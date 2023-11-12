Татьяна Тарасова: «Валиева не выглядела убедительной в своей программе. На нее оказывается давление уже не день и не два»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает неубедительной программу Камилы Валиевой в Казани.

Сегодня Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России.

«Вы думаете, нет причины того, что она не попала в тройку? На нее оказывается давление уже не день и не два. Сейчас такие времена. Она приехала на соревнования, потому что нужно продолжать кататься и ей нужно соревноваться.

Мы не знаем, что повлияло на ее катание, потому не видели чистые варианты прыжков Камилы. Она не выглядела убедительной в своей программе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

При этом Тарасова высоко оценила программу Софьи Муравьевой, победившей на соревнованиях.

«Она очень хорошо каталась. Молодец! Это был лучший прокат, который я у нее когда-либо видела», – отметила Тарасова.

35 комментариев

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Sat397
У всех фигуристов был вагон и маленькая тележка не самых удачных стартов, а Камила что, не имеет права на огрехи, выступая под таким давлением, после судебных слушаний?
+20
-2
+18
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Рустем Галеев
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Очень люблю Камилу,но ведь реально есть лишний вес,который мешает катанию и прыжкам,очень много отвлекается на разные шоу,презентации,рекламу,подготовке к соревнованиям это мешает
+15
-1
+14
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alexnew
Камила не катала так, как умеет катать, но ей предъявить то нечего, кроме падения на тулупе. Ну, хорошо не на +3, а только на 0, +1 был тройной сальхов, ну, чуть смазала вход в хореодорожку, ну, споткнулась зубцом на дорожке шагов не на шагах, а на связке, но это и раньше с ней случалось и тогда никто не говорил, что Камила выглядела неубедительно, наоборот говорили, что заслуженный рекорд. :) Да, она не катала на отмашь, да, была сосредоточена на прыжках, но она все чисто исполнила по факту, просто не на максимальные ГОЕ. А такое низкое место у нее только по причине того, что ей в ТШТ поставили против правил секвенцию и бригада судий почему-то решила еще и хореодорожку зарезать, как вишенка на торте.
+17
-9
+8
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alexnew
Ответ Рустем Галеев
Очень люблю Камилу,но ведь реально есть лишний вес,который мешает катанию и прыжкам,очень много отвлекается на разные шоу,презентации,рекламу,подготовке к соревнованиям это мешает
Лишний вес есть, поэтому катать тяжело. Но если бы она на тоненького выиграла, то ТАТ и все сказали бы, что это было гениально...
+7
0
+7
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kristyfklvr
Начался обзвон… еще неделю вся эта дичь будет продолжаться
Держись, Камила! В следующий раз все получится
+13
-7
+6
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Козьма Прутков о ФК
Тяжеловоз не вывез, увы.
Камила и ее тренеры не в адеквате.
С таким весом пытаться прыгать четверной опасно для жизни. Я был уверен, что Камила на него ни за что не пойдет, потому что это было бы круче 5-ти четверных Трусовой в одной программе.
+7
-1
+6
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kost68
на всех на нас давит атмосферный столб.... это что-то из остапа бендера..
+7
-1
+6
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private dancer
Ой, уже не самая лучшая и не на две головы ? ))))
+10
-5
+5
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Зиля Бадриева
Камила травмировалась, и это видно. Решила не сниматься с пп, а кататься для зрителей, которые пришли ради неё. Остальное - грязная лава, которая сойдёт
А Травма - это лишние килограмм 10?
+5
0
+5
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Андрей Андреев
Не понимаю тех, кто гонит Камилу на квады. Ведь абсолютно очевидно, что её время ушло. Вот Муравьёва умнее оказалась, даже не смотря на то, что она легче Валиевой.
+8
-3
+5
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Olga.t
По сути оценивания элемента "слайд" есть что сказать? Вы же специалист, Татьяна Анатольевна.
Эмоции мы тоже умеем выражать, для этого не надо быть экспертом.
+6
-1
+5
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AllaS
Да, Софья сегодня откатала отлично, как и КП.
Камила все силы отдала на взлёт на 4Т . И потом пошли прыжки над газеткой, раньше она прыгала выше .Сложно в таких размерах прыгать, просто преодолевала и преодолевала .
Вспоминается Осмонд Кейтлин она боролась всю карьеру с весом, рассказывала прыгать очень сложно, а вес у неё гулял. Но ведь справилась в результате .
Но Ками больше Осмонд и та уже прошла к тому времени пубертат .
Так что довлеет , вес . Это любой тренер скажет, ведь они даже подбирают фигуристок , как и в балет и художественную гимнастику , в том числе и на гены и на кость смотрят.
+5
-1
+4
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несахар
Ответ alexnew
Камила не катала так, как умеет катать, но ей предъявить то нечего, кроме падения на тулупе. Ну, хорошо не на +3, а только на 0, +1 был тройной сальхов, ну, чуть смазала вход в хореодорожку, ну, споткнулась зубцом на дорожке шагов не на шагах, а на связке, но это и раньше с ней случалось и тогда никто не говорил, что Камила выглядела неубедительно, наоборот говорили, что заслуженный рекорд. :) Да, она не катала на отмашь, да, была сосредоточена на прыжках, но она все чисто исполнила по факту, просто не на максимальные ГОЕ. А такое низкое место у нее только по причине того, что ей в ТШТ поставили против правил секвенцию и бригада судий почему-то решила еще и хореодорожку зарезать, как вишенка на торте.
тройной тулуп у нее хорош.
но почему ее шатает на остальных тройных?
+4
0
+4
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Olgacher
Ну так и героиню из нее лепят, и поддерживают на госуровне.
+9
-5
+4
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Варлампий Варлампий
А как это работает? Не успели зачитать итоговый протокол как журналист Чемпионата звонит (соцсети то она вряд ли ведет) бабе Тане осведомиться об ее мнении?
+6
-3
+3
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Peach Movie
Обычная история в ТШТ: дотащили до олимпиады, а дальше скамейка новых талантливых юниорок. Техника и тренировки рассчитаны на Камилу-юниорку, а мы все видим как она изменилась за год, выросла. А подход не адаптирован.
+5
-2
+3
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Аврора Крейсер
Ответ Sat397
У всех фигуристов был вагон и маленькая тележка не самых удачных стартов, а Камила что, не имеет права на огрехи, выступая под таким давлением, после судебных слушаний?
Она имеет право на огрехи, как любой спортсмен.. Но ее сегодняшнее катание как бы говорит, что это не просто какие-то огрехи. А что-то комплексное.
+3
0
+3
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несахар
Ответ alexnew
Камила не катала так, как умеет катать, но ей предъявить то нечего, кроме падения на тулупе. Ну, хорошо не на +3, а только на 0, +1 был тройной сальхов, ну, чуть смазала вход в хореодорожку, ну, споткнулась зубцом на дорожке шагов не на шагах, а на связке, но это и раньше с ней случалось и тогда никто не говорил, что Камила выглядела неубедительно, наоборот говорили, что заслуженный рекорд. :) Да, она не катала на отмашь, да, была сосредоточена на прыжках, но она все чисто исполнила по факту, просто не на максимальные ГОЕ. А такое низкое место у нее только по причине того, что ей в ТШТ поставили против правил секвенцию и бригада судий почему-то решила еще и хореодорожку зарезать, как вишенка на торте.
валиева смотрелась плохо.
еле еле докатала программу, поэтому и компы невысокие.
она ж на коньках еле стоит, силёнок ей не хватило
+4
-1
+3
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private dancer
Не выигрывать соревнования больше Вале никогда !
+9
-7
+2
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Yulia333
Че то Камиле последнее время так сильно не везёт …
+2
0
+2
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Зиля Бадриева
Если оставить в стороне Ками со странным судейством и травмой, то все таки Алина более достойна золота. Пусть и упала, но она более качественно исполняет элементы, докручивает прыжки, есть пластика, бильман и у неё нет брошенных рук и унылого образа.
Вот это правильно! Пора болеть за кого-то другого вместо Камилы!
+3
-1
+2
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KMR
Первый свернул трансу в момент.
Теперь понятно зачем они все в записи показывают
+2
-1
+1
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delM
Чистый квад мы видели на видео, который выкладывали. Раз выложили, значит он был
+5
-4
+1
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Аврора Крейсер
Ответ Зиля Бадриева
Зато Соня без бильмана, кораблика и других элементов. Очень бедно, зато чисто. За что боролись, то и получили. Ультраси не в почёте.
Тоже заметила. У нее что -то со спиной?
0
0
0
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Зиля Бадриева
Ответ Варлампий Варлампий
А как это работает? Не успели зачитать итоговый протокол как журналист Чемпионата звонит (соцсети то она вряд ли ведет) бабе Тане осведомиться об ее мнении?
Все подготовились)
+2
-2
0
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