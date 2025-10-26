8

Николай Угожаев: «Начало программы выбило из колеи. После первого прыжка в голове были только нецензурные слова»

Николай Угожаев оценил свое выступление на Гран-при в Магнитогорске.

Угожаев лидировал после короткой программе, но по сумме двух прокатов занял третье место, уступив Марку Кондратюку и Григорию Федорову. 

«Начало программы пошло не так, выбило из колеи. Флип редко срываю… Проехали, было и было.

После первого прыжка в голове были только нецензурные слова, на втором уже немного собрался, а потом сказал себе: проехали, нужно бороться!

В любом случае, этот результат лучше, чем был на мемориале Панина и здесь в прошлом году», — сказал Угожаев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
