Николай Угожаев: «Начало программы выбило из колеи. После первого прыжка в голове были только нецензурные слова»

Николай Угожаев оценил свое выступление на Гран-при в Магнитогорске.

Угожаев лидировал после короткой программе, но по сумме двух прокатов занял третье место, уступив Марку Кондратюку и Григорию Федорову.

«Начало программы пошло не так, выбило из колеи. Флип редко срываю… Проехали, было и было.

После первого прыжка в голове были только нецензурные слова, на втором уже немного собрался, а потом сказал себе: проехали, нужно бороться!

В любом случае, этот результат лучше, чем был на мемориале Панина и здесь в прошлом году», — сказал Угожаев.