Петр Гуменник: «За неделю до Гран-при в Самаре начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать»

Петр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на Гран-при в Самаре.

– За неделю до старта я начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать. Доводы за лутц, за сальхов были.

Тренер сказал: давай сальхов. Лутц сейчас в хорошем состоянии, просто сальхов лучше. На этап в Самару ехал с настроем показать все, что натренировал.

– Показалось, что у вас музыка была потише, чем у остальных.

– Музыка нормальной громкости была. На тренировках я привык к умеренной громкости, – сказал Гуменник.