Кевин Аймо: «У Валиевой была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро»

Теги Каролина Костнер Гран-при сборная Франции сборная Италии мужское катание Кристофер Дин Джейн Торвилл Кевин Аймо этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

Французский фигурист назвал невероятной олимпийскую программу Камилы Валиевой.

Сегодня француз Кевин Аймо знал третье место на этапе Гран-при в Финляндии. В произвольной программе он выступает под музыку Мориса Равеля «Болеро», под которую ранее каталась россиянка Валиева.

«Для меня этот турнир (Гран-при Финляндии) стал настоящим кошмаром. Я чуть не снялся перед произвольной программой – настолько разобранным себя чувствовал морально. Я был отлично готов физически, даже начал восстанавливать на тренировках четверной сальхов.

Но тут что-то поломалось во мне после короткой программы. Я не могу найти в себе силы выйти и бороться. Мне очень помогла моя тренер. Я понял, что не имею права подводить публику что это будет просто невежливо. И что надо откопать в себе льва – и бороться. Я горжусь, что смог сделать это.

Мой тренер несколько лет подряд предлагала мне кататься под «Болеро», но я боялся – потому что слишком много прекрасных фигуристов выступали под эту музыку. Можно вспомнить танцоров Торвилл – Дин, а в 2012-м году Каролина Костнер выиграла со своим «Болеро» чемпионат мира. И я был там – и видел это своими глазами, это было невероятно. Я до сих пор помню каждое движение.

Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», – приводит слова Аймо корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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23 комментария

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Ого, смело, Кевин, по нынешним временам)
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Elena Polkina
Кевин, снимаю шляпу.
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Лучшее_враг_хорошего
Ну как же так, Кевин? Такой тонко чувствующий и компонентный фигурист хвалит «Болеро» Камиллы))
Сейчас тебе местные «ценители прекрасного» расскажут, какая это никчемная программа)))
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Mikhail Lopatin
О, ответ Кевина на мой вопрос запостили. :)))) Майе привет. :)
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Delirium
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ого, смело, Кевин, по нынешним временам)
Бунт на корабле, практически!
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Lennuci
"Мне очень помогла моя тренер. Я понял, что не имею права подводить публику что это будет просто невежливо. И что надо откопать в себе льва – и бороться."
Вот и Мозалеву бы кто-нибудь уже так сказал и вправил мозги.
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Riabchik
А почему это должно казаться неожиданным? Программа действительно потрясающая. Или хвалить русских, в особенности Камиллу, сейчас неприлично? А он осмелился это сделать
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Сладкий пончик
Действительно неожиданно. Кто-то наконец назвал вещи своими именами. Угу.
Неожиданно будет, когда что-то подобное выкатать сможет другая фигуристка.
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NataliaB.3003
Кевин Эймоз не побоялся общественности.. И это европеец. Это радует.
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Raduga
Я написала, что Кевин восхищается Болеро Камилы - меня заминусили. Ну получите)))
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Тайга86
Честно, не представляю пока Кевина под "Болеро", надо посмотреть. Видимо Ками его вдохновила своим олимпийским прокатом на этот подвиг. Сложная вещь, не каждый возьмет. Молодец, что не сдрейфил похвалить понравившееся, которое не только хвалить, а даже упоминать там не желательно. Мы тоже все вместе с Кевином надеемся, что вся красота и мастерство российского льда рано или поздно опять выйдет на гс.
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Snegirochka
"...надо откопать в себе льва.." забавно, но никак в моем воображении Кевин со львом не сочетается)))
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Julce
Да, Кевин! спасибо за смелость!
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Лакс
Ну почему неожиданно то после восхищения Алека Болдуина.
Наверно он имел в виду для тех, кто видел только прокат в олиличке.
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viewer.
Да."Болеро"ТШТ - программа с интересной идеей,уместно выглядела в исполнении молодой девушки. Программа,да и вообще Камила в программах ТШТ,это,наверное,такая высшая ступень хореографии в спорте.
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Sat397
Ну болеро у Камилы реально очень классное, и невероятное по сложности - танец на стеклах. А главное программа смотрелась цельно, благодаря насыщенности элементами.
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Юра Плисецкий
Он котик на мягких лапах, когда хорошо катает.
Кевин, не переживай. Болеем и ждём на следующих соревнованиях.
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Mikhail Lopatin
Только Каролина не выигрывала с Болеро ЧМ, она с Моцартом его выиграла. С Болеро она в Сочи отлично откатала.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ого, смело, Кевин, по нынешним временам)
Надеюсь Валиева подписана на Аймо) его программы тоже запоминающиеся))
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Мороженко
Ответ Riabchik
А почему это должно казаться неожиданным? Программа действительно потрясающая. Или хвалить русских, в особенности Камиллу, сейчас неприлично? А он осмелился это сделать
Камилу*
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