Дарья Садкова: «Мне очень нравятся мои программы. В прошлом сезоне были нежные, лиричные, а сейчас нужно показывать драйвовые эмоции»

Дарья Садкова заявила, что ей нравятся программы текущего сезона.

Фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, стала третьей на этапе Гран-при России в Казани.

В короткой программе Садкова выступает под песню Bring Me to Life группы Evanescence, в произвольной – под Hello и Someone Like You певицы Адель.

«После своего проката у меня были ощущения, что полностью удалось показать программу так, как я ее хотела. Рада, что на остальную программу я собралась и сделала все чисто.

Обе программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Маркович. В этом сезоне новый стиль для меня, в предыдущем сезоне у меня были более нежные, лиричные программы, а здесь программы, где нужно показывать драйвовые эмоции. Они мне очень сильно нравятся.

Музыку для программ предложили тренеры, мне безумно нравится. Сначала я была под впечатлением, когда узнала музыку на короткую программу, а когда узнала во время постановки произвольной, какая у меня будет музыка, Адель, я была в шоке.

Я очень люблю песню «Rolling in the Deep», которая у меня на дорожке, стараюсь максимальное количество эмоций показывать, так как там еще и конец программы. Надеюсь, что зрителям понравились мои выступления», – сказала фигуристка.

Дарья Садкова: «Я в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Валиева не показала свой результат»