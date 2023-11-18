Татьяна Тарасова: «Все большие победы у Валиевой впереди»

Татьяна Тарасова считает, что главные успехи Камилы Валиевой в спорте впереди.

На этапе Гран-при в Казани фигуристка заняла 4-е место.

«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного.

Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», – сказала заслуженный тренер СССР.

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?