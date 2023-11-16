Евгений Плющенко о победе Муравьевой в Казани: «Мурочка была лучшей из лучших. Бомбим дальше, чемпионка!»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгений Плющенко поздравил Софью Муравьеву с победой на Гран-при в Казани.

«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-при в Казани – это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко»!

Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента!

Бомбим дальше, чемпионка! Поздравляю всю нашу команду «Ангелов Плющенко», всех тренеров, кто работает на протяжении четырех сезонов с Соней: Дмитрия, Сергея, Рэма и Алексея! Медленно, но верно мы движемся к нашим главным целям – наивысшим достижениям в спорте», – написал Плющенко.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

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10 комментариев

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Olya Ru
Вот почему другие штабы просто поздравляют спортсмена, а тут как обычно, бомбиим дальше и такое ощущение, что минимум чемпионат мира выйграли…
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Беглый*
Мурочка... Утро начинается с кринжатины
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Gelios77
Бомбит он контентом даже не Слуцкой, а чуток по проще.
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Алеся Ткаченко
Ну хоть остальных тренеров назвал которые с Соней работают.Точнее именно они с ней и работают
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tanya_1111
Господи, ну зачем все это, вот не умеют молчать Яна с Женей. Евгений хоть старается вон сколько времени промолчал, у Яны совсем плохо дело в этом плане. Может и вправду Соне с Михайловым ездить, а то все эти лозунги только сбивают фигуристов.
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Алеся Ткаченко
И что значит "Мурочка"?Неужели нельзя было назвать по имени?Я что-то не помню чтобы Москвина Мишин или Тутберидзе своих спортсменов в официальных поздравлениях называли Мишками,Туктиком или Феечками.
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Беглый*
Мурочка с переулочка
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Tatiana Klm
Она не чемпионка, э победительница этапа - спасибо, Шеф, что всегда в теме))
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AAPolyansky
а ему самому было бы приятно, если бы его называли, скажем, плющенком?
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Olya Ru
Ответ tanya_1111
Господи, ну зачем все это, вот не умеют молчать Яна с Женей. Евгений хоть старается вон сколько времени промолчал, у Яны совсем плохо дело в этом плане. Может и вправду Соне с Михайловым ездить, а то все эти лозунги только сбивают фигуристов.
Да нет, пост висит давно, это тут только разместили)))
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