Алина Загитова: «Скучаю по турнирам, желание вернуться присутствует. Но, помимо спорта, у меня много социальных и медийных проектов»

Алина Загитова заявила, что скучает по участию в соревнованиях.

– Вы совершенно роскошно выступили на церемонии открытия на этапах Гран-при России. Сейчас, когда женское одиночное катание явно просело и в нем почти не осталось девушек с четверными прыжками, нет желания вернуться и попробовать себя в соревнованиях?

– Признаться, оно присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания.

Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно.

– То есть для себя страницу окончательно перевернули?

– У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра, – сказала олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании.