Тарасова о Гран-при России в Магнитогорске: «В нашей стране девочки лучше, чем во всей Европе. С ума сойти, как они катаются»
Аделия Петросян победила на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске, Анна Фролова стала второй, Дина Хуснутдинова заняла третье место.
«От девочек очень сильные впечатления. В нашей стране девочки лучше, чем во всей Европе. С ума сойти, как они катаются! И прыгают, и вращаются, все музыкально, отличные программы.
Несколько девочек делают четверные прыжки, что очень важно для будущего. Захарова сделала чистейший прыжок, Аделия вставила четверной. Если она его сделает, то будет просто недосягаема», – сказала Татьяна Тарасова.
«Аделия приходит в форму, прекрасно катала короткую программу. Произвольная получилась не без ошибок, но пробовала ставить четверной тулуп. Она упала, но ничего страшного в этом нет. Это путь, который проходит каждый выдающийся спортсмен, когда вставляет новые элементы. Все остальное она сделала.
Для первого соревнования она выглядит очень хорошо. Аделия работает у профессиональных тренеров, они подойдут в форме к олимпийскому циклу», – цитирует Тарасову «СЭ».