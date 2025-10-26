Марк Кондратюк: «Жаль, что сегодня я катался так, но итоговым местом доволен»
Марк Кондратюк остался недоволен выступлением на Гран-при России в Магнитогорске.
Он одержал на турнире победу, опередив на 0,14 балла Григория Федорова.
«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу. Еще много работы предстоит.
Жаль, что сегодня я катался так, но итоговым местом доволен», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Источник: «Чемпионат»
