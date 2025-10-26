Григорий Федоров: «Сначала была досада, не хватило 15 сотых до победы. Потом я понял, что не доделал в прокате и осознал, что результат закономерен»

Григорий Федоров назвал результаты Гран-при в Магнитогорске закономерными.

Победу на турнире одержал Марк Кондратюк, он на 0,14 балла опередил Григория Федорова. Бронзу завоевал Николай Угожаев.

«Сначала была досада, не хватило 15 сотых до победы. Потом я понял, что не доделал в прокате и осознал, что результат закономерен.

Рад, как провел свою работу и рад занятому месту. Сегодня у Соколовская Team два первых места, командная работа. Рад за Марка, поздравили друг друга.

Интереснее выступать, когда есть серьезная конкуренция», — сказал Федоров.