Муравьева после Гран-при в Казани: «Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди. Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера, значит, все будет»
Софья Муравьева поблагодарила за поддержку после победы на этапе Гран-при России.
12 ноября фигуристка стала первой на соревнованиях в Казани.
«На этом этапе получила большую поддержку от болельщиков, рада, что удача улыбнулась мне! Спасибо организаторам и ФФКР (Федерации фигурного катания России) за прекрасные соревнования!
Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди… Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера Евгения Плющенко, значит, все будет… Много работы предстоит еще проделать с моими тренерами Дмитрием Михайловым, Сергеем Алексеевым, Еремом Газазяном, Надеждой Поповой! (в публикации Муравьева отметила аккаунты каждого из тренеров – Sports.ru)
Спасибо Яне Рудковской и моим спонсорам за то, что вы помогаете спортсменам!» – написала Муравьева.
А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала
Спасибо Яне Рудковской - второе ха-ха-ха.
Михайлова и других тренеров спасибо не удостоила - а вот это уже печально.
А непосредственных тренеров Соня тоже отметила.
Но почему спонсоров нужно благодарить? Соня в сборной и полностью поддерживается ФФККР?
Или в контракте в западном стиле есть секретные пункты и скрытые расходы? Ведь частный каток в Одинцово обойдется недешево при столь малом использовании?