Алина Загитова: «Скучаю по турнирам, желание вернуться присутствует. Но, помимо спорта, у меня много социальных и медийных проектов»
Алина Загитова заявила, что скучает по участию в соревнованиях.
– Вы совершенно роскошно выступили на церемонии открытия на этапах Гран-при России. Сейчас, когда женское одиночное катание явно просело и в нем почти не осталось девушек с четверными прыжками, нет желания вернуться и попробовать себя в соревнованиях?
– Признаться, оно присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания.
Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно.
– То есть для себя страницу окончательно перевернули?
– У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра, – сказала олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании.
Списать всё на зависть и хейт проще, чем признаться самой себе, что у неё что-то получается из рук вон плохо.
Разумеется, в реальном мире каждый раз выбирать одну (тем более, одну и ту же) причину - это всегда упрощение, свойственное для не очень умных людей. На отношение ведь всегда влияет множество факторов, причем не всегда зависимость линейная. Что еще выдает в Загитовой человека из низших социальных слоев - непонимание ценности образования и глубокое недоверие ко всем вокруг.
Именно поэтому она толком не учится и никогда не привлекает профессионалов, везде только сама и мама как менеджер. То есть вложиться в нормальных пиарщиков, стилистов, менеджеров, чтобы заработать больше, а рисковать меньше - выше их понимания. Внезапно разбогатевшие бедные люди всегда думают, что их хотят обмануть
С удовольствием бы посмотрела на всех 3.
Ну, и объективно стоит признать, что таких ярких девочек сейчас нет.
Надеюсь Ками и Майя задержаться дольше )
Правда, во всех остальных пока не получается