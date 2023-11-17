Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»
Елена Чайковская выказалась о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре.
В Самаре проходит пятый этап Гран-при России «Волжский пируэт».
Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.
«Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов, значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже, жалуются американцы, которые никогда не видели клопов, никто не устраивает бума из этого.
Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые», – сказала главный тренер сборной России.
«Номер, конечно... Очень красиво». Симонова показала гостиницу, в которой живут участники Гран-при России в Самаре
Капец второй день воспоминания об ушедшем 32 года назад СССР.
- Официант! Почему муха в супе!?
- А в США негров линчуют!
Нет уж!!! Молодцы спортсмены, что жалуются.
Пусть живет хоть в г…не всю жизнь, а другие будут жить так, как посчитают нужным.
Я прекрасно помню как много лет назад нашу сборную по пулевому виду спорта поселили в регионе в мотеле для дальнобойщиков, где были и тараканы, и клопы, и крысы. В итоге девушка-спортсменка умерла от отравления.
А по бумагам федерации выделялось нормальное количество денег и арендовались нормальные отели. Но это на бумаге.
Счастье, что есть интернет и про позорище такое можно узнавать.
Как минимум, в Самаре есть Holiday Inn. А, Волга, если меня не подводит память, та самая древняя здоровая гостиница, почти на набережной. Ну да, лучше нет. Очередная отставшая от жизни бабулька, рассказывает про хорошие гостиницы.
Впрочем, тараканов там вроде не было.
Такие проблемы были в условном Тольятти во времена Суперлиги лет 15-20 назад, но уж в Самаре-то нормальную гостиницу не найти надо суметь