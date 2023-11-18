Татьяна Тарасова: «Все большие победы у Валиевой впереди»
Татьяна Тарасова считает, что главные успехи Камилы Валиевой в спорте впереди.
На этапе Гран-при в Казани фигуристка заняла 4-е место.
«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного.
Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», – сказала заслуженный тренер СССР.
Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?
Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?
Природные способности налицо.
Что касается текущей формы, то КП Камила откатала отлично, а ПП ещё не готова. И причины знают все, наоборот, следовало удивляться, если было бы иначе.
Но до ЧР время на устранение всех косяков достаточно.
Зачем эти старые дяди и тети морочат голову детям? Сами добились всего, что хотели, и теперь живут воспоминаниями о былом величии. Отпустили бы детей на свободу, выступать на международных турнирах, как Дэвис со Смолкиным. Тутберидзе можно ругать сколько угодно, но она хорошая мать, доказала не словами, а делом.
одна на всех
и за ценой не постоим