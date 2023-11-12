Яна Рудковская: «Плющенко никогда не пытался кого-то обыграть, не соревновался. Мы делаем свою работу и получаем результат»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева Фигурное катание

Рудковская заявила, что команда Евгения Плющенко не стремится кого-либо обыграть.

Сегодня ученица двукратного олимпийского чемпиона Софья Муравьева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. 

Камила Валиева заняла на этапе четвертое место. 

«Быть выше Валиевой – мотивация? У каждого человека свой путь. Софья только начинает свой путь, в прошлом году была второй на этапах, очень долго шла к этой победе. В этом году много работала и стала первой.

У нас нет такого, что хотим кого-то обыграть, мы делаем свою работу и получаем результат. Евгений Викторович никогда ни с кем не соревновался и не пытался обыграть.

Он всем говорит, что нужно делать свое дело, сможете выиграть – молодцы. Если нет – больше работайте, ставьте цель и идите к ней!» – сказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская.

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Плющенко только истерики устраивал когда проигрывал.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Да-да, вне всяких сомнений, так и было 😂
"Будем всех рвааать, всех рвать будем!!!"(с)
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
И тут Остапа понесло, интересно кто-нибудь вообще воспринимает всерьез все эти лепетания от Яны )))
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
А после 10-го места Титовой почему не было комментариев?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Давно ли перестал соревноваться с другими?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
Соревнования- они на то и соревнования, чтобы кого-то обыграть и стать призером или победителем. А то, что говорит Яна- лукавство высшей пробы(.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Эх, Яна-Яна. Совсем не помните, что говорил супружник ранее: "Задача — первые места, второе место — это проигрыш".
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Совершенно непонятно почему она говорит, что "Софья только начинает свой путь", когда она ровесница Камилы. Или Яна этого не знает, как и того что в новисах они вместе соревновались и стояли на подиуме, пока в юниорах Соня не отстала.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ tanya_1111
И тут Остапа понесло, интересно кто-нибудь вообще воспринимает всерьез все эти лепетания от Яны )))
Так смешно же) пусть говорит. Вернее теперь вещает из своего личного кабинета)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Беглый*
А после 10-го места Титовой почему не было комментариев?
Ну, потому чтт Евгений Викторович Титову на самом деле не тренировал. Его фото у бортика - это все сплетни.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарина Морозова
Такие комменты от Яны ничего кроме улыбки не вызывают...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina29
Ой, ли, смех да и только, семья Плю-Руд на этой неделе прям жжет шутками, пора им юмористическое шоу начинать делать 👏😄😂
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
это уже несколько лет понятно, Яна Александровна заправляет, а Евгений Викторович всего лишь инструмент,
она сама так сказала: «Мой муж всего лишь тренер».
A сам он сказал в интервью: «Я не тренер, никогда не был тренером и никогда не буду тренером»?

Кажется, у молодого Михайлова лучший опыт тренировки фигуристов старшего возраста.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Блин мне нравится на соревнованиях видеть тандем Мура-Михайлов. Я представляю если бы вчера был Плющенко на соревнованиях, поднял бы опять ор. Соня прям не конфликтная от слова совсем. А тут всё тихо спокойно своё откатала без ошибок, без нервов. Ещё бы Рудковская свои пять копеек не вставляла , ещё бы лучше было
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Да неужели?😁 То-тт в прошлом году так на Софью Федченко ополчились, какая-то ноунейм выйграла юниорский ЧР. Жилина вторая. Как только посмели??)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да-да, вне всяких сомнений, так и было 😂 "Будем всех рвааать, всех рвать будем!!!"(с)
Пушка! 🤣
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Особенно он не пытался обыграть Ягудина. Ни разу не пытался, даже маги за бортом не мерещились)))) верим, да, точно! Так всё и было! Баб Ян, амнезия с возрастом это дело обычное, но не всё ещё впали в сей возраст
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
А что это тогда было от Плющенко в прошлом сезоне в адрес Софьи Федченко?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
Яна, есть видео, где Плющенко говорит, что собирается всех рвать на чемпионатах России , Европы, мира и ОИ. Или рвать это не соревноваться с кем-то?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
>Евгений Викторович никогда ни с кем не соревновался и не пытался обыграть.

Она нас за идиотов держит? Кто целевая аудитория, которой она пытается лапшу на уши вешать?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
or.om
Не понимаю женщин, которые когда говорят о своих мужьях в третьем лице, называют их по имени отчеству
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так смешно же) пусть говорит. Вернее теперь вещает из своего личного кабинета)
Ну она то вещает только потом все это боком их спортсменам выходит. Девочек жалко, а так пусть вещает конечно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Ответ Irina29
Ой, ли, смех да и только, семья Плю-Руд на этой неделе прям жжет шутками, пора им юмористическое шоу начинать делать 👏😄😂
И назвать «Переобувка»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Хрустальный Гусенок
это уже несколько лет понятно, Яна Александровна заправляет, а Евгений Викторович всего лишь инструмент, она сама так сказала: «Мой муж всего лишь тренер». A сам он сказал в интервью: «Я не тренер, никогда не был тренером и никогда не буду тренером»? Кажется, у молодого Михайлова лучший опыт тренировки фигуристов старшего возраста.
И, кажется, у Сони с ним неплохо получается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залина Малина
"Я дёрнул Чана"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий