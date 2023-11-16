Муравьева после Гран-при в Казани: «Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди. Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера, значит, все будет»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР женское катание Яна Рудковская Сергей Алексеев Дмитрий Михайлов Софья Муравьева Ерем Газазян Фигурное катание

Софья Муравьева поблагодарила за поддержку после победы на этапе Гран-при России.

12 ноября фигуристка стала первой на соревнованиях в Казани.

«На этом этапе получила большую поддержку от болельщиков, рада, что удача улыбнулась мне! Спасибо организаторам и ФФКР (Федерации фигурного катания России) за прекрасные соревнования!

Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди… Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера Евгения Плющенко, значит, все будет… Много работы предстоит еще проделать с моими тренерами Дмитрием Михайловым, Сергеем Алексеевым, Еремом Газазяном, Надеждой Поповой! (в публикации Муравьева отметила аккаунты каждого из тренеров – Sports.ru)

Спасибо Яне Рудковской и моим спонсорам за то, что вы помогаете спортсменам!» – написала Муравьева.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

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17 комментариев

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tanya_1111
Ответ Хрустальный Гусенок
Более-менее адекватный пост «Я выиграл соревновании», в этом нет ничего плохого. Но почему спонсоров нужно благодарить? Соня в сборной и полностью поддерживается ФФККР? Или в контракте в западном стиле есть секретные пункты и скрытые расходы? Ведь частный каток в Одинцово обойдется недешево при столь малом использовании?
Ну поблагодарила и поблагодарила, значит так считает нужным, чего в это страшного такого?
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RusVector
Молодец, Соня, что тренеров благодарит! Воспитанная и мудрая чемпионка!
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tanya_1111
Ответ Diana Orlova
Комментарий удален пользователем
Ну Хрустальные тоже всегда благодарят тренеров своих, не вижу ничего криминального, зачем цепляться за все подряд.
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Vilnus
Ответ Александр Шульгин
У мамы Муравьевой хороший слог
Соня и сама неплохо слова складывает в предложения
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Lanna
Ответ Хрустальный Гусенок
Более-менее адекватный пост «Я выиграл соревновании», в этом нет ничего плохого. Но почему спонсоров нужно благодарить? Соня в сборной и полностью поддерживается ФФККР? Или в контракте в западном стиле есть секретные пункты и скрытые расходы? Ведь частный каток в Одинцово обойдется недешево при столь малом использовании?
Академия частная, возможно не все оплачивает федра по рыночным ценам академии.
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Е...С
Ответ Хрустальный Гусенок
Более-менее адекватный пост «Я выиграл соревновании», в этом нет ничего плохого. Но почему спонсоров нужно благодарить? Соня в сборной и полностью поддерживается ФФККР? Или в контракте в западном стиле есть секретные пункты и скрытые расходы? Ведь частный каток в Одинцово обойдется недешево при столь малом использовании?
Соня и ФФКР поблагодарила, вы не заметили?
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Е...С
Повезло Соне с ТШ, а им с такой замечательной спортсменкой! Удачного сезона!
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Oleandra
Ответ Е...С
Соня и ФФКР поблагодарила, вы не заметили?
ещё бы.. она-то сразу поняла откуда ветер дует.. ну или Яна подсказала)
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Беглый*
А какие у неё спонсоры?
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Залина Малина
Не хочется придираться - к Соне нормально отношусь. Но "огромный опыт"? Пост спустя так много дней🤔
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Лека-Лека
есть крепкое плечо и огромный опыт тренера Евгения Плющенко - Первое ха-ха-ха

Спасибо Яне Рудковской - второе ха-ха-ха.

Михайлова и других тренеров спасибо не удостоила - а вот это уже печально.
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Юра Плисецкий
Ответ Залина Малина
Не хочется придираться - к Соне нормально отношусь. Но "огромный опыт"? Пост спустя так много дней🤔
Как спортсмена у Плющенко точно огромный опыт. Это тоже ценно.
А непосредственных тренеров Соня тоже отметила.
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Diana Orlova
Комментарий удален пользователем
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Хрустальный Гусенок
Более-менее адекватный пост «Я выиграл соревновании», в этом нет ничего плохого.
Но почему спонсоров нужно благодарить? Соня в сборной и полностью поддерживается ФФККР?
Или в контракте в западном стиле есть секретные пункты и скрытые расходы? Ведь частный каток в Одинцово обойдется недешево при столь малом использовании?
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Ezhevika33
Ответ Alex Johnson
А ведь Плющ Соню уже списал и мог только обижаться на то что она отказалась выступать в шоу, даже на этап гран-при не полетел с ней. Но тут халява привалила, покрасоваться за счет чужой работы, не было ни гроша, да вдруг алтын. Уже видосики пошли как он типа "тренирует" детишек в поте лица.
От ЭТ даже видосиков с тренировок нет. Только с Эгадзе за бортиком на турнирах.
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