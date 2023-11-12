Татьяна Тарасова: «Валиева не выглядела убедительной в своей программе. На нее оказывается давление уже не день и не два»
Татьяна Тарасова считает неубедительной программу Камилы Валиевой в Казани.
Сегодня Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России.
«Вы думаете, нет причины того, что она не попала в тройку? На нее оказывается давление уже не день и не два. Сейчас такие времена. Она приехала на соревнования, потому что нужно продолжать кататься и ей нужно соревноваться.
Мы не знаем, что повлияло на ее катание, потому не видели чистые варианты прыжков Камилы. Она не выглядела убедительной в своей программе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
При этом Тарасова высоко оценила программу Софьи Муравьевой, победившей на соревнованиях.
«Она очень хорошо каталась. Молодец! Это был лучший прокат, который я у нее когда-либо видела», – отметила Тарасова.
Держись, Камила! В следующий раз все получится
Камила и ее тренеры не в адеквате.
С таким весом пытаться прыгать четверной опасно для жизни. Я был уверен, что Камила на него ни за что не пойдет, потому что это было бы круче 5-ти четверных Трусовой в одной программе.
Эмоции мы тоже умеем выражать, для этого не надо быть экспертом.
Камила все силы отдала на взлёт на 4Т . И потом пошли прыжки над газеткой, раньше она прыгала выше .Сложно в таких размерах прыгать, просто преодолевала и преодолевала .
Вспоминается Осмонд Кейтлин она боролась всю карьеру с весом, рассказывала прыгать очень сложно, а вес у неё гулял. Но ведь справилась в результате .
Но Ками больше Осмонд и та уже прошла к тому времени пубертат .
Так что довлеет , вес . Это любой тренер скажет, ведь они даже подбирают фигуристок , как и в балет и художественную гимнастику , в том числе и на гены и на кость смотрят.
но почему ее шатает на остальных тройных?
еле еле докатала программу, поэтому и компы невысокие.
она ж на коньках еле стоит, силёнок ей не хватило
Теперь понятно зачем они все в записи показывают