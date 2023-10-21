Трусова о Чене: «Было приятно, что человек, который умеет больше, чем я, может написать: «Научи меня»

Александра Трусова рассказала, как прыгала четверные прыжки с Ханю и Ченом.

«С Юдзуру мы прыгали четверной тулуп. На первом прыжке он упал, а я коснулась рукой. Упал он не потому, что не мог, просто начал сильно под меня подстраиваться и из-за этого упал. На следующую попытку мы уже синхронно подстроились, и было хорошо.

С Нэтаном были и плохие попытки, и хорошие. В итоге я выбрала более-менее нормальную, выложила. На том видео у него получилось хуже, чем у меня. В комментариях он написал: «Научи меня».

Это было настолько смешно и приятно, что человек, который умеет все и намного больше, чем я, может так написать», – сказала Трусова.