, не надо лутц в короткой. Слишком много риска, который даже при безошибочном прыжке может не оправдаться, учитывая наше судейство. Лучше силы поберечь на остальные элементы, они не менее важны. И колесо это тоже очень коварное. Ещё не хватало из-за него дедакшн поймать.
+3
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+3
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Хорошее Настроение
Отличный прокат!!! Просто потрясающий! Теперь удачи в произвольной
+2
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+2
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Elena S
Ну красавец, ну красавец. Все просчитал, все варианты.
Люблю умных спортсменов.
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