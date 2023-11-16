Евгений Плющенко о победе Муравьевой в Казани: «Мурочка была лучшей из лучших. Бомбим дальше, чемпионка!»
Евгений Плющенко поздравил Софью Муравьеву с победой на Гран-при в Казани.
«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-при в Казани – это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко»!
Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента!
Бомбим дальше, чемпионка! Поздравляю всю нашу команду «Ангелов Плющенко», всех тренеров, кто работает на протяжении четырех сезонов с Соней: Дмитрия, Сергея, Рэма и Алексея! Медленно, но верно мы движемся к нашим главным целям – наивысшим достижениям в спорте», – написал Плющенко.
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