Ирина Роднина: «Не буду обсуждать слова Чайковской. Достали звонить!»

Теги Елена Чайковская сборная России Ирина Роднина Серия Гран-при России Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что журналисты «достали» ее звонками.

Трехкратная олимпийская чемпионка отказалась комментировать слова Елены Чайковской в ее адрес.

Ранее Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа». Главный тренер сборной России Елена Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она не нашла себя в работе тренера. 

«Ну достали звонить! Я не буду обсуждать слова Елены Анатольевны Чайковской. У нее есть свое мнение, а у меня – свое», – сказала Роднина.

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13 комментариев

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Резонно
Они решили поговорить друг с другом через спортс?😂
+15
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Revery
Ой всё!))
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galinakat
вот и правильно Ирина Константиновна! Не ведитесь на звонки журналюг,займитесь своими прямыми депутатскими обязанностями.
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Утренняя Аврора
Не отвлекайте государственного важного человека всякими первенствами ЖКХ. Не доставайте ее.😅😅😅😅😅
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закрыт по беспределу
Тëтя Ира умеет быть деликатной))
+6
-1
+5
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N-fox
Хамит наш депутат)
+3
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Grads
Достаточно отвечать - без комментариев, и звонки быстро прекратятся.
+2
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Kristine Kristine
Битва старушек! Вот это накал страстей
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Залина Малина
Так не отвечай! И перестань давать гадкие комментарии! Забавно, что так резко отреагировала только на слова о собственной тренерский нереализованности
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Хрустальный Гусенок
Итак, кто более авторитетен?
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Kareglazaya
Ответ Резонно
Они решили поговорить друг с другом через спортс?😂
Как в мультфильме про Простоквашино, когда кот и пёс друг другу телеграмы слали, при этом находились в одном доме)))
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lepestok
нервишки-то шалят)
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