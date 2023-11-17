Гран-при Финляндии. Миура, Сато, Аймо, Риццо, Шимада, Ма и Мемола выступят с произвольными программами
18 ноября на Гран-при Финляндии мужчины выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Макар Сунцев (Финляндия)
2. Арлет Леванди (Эстония)
3. Иван Шмуратко (Украина)
4. Лиам Капейкис (США)
5. Никита Старостин (Германия)
6. Николай Мемола (Италия)
Вторая разминка
7. Маттео Риццо (Италия)
8. Кевин Аймо (Франция)
9. Коширо Шимада (Япония)
10. Джимми Ма (США)
11. Шун Сато (Япония)
12. Као Миура (Япония)
После короткой программы
1. Као Миура (Япония) – 93,54
2. Шун Сато (Япония) – 90,41
3. Джимми Ма (США) – 80,19
4. Коширо Шимада (Япония) – 77,81
5. Кевин Аймо (Франция) – 73,94
6. Маттео Риццо (Италия) – 73,37
7. Николай Мемола (Италия) – 72,11
8. Никита Старостин (Германия) – 71,99
9. Лиам Капейкис (США) – 69,10
10. Иван Шмуратко (Украина) – 66,30
11. Арлет Леванди (Эстония) – 61,82
12. Макар Сунцев (Финляндия) – 54,44
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