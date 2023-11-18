Татьяна Тарасова: «Все большие победы у Валиевой впереди»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что главные успехи Камилы Валиевой в спорте впереди.

На этапе Гран-при в Казани фигуристка заняла 4-е место.

«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного.

Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», – сказала заслуженный тренер СССР.

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

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13 комментариев

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grey9610212
Дай Бог....
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Valdai
В этом сезоне Камила как раз может поднажать к чемпионату.
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polinarmax
хватит уже давить на валиеву. думаю ей не очень комфортно от того, что половина заголовков с её именем, ещё и суд затянувшийся на 2 года. оставьте вы её в покое, пусть спокойно готовится к стартам и выступает
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Kovka Gnutik
Мне тоже хочется в это верить.
Природные способности налицо.
Что касается текущей формы, то КП Камила откатала отлично, а ПП ещё не готова. И причины знают все, наоборот, следовало удивляться, если было бы иначе.
Но до ЧР время на устранение всех косяков достаточно.
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Sportsfan
Ответ imaxim
После дисквалификации на 2 года? Сомневаюсь
А в аналогичных ситуациях кому-либо из несовершеннолетних спортсменок давали больше 2-х лет в принципе? Даже если будет 2 года (что как бы уже слишком много при всех прочих), отсчет идет от даты взятия пробы в декабре 21 года, то есть по факту она вообще не перестанет соревноваться даже на месяц.
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Irina037
Без ультра-си и повторов чисто откатает и победит,уж не хуже Фроловой Камила
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Andreas Soffliggare
Осталось выяснить, над кем будут эти "большие победы". Подозреваю, что над собой, потому что международных стартов в обозримой перспективе не видно.
Зачем эти старые дяди и тети морочат голову детям? Сами добились всего, что хотели, и теперь живут воспоминаниями о былом величии. Отпустили бы детей на свободу, выступать на международных турнирах, как Дэвис со Смолкиным. Тутберидзе можно ругать сколько угодно, но она хорошая мать, доказала не словами, а делом.
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imaxim
Ответ Sportsfan
А в аналогичных ситуациях кому-либо из несовершеннолетних спортсменок давали больше 2-х лет в принципе? Даже если будет 2 года (что как бы уже слишком много при всех прочих), отсчет идет от даты взятия пробы в декабре 21 года, то есть по факту она вообще не перестанет соревноваться даже на месяц.
Нет, отсчёт не будет с 21 года, т.к она не отсиживала временное отстранение. Отсчёт будет с момента вердикта. Почитайте все дела наших легкоатлетов. Результаты у них аннулировали начиная с пробы положительный (на ОИ-12 например), а дисква начиналась не задним числом, а например с 19-го года, когда нашли допинг
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Девушка Безимени
а ей нужна одна победа
одна на всех
и за ценой не постоим
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Тайга86
Смотря сколько дадут. Если больше двух - вряд ли.
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Lapo Elkann
Как надо так и будет. Всегда радостно видеть ее в на соревнованиях. Даже в такой форме Камила топ. Надо говорить спасибо , что на этих этапах выступает.
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