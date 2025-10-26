Григорий Федоров: «Сначала была досада, не хватило 15 сотых до победы. Потом я понял, что не доделал в прокате и осознал, что результат закономерен»
Григорий Федоров назвал результаты Гран-при в Магнитогорске закономерными.
Победу на турнире одержал Марк Кондратюк, он на 0,14 балла опередил Григория Федорова. Бронзу завоевал Николай Угожаев.
«Сначала была досада, не хватило 15 сотых до победы. Потом я понял, что не доделал в прокате и осознал, что результат закономерен.
Рад, как провел свою работу и рад занятому месту. Сегодня у Соколовская Team два первых места, командная работа. Рад за Марка, поздравили друг друга.
Интереснее выступать, когда есть серьезная конкуренция», — сказал Федоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
