Дарья Садкова: «Мне очень нравятся мои программы. В прошлом сезоне были нежные, лиричные, а сейчас нужно показывать драйвовые эмоции»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Дарья Садкова заявила, что ей нравятся программы текущего сезона.

Фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, стала третьей на этапе Гран-при России в Казани.

В короткой программе Садкова выступает под песню Bring Me to Life группы Evanescence, в произвольной – под Hello и Someone Like You певицы Адель.

«После своего проката у меня были ощущения, что полностью удалось показать программу так, как я ее хотела. Рада, что на остальную программу я собралась и сделала все чисто.

Обе программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Маркович. В этом сезоне новый стиль для меня, в предыдущем сезоне у меня были более нежные, лиричные программы, а здесь программы, где нужно показывать драйвовые эмоции. Они мне очень сильно нравятся.

Музыку для программ предложили тренеры, мне безумно нравится. Сначала я была под впечатлением, когда узнала музыку на короткую программу, а когда узнала во время постановки произвольной, какая у меня будет музыка, Адель, я была в шоке.

Я очень люблю песню «Rolling in the Deep», которая у меня на дорожке, стараюсь максимальное количество эмоций показывать, так как там еще и конец программы. Надеюсь, что зрителям понравились мои выступления», – сказала фигуристка. 

Дарья Садкова: «Я в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Валиева не показала свой результат»

19 комментариев

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Alex Johnson
Ну по сравнению с прошлым сезоном Дарья оставляет очень приятное впечатление, так держать!
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Беглый*
Дашу с первым взрослым, пусть и небольшим, успехом. Радует, что есть прогресс в стабильности, а квады прыгнутся, никуда не денутся.
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Док Аксель
Даша взрослеет, вытягивается, прибавила функционально. Уже хватает физики на весь прокат ПП в более быстром темпе под иную музыку. Кроме лирики может показать более эмоциональный прокат с хорошим настроением и драйвом. Здоровья и удачи в сезоне !
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arisstopane
помню давний ролик железа
где дашук отплясывала что твой энерджайзер!
тогда и покорила!)
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Gelios77
Молодец Даша. Самая насыщенная программа сегодня была у неё. Связки, заходы, выезды, попытка ультра-си пусть пока не удачная. Успехов.
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Orange carrot
Хорошие проги для девочки, радует, что штаб начал отходить от лирики всем подряд.
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olvl
Мне обе программы нравятся, и Даша в них тоже. Надеюсь, и квад покорится. Поздравляю с бронзой взрослого турнира.
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Sivl
Даша просто супер сегодня выступила, с драйвом, с эмоциями. ПП бесподобная, жаль, что квад не получился.
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Самая цитируемая и вообще недура
Даша, это было очень классно, ты-молодец! Я улыбалась вместе с тобой.
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Адриана
Очень понравились обе программы, Дашенька, ты молодец! Удачи тебе, ты умничка!
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Kristine Kristine
Даша молодец, но вопрос постановкам странно, как она с огромной улыбкой катит под слова "falling in the deep".
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альфия пахина
замечательная девочка. Надеюсь следующий прокат будет победным
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Ezhevika33
Обе программы ей не идут совсем. Катает отдельно от музыки.
Особенно короткая. Ничего не получилось у неё передать. Заметно, как старается, но безуспешно.
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Sedibus Perito
Ответ Alex Johnson
Ну по сравнению с прошлым сезоном Дарья оставляет очень приятное впечатление, так держать!
В прошлом сезоне были и хорошие прокаты. КП была очень красивая, но лирическая, в отличие от этого года.
Но по компонентам, в частности SS, подросла.
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Шубина
Ответ Ezhevika33
Обе программы ей не идут совсем. Катает отдельно от музыки. Особенно короткая. Ничего не получилось у неё передать. Заметно, как старается, но безуспешно.
Да, совсем не ее программы не по возрасту.Ей вечно то "Италию" поставят, то теперь две "Малады". Амплуа Даши Усачевой, но этот очень разные ментально девочки, и Усачевой такое очень подходило.
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Anneta28
Ответ Алексей Токарев
В позапрошлом сезоне Дарья была "серебряная фея". В прошлом сезоне "лесная фея". А теперь "фея огня". Каждый год новые образы, Софья Муравьёва о таком и не мечтала.
Только образ "феи огня" на нее сел, как на корову седло. Но это так, мелочи.))
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