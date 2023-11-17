Ирина Роднина: «Не буду обсуждать слова Чайковской. Достали звонить!»

Ирина Роднина заявила, что журналисты «достали» ее звонками.

Трехкратная олимпийская чемпионка отказалась комментировать слова Елены Чайковской в ее адрес.

Ранее Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа». Главный тренер сборной России Елена Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она не нашла себя в работе тренера.

«Ну достали звонить! Я не буду обсуждать слова Елены Анатольевны Чайковской. У нее есть свое мнение, а у меня – свое», – сказала Роднина.

Татьяна Тарасова: «Чайковская правильно сказала – Роднина не нашла себя в тренерстве. Возможно, ей больно»