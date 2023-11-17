Лидия Плескачева: «В детстве я смотрела за Загитовой, безумно она нравилась. За Самодуровой следила, еще нравится Петросян»
Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что ей безумно нравилась Алина Загитова.
Плескачева заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниорок в Самаре.
«В детстве я смотрела за Алиной Загитовой, безумно она нравилась. За Софьей Самодуровой следила, еще нравится Аделия Петросян.
Я не хотела, чтобы здесь случилось так, как в Омске. Не знаю, что произошло там. Здесь я старалась, чтобы все прошло хорошо, как я делала на тренировках. Сегодня я старалась прыгнуть тройной аксель, это было главным. А программу эту мне поставили за три дня.
Мне безумно понравилось здесь выступать, здесь очень добрая публика», – сказала Плескачева.
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