Лидия Плескачева: «В детстве я смотрела за Загитовой, безумно она нравилась. За Самодуровой следила, еще нравится Петросян»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Аделия Петросян Серия Гран-при России Лидия Плескачева Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что ей безумно нравилась Алина Загитова.

Плескачева заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниорок в Самаре.

«В детстве я смотрела за Алиной Загитовой, безумно она нравилась. За Софьей Самодуровой следила, еще нравится Аделия Петросян.

Я не хотела, чтобы здесь случилось так, как в Омске. Не знаю, что произошло там. Здесь я старалась, чтобы все прошло хорошо, как я делала на тренировках. Сегодня я старалась прыгнуть тройной аксель, это было главным. А программу эту мне поставили за три дня.

Мне безумно понравилось здесь выступать, здесь очень добрая публика», – сказала Плескачева.

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11 комментариев

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Lolka12
Наш человек ❤️🥰🙌
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Наталья Будаева
Хорошая девочка, а ориентиры, действительно, олимпийские, верь в себя и всё получится ❤
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Туц
Хорошие ориентиры у девочки. Вообще все наши чемпионки достойны быть ориентирами, и быть примерами для подражания. У нас их много на разный вкус. Ну разве что кроме Ками, по вполне понятным причинам.
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Мира2024
Удачи, девочка Лида! Всё у тебя получится! Верь в себя!
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IrenKa
С удовольствием посмотрела произвольную программу Лиды, очень понравилась девочка! Успехов ей!
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AllaS
Лидия просто большая умница, отлично выступила на ЭГП . Правильные ориентиры это путь к Победе. Успехов в сезоне .
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olvl
Лиду поздравляю с серебром и с прекрасным прокатом. Верила, что у Лиды всё получится. Удачи дальше.
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lan9aden
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Не успели медведевские фаны перехватить девочку,сплошные любительницы ее катания среди 10-12 летних вдруг выявились в интервью
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На Пекин
Ответ несахар
Лидия наверно очень добрый человек. Увидела, что никто не вспоминает Загитову как фигуристку. Решила поддержать.
Доброта всегда в плюс!
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Alex Johnson
Надеюсь Алина хотя бы какую нибудь скидку на новый мерч организует для Лиды за такие теплые слова.
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