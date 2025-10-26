«Расскажи-ка мне, милый друг, что это в конце было? У Кондратюка научился, что ли?» Соколовская и Федоров поспорили из-за вращения
Соколовская и Федоров поспорили из-за вращения в эфире Первого канала.
После произвольной программы на Гран-при России в Магнитогорске тренер Светлана Соколовская встречала фигуриста Григория Федорова у борта. Она задала ему вопрос, что случилось с одним из вращений.
– Расскажи-ка мне, милый друг, что это в конце было? У Кондратюка научился, что ли?
– Всю неделю делал!
– Ты что врешь-то, я не пойму никак? – сказала Соколовская.
Федоров на турнире занял второе место, победил Марк Кондратюк.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
