Алина Загитова: «Скучаю по турнирам, желание вернуться присутствует. Но, помимо спорта, у меня много социальных и медийных проектов»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что скучает по участию в соревнованиях.

– Вы совершенно роскошно выступили на церемонии открытия на этапах Гран-при России. Сейчас, когда женское одиночное катание явно просело и в нем почти не осталось девушек с четверными прыжками, нет желания вернуться и попробовать себя в соревнованиях?

– Признаться, оно присутствует всегда. Я скучаю по турнирам. Но, помимо спорта, у меня есть очень много социальных и медийных проектов. А как мы знаем, если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания.

Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно.

– То есть для себя страницу окончательно перевернули?

– У меня настолько переменчивое настроение, что я не знаю, чего захочу завтра, – сказала олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании.

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28 комментариев

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Gerald1
Почему она все время думает, что ей все завидуют?
+22
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Грибная Фея
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вот это хуже всего, когда человек не знает, что ему хочется от жизни, и он не знает, куда себя пристроить. а ведь у нее денег вагон, могла бы вложиться в свой бренд, бизнес какой-нибудь. но не знает, что придумать, внутри - звенящая пустота, заполняемая шанелями и майбахами
+17
0
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Mion
А что плохого, чтобы признаться, что в спорт ты больше не вернешься? Уже целый цикл прошел.
+19
-3
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Мороженко
Медведева честно сказала, что со спортом всё. Зачем вот так постоянно увиливать? Уже 4 года без соревнований
+11
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Lana74
"Хочу назад в фигурку, там можно ходить в трусах, и никто слово грубого тебе не скажет" сказала олимпийская чемпионка
+10
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Gemma157
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Ответ Gerald1
Почему она все время думает, что ей все завидуют?
Это звездная болезнь, повышенное самомнение. Все кто о ней говорят без благоговейного трепета, они все завистники в ее глазах
+9
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Revery
Ответ Gerald1
Почему она все время думает, что ей все завидуют?
Потому что в ее мировосприятии зависть - это единственная возможная причина тому, что широкая общественность не стремится заходиться в экстазе от её "проявлений".
Списать всё на зависть и хейт проще, чем признаться самой себе, что у неё что-то получается из рук вон плохо.
+8
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Gemma157
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Пфф, на шоу уже двойной прыжок прыгнуть не может, а делает вид, что дофига занятая какими-то абстрактными проектами. И что у нее за постоянные проекты? Кому они вообще нужны? 😆
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Enchanter WIZZARD
Скучает она))) ага, поверили🤣
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Боевой Бурят Путина
Ответ Gerald1
Почему она все время думает, что ей все завидуют?
Это проявление самого базового механизма психологической защиты - когда на критику нечего ответить по существу, то человек ищет и находит одно самое простое и понятное для себя объяснение. Например, если он сам по натуре завистлив, то говорит про зависть.
Разумеется, в реальном мире каждый раз выбирать одну (тем более, одну и ту же) причину - это всегда упрощение, свойственное для не очень умных людей. На отношение ведь всегда влияет множество факторов, причем не всегда зависимость линейная. Что еще выдает в Загитовой человека из низших социальных слоев - непонимание ценности образования и глубокое недоверие ко всем вокруг.
Именно поэтому она толком не учится и никогда не привлекает профессионалов, везде только сама и мама как менеджер. То есть вложиться в нормальных пиарщиков, стилистов, менеджеров, чтобы заработать больше, а рисковать меньше - выше их понимания. Внезапно разбогатевшие бедные люди всегда думают, что их хотят обмануть
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Realist2022
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Ответ Mion
А что плохого, чтобы признаться, что в спорт ты больше не вернешься? Уже целый цикл прошел.
А потому что легче пиариться, давая надежды на то, что может быть когда-то вернётся в спорт, имея статус действующей спортсменки - чемпионки всего, что можно в ФК.
+7
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ivera
Ответ Gerald1
Почему она все время думает, что ей все завидуют?
А где про зависть? три раза перечитала😅😅😅
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RMandYNWA
Алины, Саши и Алёны Косторной очень мало было в фигурном катании (
С удовольствием бы посмотрела на всех 3.
Ну, и объективно стоит признать, что таких ярких девочек сейчас нет.
Надеюсь Ками и Майя задержаться дольше )
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Ебздрогыч
Кринж как социальный проект!
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Mion
Ответ Realist2022
А потому что легче пиариться, давая надежды на то, что может быть когда-то вернётся в спорт, имея статус действующей спортсменки - чемпионки всего, что можно в ФК.
Ну не знаю. Как будто хоть кто-то верит, что она вернётся.
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Ресницы Габи
Ответ Alex Johnson
У Алины вполне себе обычный "синдром самозванца". Никто, даже она сама, не ожидали что станет ОЧ и возьмет "шлем", вот и приходится типа соответствовать, в меру своих способностей. Крутится как белка в колесе, что бы доказать что то себе и окружающим.
Мне тоже так кажется, что ей так долго вбивали, что она недостойна, что должна еще доказать, что у нее уже на подкорке мозга это засело. Она даже насладиться соревнованиями норма не смогла - вроде поймала кайф в сезоне 2019/2020 от постановок, а тут вышло новое молодое поколение и началось от наших СМИ: сдулась, провалилась и все такое. Поэтому где-то глубоко еще лелеет мечту, что вернется, а пока пытается во всех остальных сферах завоевать любовь окружающих.
Правда, во всех остальных пока не получается
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scorp19
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Мороженко
Ответ Туц
Честно? тоже тянула до последнего, кормила пространственными обещаниями, а потом такая постфактум уже завершила как бы.
Ну Алина тоже могла на этот вопрос ответить, что не соревнуется, но не ответила
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Туц
Ответ Мороженко
Ну Алина тоже могла на этот вопрос ответить, что не соревнуется, но не ответила
Пока не ответила, думаю ей тяжело это принять.
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