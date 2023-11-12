Яна Рудковская: «Плющенко никогда не пытался кого-то обыграть, не соревновался. Мы делаем свою работу и получаем результат»
Рудковская заявила, что команда Евгения Плющенко не стремится кого-либо обыграть.
Сегодня ученица двукратного олимпийского чемпиона Софья Муравьева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.
Камила Валиева заняла на этапе четвертое место.
«Быть выше Валиевой – мотивация? У каждого человека свой путь. Софья только начинает свой путь, в прошлом году была второй на этапах, очень долго шла к этой победе. В этом году много работала и стала первой.
У нас нет такого, что хотим кого-то обыграть, мы делаем свою работу и получаем результат. Евгений Викторович никогда ни с кем не соревновался и не пытался обыграть.
Он всем говорит, что нужно делать свое дело, сможете выиграть – молодцы. Если нет – больше работайте, ставьте цель и идите к ней!» – сказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская.
"Будем всех рвааать, всех рвать будем!!!"(с)
она сама так сказала: «Мой муж всего лишь тренер».
A сам он сказал в интервью: «Я не тренер, никогда не был тренером и никогда не буду тренером»?
Кажется, у молодого Михайлова лучший опыт тренировки фигуристов старшего возраста.
Она нас за идиотов держит? Кто целевая аудитория, которой она пытается лапшу на уши вешать?