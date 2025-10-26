Тарасова о Гран-при России в Магнитогорске: «В нашей стране девочки лучше, чем во всей Европе. С ума сойти, как они катаются»

Тарасова рассказала о сильных впечатлениях от прокатов женщин в Магнитогорске.

Аделия Петросян победила на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске, Анна Фролова стала второй, Дина Хуснутдинова заняла третье место.

«От девочек очень сильные впечатления. В нашей стране девочки лучше, чем во всей Европе. С ума сойти, как они катаются! И прыгают, и вращаются, все музыкально, отличные программы.

Несколько девочек делают четверные прыжки, что очень важно для будущего. Захарова сделала чистейший прыжок, Аделия вставила четверной. Если она его сделает, то будет просто недосягаема», – сказала Татьяна Тарасова.

«Аделия приходит в форму, прекрасно катала короткую программу. Произвольная получилась не без ошибок, но пробовала ставить четверной тулуп. Она упала, но ничего страшного в этом нет. Это путь, который проходит каждый выдающийся спортсмен, когда вставляет новые элементы. Все остальное она сделала.

Для первого соревнования она выглядит очень хорошо. Аделия работает у профессиональных тренеров, они подойдут в форме к олимпийскому циклу», – цитирует Тарасову «СЭ» .