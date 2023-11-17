Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»

Теги Елена Чайковская сборная России Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Елена Чайковская выказалась о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре.

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России «Волжский пируэт». 

Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.

«Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого.

Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые», – сказала главный тренер сборной России.

«Номер, конечно... Очень красиво». Симонова показала гостиницу, в которой живут участники Гран-при России в Самаре

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38 комментариев

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shutn1kk
Если я жила всю жизнь с тараканами, то и вы должны!
+46
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Боевой Бурят Путина
При всем уважении к Чайковской отель, простоявший без реновации со времен ее молодости, по определению не может быть хорошим. Не говоря уже, что за эти годы требования к уровню комфорта, оснащенности номеров, доступности различных сервисов и т.п. «немного» возросли
+36
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+33
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Клирик
Ей 83 года, когда она там жила, в 60-х?
Капец второй день воспоминания об ушедшем 32 года назад СССР.
+28
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Светлана Романова
Чайковская в этой гостинице в прошлом веке жила.Да тогда за паркетом следили и ухаживали.А сейчас пол скрипучий,засаленный,неухоженный.На эту гостиницу столько жалоб от постояльцев.
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lepestok
парижские клопы против самарских тараканов))) мы не должны в этом вопросе оглядываться на других. Антисанитария в гостиницах недопустима.
+15
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Ярик01
С самого начала истории было в ожиданиях, что какой-нибудь маразматик клопов в Париже приплетёт.
- Официант! Почему муха в супе!?
- А в США негров линчуют!
+14
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Pavel Matveenko
В смысле никто не устраивает бума по клопам в Париже? А все пропагандистские СМИ разве не про них днями напролёт кудахтали? То есть про клопов у них можно, а про скрепных тараканов нельзя
+10
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+9
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a2wai
Кто бы мог подумать, что Чайковская будет воевать на стороне тараканов, а не фигуристов...
+8
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Клифуня
А, их в Волгу заселили? Понятно. Это реально очень старая гостиница. Во времена моей бабушки эта гостиница и ресторан в ней были знаковыми в моем городе)
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Revery
Ну теперь понятно, кто этот рассадник антисанитарии лоббировал
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Дмитрий Турецкий
ну да, в Париже бум не устраивают из-за нашествия клоппов😁живут себе тихонько, душа в душу)
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maks44
Ответ shutn1kk
Если я жила всю жизнь с тараканами, то и вы должны!
Плохо когда тараканы в голове.
+4
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AndreyBSC
Она больная совсем что ли?!
Нет уж!!! Молодцы спортсмены, что жалуются.
Пусть живет хоть в г…не всю жизнь, а другие будут жить так, как посчитают нужным.

Я прекрасно помню как много лет назад нашу сборную по пулевому виду спорта поселили в регионе в мотеле для дальнобойщиков, где были и тараканы, и клопы, и крысы. В итоге девушка-спортсменка умерла от отравления.
А по бумагам федерации выделялось нормальное количество денег и арендовались нормальные отели. Но это на бумаге.

Счастье, что есть интернет и про позорище такое можно узнавать.
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Lilia Sadykova
А сама Чайковская тоже останавливается в номерах типа " совок" с ободранным полом? Или все таки люкс предпочитает?
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блОК
Красивее некуда
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Pentrak
Фигуристам должно быть легче от того, что где-то в другой стране клопы, а у них всего лишь тараканы?
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Самая цитируемая и вообще недура
Вопрос, а сами почему тогда живут не в этом прекрасном отеле, а в другом -5* лакшери-vip- отеле?
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Александр Иванов
Зато теперь есть надежда, что наведут порядок в гостинице "Волга". Вот вам и очевидный плюс от этапа Гран-при. Спасибо фигуристам-юниорам)
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Вечно в бане
«Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет»

Как минимум, в Самаре есть Holiday Inn. А, Волга, если меня не подводит память, та самая древняя здоровая гостиница, почти на набережной. Ну да, лучше нет. Очередная отставшая от жизни бабулька, рассказывает про хорошие гостиницы.
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
вы что, хотите как в Париже, клопов
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Zbra
Что за поток сознания я только что прочитала?
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AVKU
У букинга рейтинг был 6.9, у яндекса 3.7. Не самый лучший вариант, прямо скажем. Я там не останавливался, но ниже рейтинга 8 и не рассматривал никогда.
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Noname999
Пенсионная братия даже не пытается хоть какую-то деятельность изобразить. Адекватным комментарием было бы сказать, мол все услышали, разберёмся, дадим поручения, детей переселим. Но нет, несут чушь и перекладывают ответственность.
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dmon82
Ответ Ярик01
С самого начала истории было в ожиданиях, что какой-нибудь маразматик клопов в Париже приплетёт. - Официант! Почему муха в супе!? - А в США негров линчуют!
а госдолг вы их видели?
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Клирик
Ненавижу тараканов. Убить готов!
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Mohnatiy
Ну, это провал. Оправдания выглядят хуже самих проблем с гостиницей.
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Фантом
Доводилось несколько лет назад в этой гостинице жить. Если коротко: когда ее построили (по-видимому, примерно в 50-х годах прошлого века), она была шикарной. Но ремонт с тех времен был максимум косметическим, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, тараканов там вроде не было.
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BenderRodri
Ответ lepestok
парижские клопы против самарских тараканов))) мы не должны в этом вопросе оглядываться на других. Антисанитария в гостиницах недопустима.
Парижские клопы vs самарские тараканы. Это битва будет легендарной. Я бы лучше её посмотрел)
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lepestok
Ответ BenderRodri
Парижские клопы vs самарские тараканы. Это битва будет легендарной. Я бы лучше её посмотрел)
да какая там битва, я вас умоляю?))) разве какие-то клопы устоят перед тараканищами с усищами?)))
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Roman Obama
И не краснеет. Пару раз останавливался там, когда выезд в Самару пробивали. Это нулевые и 2010-ые. Помойка была и есть. Нам, правда, было пофигу. Цена и близость набережной решали :)
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Люсия Федосова
гостиницу Волга построили в 1974г. Через 50 лет должны делать капитальный ремонт здания. Но ремонт там даже не делали вообще .только может сантехнику меняли.В 80-е годы бандиты любили собираться в ресторане с видом на Волгу .
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Savarona25
С давних времен в России известно, что таракан это изюм (если нашел его в еде). Так что действительно - до сих пор это практически норма жизни. Ну а в старой гостинице и подавно.
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ДИОНИС
Да уж! В Париже - клопы, а в Самаре - тараканы!
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ shutn1kk
Если я жила всю жизнь с тараканами, то и вы должны!
Типо того 😅
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goshforever
Как они вообще ухитрились гостиницу такого плана найти в миллионнике сейчас?

Такие проблемы были в условном Тольятти во времена Суперлиги лет 15-20 назад, но уж в Самаре-то нормальную гостиницу не найти надо суметь
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Максим Столбов
Лютые бабки из фигурного катания.
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Джон Мщузавсех
Ответ Люсия Федосова
гостиницу Волга построили в 1974г. Через 50 лет должны делать капитальный ремонт здания. Но ремонт там даже не делали вообще .только может сантехнику меняли.В 80-е годы бандиты любили собираться в ресторане с видом на Волгу .
50 лет - это через год, Люся.
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